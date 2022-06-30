Только 7 теннисистов из топ-20 ATP бьются за трофей! Турнирные расклады и сетка Уимблдона

На Уимблдоне завершился второй круг, после которого число топ-игроков значительно уменьшилось. Только семь теннисистов из топ-20 рейтинга ATP продолжают биться за главный трофей.

Итоги четвёртого дня. 30 июня, четверг

В четверг на Уимблдоне завершался второй круг в одиночном разряде. У мужчин проводили матчи представители нижней половины сетки, и в этот день продолжилась неприятная тенденция по раннему сходу топ-игроков. Ещё до начала матчей 17-й номер посева испанец Роберто Баутиста-Агут заявил в своих соцсетях, что покидает турнир из-за положительного теста на коронавирус. Он стал третьим представителем мужской одиночной сетки после Чилича и Берреттини, кому пришлось сняться из-за ковида. Канадец Денис Шаповалов, посеянный на нынешнем турнире под 13-м номером, в четырёх сетах уступил американцу Накашиме, а аргентинец Шварцман (12) не удержал преимущество 2:1 по сетам и проиграл в пяти партиях британцу Броэди. Таким образом, до третьего круга Уимблдона-2022 из топ-25 рейтинга ATP по разным причинам не добрались аж 16 человек.

Теннисисты топ-25, которых не будет в третьем круге Уимблдона-2022 (16 человек):



1. Медведев (Россия) – недопуск организаторов.

2. Зверев (Германия) – травма.

6. Рууд (Норвегия) – поражение во втором круге.

8. Рублёв (Россия) – недопуск организаторов.

9. Оже-Альяссим (Канада) – поражение в первом круге.

10. Хуркач (Польша) – поражение в первом круге.

11. Берреттини (Италия) – коронавирус.

15. Шварцман (Аргентина) – поражение во втором круге.

16. Шаповалов (Канада) – поражение во втором круге.

17. Чилич (Хорватия) – коронавирус.

18. Опелка (США) – поражение во втором круге.

19. Баутиста-Агут (Испания) – отказ от матча второго круга из-за коронавируса.

20. Карреньо-Буста (Испания) – поражение в первом круге.

21. Димитров (Болгария) – поражение в первом круге.

22. Хачанов (Россия) – недопуск организаторов.

23. Монфис (Франция) – травма.

Грек Стефанос Циципас (4) на сей раз одержал более убедительную победу, чем в стартовом раунде, обыграв во втором круге австралийца Томпсона без потери сета. Также три партии потребовались американцу Фритцу (11), чтобы справиться с британцем Греем. Ну а скрытый фаворит этой части сетки Ник Кирьос из Австралии и вовсе отдал сербу Краиновичу всего шесть геймов. Кстати, в третьем круге Ник сойдётся в очном поединке с Циципасом, с которым у него счёт личных встреч 3-1. Причём это единственное поражение Кирьос потерпел в рамках командного Кубка Лэйвера – 2021.

Пока далёк от оптимальной формы 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. В поединке с литовцем Ричардасом Беранкисом испанец потерял сет, но всё же пробился в третий круг и по-прежнему сохраняет теоретические шансы выиграть сезонный «Шлем». Напомним, Надаль уже выиграл в 2022-м Australian Open, «Ролан Гаррос» и решительно настроен завоевать на Уимблдоне свой очередной мэйджор. Дальше Рафаэлю будет противостоять итальянец Сонего, с которым он ещё не встречался. Вообще, только семь теннисистов из топ-20 рейтинга ATP продолжают биться за главный трофей – Надаль, Джокович, Синнер, Циципас, Норри, Алькарас и Фритц.

Мужчины. Второй круг

Галан (Колумбия) – Баутиста-Агут (Испания, 17) – отказ из-за коронавируса.

Фритц (США, 11) – Грей (Великобритания, WC) – 6:3, 7:6, 6:3.

Кирьос (Австралия) – Краинович (Сербия, 26) – 6:2, 6:3, 6:1.

Броэди (Великобритания, WC) – Шварцман (Аргентина, 12) – 6:2, 4:6, 0:6, 7:6, 6:1.

Циципас (Греция, 4) – Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:3, 7:5.

Накашима (США) – Шаповалов (Канада, 13) – 6:2, 4:6, 6:1, 7:6.

Надаль (Италия, 2) – Беранкис (Литва) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:3.



Другие результаты Галан (Колумбия) – Баутиста-Агут (Испания, 17) – отказ из-за коронавируса.Фритц (США, 11) – Грей (Великобритания, WC) – 6:3, 7:6, 6:3.Кирьос (Австралия) – Краинович (Сербия, 26) – 6:2, 6:3, 6:1.Броэди (Великобритания, WC) – Шварцман (Аргентина, 12) – 6:2, 4:6, 0:6, 7:6, 6:1.Циципас (Греция, 4) – Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:3, 7:5.Накашима (США) – Шаповалов (Канада, 13) – 6:2, 4:6, 6:1, 7:6.Надаль (Италия, 2) – Беранкис (Литва) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:3.

У женщин доигрывались отложенные накануне два матча из нижней половины сетки, а также были проведены все поединки из верхней половины сетки. И в этот день тоже случилась ещё одна сенсация. Британка Кэйти Бултер, поддерживаемая своей публикой, смогла одержать волевую победу и выбить из турнира прошлогоднюю финалистку Каролину Плишкову (6). Сошла с дистанции и чемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску, уступившая уроженке Москвы Елене Рыбакиной, ныне представляющей Казахстан.

Непросто пришлось лидеру мирового рейтинга Иге Свёнтек, которая сражалась со 138-й ракеткой мира – голландкой Керкхове, любящей и умеющей играть на траве. Польская теннисистка уступала в первом сете 2:4, но вытащила его – 6:4, второй она всё же потеряла – 4:6. Ну а в третьей партии, отыграв на старте два брейк-пойнта соперницы, сама затем взяла чужую подачу – 3:1 – и довела матч до победы. Таким образом, Свёнтек продолжила свою победную серию до 37 матчей. Она не знает поражений с февраля этого года. Это уже лучший показатель в XXI веке. Кроме того, Ига повторила рекорд Мартины Хингис 1997 года, у которой тоже была серия из 37 побед. За всю Открытую эру только у четырёх теннисисток этот показатель больше: Навратилова – 74, Граф – 66, Корт – 57 и Эверт – 55.

Женщины. Второй круг

Бадоса (Испания, 4) – Бара (Румыния) – 6:3, 6:2.

Рыбакина (Казахстан, 17) – Андрееску (Канада) – 6:4, 7:6.

Бултер (Великобритания, WC) – Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 7:6, 6:4.

Пегула (США, 8) – Дарт (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:1.

Свёнтек (Польша, 1) – Керкхове (Нидерланды, LL) – 6:4, 4:6, 6:3.



Другие результаты Бадоса (Испания, 4) – Бара (Румыния) – 6:3, 6:2.Рыбакина (Казахстан, 17) – Андрееску (Канада) – 6:4, 7:6.Бултер (Великобритания, WC) – Плишкова (Чехия, 6) – 3:6, 7:6, 6:4.Пегула (США, 8) – Дарт (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:1.Свёнтек (Польша, 1) – Керкхове (Нидерланды, LL) – 6:4, 4:6, 6:3.

Расписание пятого дня. Интересные матчи пятницы, 1 июля

В пятницу стартует третий круг, с которого уже возможны встречи двух сеяных теннисистов друг с другом. Кроме того, у мужчин будет доиграно два матча второго раунда, которым помешали перерывы на дождь и наступление темноты. Лидеру посева сербу Новаку Джоковичу будет противостоять соотечественник Миомир Кецманович (25), а испанец Алькарас (5) сразится с непростым немцем Оскаром Отте (32).

Мужчины. Третий круг

Тиафо (США, 23) – Бублик (Казахстан)

Басилашвили (Грузия, 22) – ван Рейтховен (Нидерланды, WC)

Синнер (Италия, 10) – Иснер (США, 20)

17:00. Джокович (Сербия, 1) – Кецманович (Сербия, 25)

18:00. Отте (Германия, 32) – Алькарас (Испания, 5)

19:00. Норри (Великобритания, 9) – Джонсон (США)



Подробнее Тиафо (США, 23) – Бублик (Казахстан)Басилашвили (Грузия, 22) – ван Рейтховен (Нидерланды, WC)Синнер (Италия, 10) – Иснер (США, 20)17:00. Джокович (Сербия, 1) – Кецманович (Сербия, 25)18:00. Отте (Германия, 32) – Алькарас (Испания, 5)19:00. Норри (Великобритания, 9) – Джонсон (США)

У женщин играют представительницы нижней половины сетки. Среди них только две из топ-10 посева – Онс Жабер (3) из Туниса и Мария Саккари (5) из Греции.

Женщины. Третий круг

Цуренко (Украина) – Нимайер (Германия)

Бегу (Румыния) – Остапенко (Латвия, 12)

Саккари (Греция, 5) – Мария (Германия)

15:30. Парри (Франция) – Жабер (Тунис, 3)

16:30. Кербер (Германия, 15) – Мертенс (Бельгия, 24)



Подробнее Цуренко (Украина) – Нимайер (Германия)Бегу (Румыния) – Остапенко (Латвия, 12)Саккари (Греция, 5) – Мария (Германия)15:30. Парри (Франция) – Жабер (Тунис, 3)16:30. Кербер (Германия, 15) – Мертенс (Бельгия, 24)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».