Американка в вызывающем наряде произвела фурор на Уимблдоне. Смутилась даже соперница

Энн Уайт — американская теннисистка, которая не отличалась большими спортивными достижениями на корте. В парном разряде дошла до полуфинала US Open (1984) и «Ролан Гаррос» (1985), но в одиночке совсем не снискала успеха, регулярно вылетая на ранних стадиях турниров «Большого шлема». Американка больше всего известна тем, что произвела фурор на Уимблдоне-1985 благодаря своему вызывающему наряду.

Уимблдон имеет самые строгие требования к внешнему виду спортсменов. Вся одежда спортсмена должна быть строго белой, причём при любом появлении на корте — даже на тренировке. Белый цвет должен быть «чистым», без каких-либо кремовых, светло-серых или голубоватых оттенков.

Кроме того, белой должны быть обувь, головной убор, носки, банданы, повязки и напульсники. Допускается цветная кайма по краю манжеты, носков и воротничка, но не шире сантиметра. Разрешены логотипы производителей одежды, но не слишком большие и яркие. Размер «нормы» определяется судьёй.

Правила строгие. Как-то выделиться в плане внешнего вида на фоне остальных сложно, но Энн Уайт это удалось. Уайт на Уимблдоне в 1985 году стала знаменитой благодаря своему оригинальному наряду. Американка смутила зрителей и даже свою соперницу футуристическим облегающим костюмом с гетрами, больше подходящим для модной в 1980-х аэробики. При этом Уайт в своём наряде было не суждено доиграть матч первого раунда с Пэм Шрайвер из-за наступления темноты.

Энн Уайт Фото: Leo Mason/Getty Images

«Наденьте, пожалуйста, что-то более подходящее завтра», — попросил Энн судья Алан Миллс.

На следующий день Уайт вышла на корт уже в платье и проиграла (3:6, 7:6, 3:6). Пэм Шрайвер прошла дальше, но осталась настолько недовольна одеждой Энн, что даже после матча пожаловалась официальным лицам и попросила запретить американке когда-либо снова носить эту одежду на Уимблдоне.

Со спортивной точки зрения встреча Уайт и Шрайвер не имела никакого значения и быстро бы забылась. Одно из многих противостояний не самых звёздных теннисисток в первом раунде. Но наряд Энн сделал своё дело. Пять из восьми ведущих национальных газет Великобритании поместили фото Уайт на первую полосу.

«Я понятия не имела, что мой костюм вызовет такие споры. Но носить его было очень удобно. Он функционален и хорош с точки зрения аэродинамики. Фотографии в газетах? Мне они нравятся. Я немного раздражена запретом на этот костюм, но организаторы вправе определять правила. Конечно, я не хочу, чтобы зрители проливали клубнику со сливками или что-то в этом роде, глядя на мой наряд.

Претензии Шрайвер? У меня не было намерения обидеть Пэм. Мы хорошие друзья. Знаю её с 10 лет. Она была недовольна тем, что я не предупредила её о своём костюме. После матча сказала ей, что не могу рассказывать все подробности своей подготовки», — заявила Уайт.

Чем же так не угодил этот костюм Шрайвер, которая всё равно вышла в следующий раунд? Уайт является её соотечественницей, но Пэм не подбирала выражений в адрес коллеги, которую знает с 10 лет.

«Я готовилась четыре дня к дебюту на Уимблдоне. Вышла на корт в 19:20, нервничала из-за того, что это первый матч на турнире. И вот я уже готова к игре, но затем слышу, как все начинают улюлюкать и кричать. Обернулась и увидела этот наряд на своей сопернице. Она решила не придерживаться никаких рамок. В общем, не такой атмосферы я ожидала от первого матча. Уайт надела самую странную и глупую вещь, которую я когда-либо видела на теннисном корте. Она говорит, что в обычном костюме ей было бы прохладно на корте вечером, но при этом она несколько раз вытирала пот полотенцем. Я давно её знаю. Она является одной из моих самых странных знакомых», — сказала Шрайвер.

Пэм Шрайвер Фото: Getty Images

Никто из теннисисток не поддержал Энн, были максимум нейтральные комментарии. 15-летняя восходящая звезда Габриэла Сабатини назвала костюм Уайт нелепым. Мартина Навратилова, партнёрша Шрайвер в парном разряде, и вовсе позволила себе сделать достаточно оскорбительное замечание.

«Уайт не может привлечь внимание с помощью теннисной ракетки, поэтому решила сделать это другим способом», — сказала Навратилова.

За 23-летнюю американку вступился только Тедди Тинлинг, теннисный администратор и многолетний мастер-распорядитель Уимблдона.

«Это совершенно нормальный костюм. Надеюсь, такие наряды будут чаще надевать в будущем», — заявил Тинлинг.

Возможно, Уайт действительно хотела как-то выделиться, но вряд ли она ожидала столь бурную реакцию окружающих. Особенно неприятно выглядят слова соперницы. Бывшая третья ракетка мира Шрайвер провела более успешную карьеру, чем Уайт. Однако на Уимблдоне-1985 Пэм излишне неуважительно высказалась о теннисистке, которую все равно обыграла даже с учётом её вызывающего наряда. О словах Шрайвер мало говорят — больше внимания уделяется наряду Уайт. Но неприятный шлейф за Пэм остаётся. Иногда нужно более спокойно реагировать на происходящие вокруг необычные ситуации.

Энн Уайт Фото: Из личного архива Энн Уайт

Что касается Уайт, то она извлекла определённую выгоду благодаря своему наряду. Девушка заработала $ 411 тыс. непосредственно на корте. Во много раз больше ей принесли съёмки в рекламе и фотосессии для журналов после Уимблдона-1985. Сейчас Энн 60 лет. Её состояние оценивается примерно в $ 5 млн. Она является директором теннисного клуба BHTC в Нью-Джерси, а в свободное время пишет книги и продюсирует документальные сериалы для Showtime.



Энн Уайт хорошо помнит случай, из-за которого во многом стала успешной. Перед стартом Уимблдона-2022 Энн опубликовала своё знаменитое фото с корта, сделав остроумную подпись: «Это не дискотека». Трудно с этим поспорить. Наряд Уайт на Уимблдоне будут вспоминать ещё долгие годы.