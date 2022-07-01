«Не знаю, плакать или смеяться». На Уимлбдоне сыграли самый длинный матч в истории тенниса

Матч Уимблдона-2010 между американцем Джоном Иснером и французом Николя Маю продолжался 11 часов 5 минут (665 минут) чистого времени и три дня «грязного». Это был самый длинный матч в истории Уимблдона и тенниса в целом. Закончилась эпическая битва со счётом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68 в пользу Иснера. Вспоминаем, как это было.

Противостояние Иснера и Маю в первом раунде Уимблдона, конечно же, не предвещало чего-то запоминающегося. Ранняя стадия турнира с теннисистами средней степени известности: француз находился на 148-й позиции рейтинга ATP, его соперник — на 19-й. Маю вообще пришлось проходить в основную сетку Уимблдона через квалификацию, обыграв британца Алекса Богдановича со счётом 3:6, 6:3, 24:22. Никто и представить не мог, что за посредственной вывеской вскоре начнёт следить всё спортивное сообщество мира.

Как проходила трёхдневная битва Иснера и Маю

Матч начался во вторник, 24 июня, в 18:18 по местному времени. В первый день теннисисты сыграли четыре полных сета, после чего встреча была прервана из-за наступления темноты. В теннисе бывает и такое, на тот момент никакого ажиотажа встреча Иснера и Маю ещё не вызвала. Каждый из 782 присутствовавших на арене человек наверняка думал, что развязка следующим днём получится короткой. Оставалось всего лишь доиграть пятый сет.

Матч Иснер — Маю Фото: Pool/Getty Images

На второй день теннисисты вдруг начали демонстрировать запредельную неуступчивость. Семь часов подряд соперники заставляли зрителей забыть значение слова «брейк». Каждый безошибочно играл на своих подачах. К такому оказалось не готово даже электронное табло, которое на какое-то время перестало работать при счёте 47:47 в пятом сете из-за того, что изначально просто не было запрограммировано на более крупные цифры. Темнота наступила при счёте 59:59, матч снова перенесли из-за отсутствия естественного освещения. И вот здесь к противостоянию уже было приковано всеобщее внимание.

Суперзвёзды тенниса, включая Роджера Федерера, Новака Джоковича и Серену Уильямс, начали поочерёдно давать комментарии о встрече на порядок менее именитых коллег.

«Жаль, конечно, что ребята будут уставшими завтра, и послезавтра, и через два дня, на следующей неделе и в следующем месяце. Я вышел на корт, когда у них был счет где-то по 11. А они всё ещё играют. Это поразительно. В каком-то смысле мне хотелось бы оказаться на их месте, а с другой стороны — нет. Это удивительно. Надеюсь, они всë-таки закончат. Хотя не знаю. Если они не закончат и сегодня, это просто запредельно. Джон уже еле двигается, но все ещё подаёт. Смотрел фрагментами эту игру, когда была возможность. Не знаю, плакать или смеяться», — сказал Федерер.

«Что сказать об этом матче? Я очень удивлён. Здесь все его смотрят, в раздевалках, везде. Самый продолжительный матч на турнирах. Игроки с мощной подачей. Но меня поражает, что они оба так уверенно держат свою подачу на протяжении целого дня. В это трудно поверить. Нужно отдать должное обоим теннисистам. Кто бы ни выиграл сегодня, они оба победители. Проигравший, конечно, будет разочарован. Не знаю, может им согласиться на тай-брейк, когда будет по 50. Это может быть решением вопроса (смеётся)», — заявил Джокович.

«Я даже не знаю, что сказать. Это невероятно. Ух ты. Надеюсь, Джон выиграет. Это марафон. Это даже длиннее, чем марафон», — лаконично высказалась Серена.

Комментатор ВВС, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой был в восторге.

«Я так горд. Это лучшая реклама для нашего спорта после финалов Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Это достойно небывалого уважения. Я поражён, как они еще стояли на ногах», — сказал Макинрой.

В общем, шумиха поднялась запредельная. На третий день за матчем начали следить многие из тех, кому вообще никогда не был интересен теннис. На арену даже пришла королева Великобритании Елизавета II. В конечном счёте 90 минут борьбы прервались ошибкой Маю в 138-м гейме. Непросто быть в роли отыгрывающегося на протяжении такого длительного периода времени. Наконец-то на корте выявили победителя. Пришло время подсчитывать уникальные по историческим меркам цифры.

Джон Иснер Фото: Dave Thompson/Getty Images

Рекорды

Самый длинный матч: 11 часов 5 минут (предыдущий рекорд: Фабрис Санторо — Арно Клеман на «Ролан Гаррос» — 2004 — 6 часов 33 минуты).

Самое большое количество геймов в матче — 183 (предыдущий рекорд: Панчо Гонсалес — Чарли Пасарелл на Уимблдоне-1969 — 112).

Самый длинный сет: 70:68 (предыдущий рекорд: Джон Ньюкомб — Марти Рейссен на US Open — 1969 — 25:23).

Самое большое количество эйсов в матче: 112 — Иснер, 103 — Маю (предыдущий рекорд — 78 — у Иво Карловича в полуфинале Кубка Дэвиса — 2009 против Радека Штепанека).

Запоминающаяся статистика

Общее количество выигранных очков: 502 — Маю, 476 — Иснер.

Активно выигранные очки: 244 — Маю, 246 — Иснер.

Невынужденные ошибки: 39 — Маю, 52 — Иснер.

Двойные ошибки: 21 — Маю, 10 — Иснер.

Что сказали Иснер и Маю после исторического матча

«Я никогда не забуду этот матч. Те, кто его видел, надеюсь, тоже. Но сейчас мне очень больно. Очень тяжело проиграть такой матч. Если вы спросите меня завтра, горд ли я, что был участником этого события, наверное, я отвечу да. Но в данный момент я не могу так сказать.

Мне сложно описать свои ощущения от игры. Я всё время отставал. Весь вчерашний день я подавал, чтобы остаться в матче. Я просто старался выиграть гейм, очко. Раз за разом, целый день. Джон настоящий чемпион. Он подавал изумительно. Каждый раз, когда я был близок к брейку, он просто клал мне эйсы, один за другим. Я ничего не мог сделать. Безусловно, теперь мы с ним тесно связаны до конца наших карьер», — заявил Маю.

Иснер и Маю после матча Фото: Hamish Blair/Getty Images

«Мы оба подавали фантастически. Я хотел бы посмотреть статистику! Ничего подобного никогда не случится. Никогда. Как я спал этой ночью? Если честно, когда уходил с корта, думал, что сплю. Я не представлял, что такое возможно. Я всё ждал, когда же проснусь, серьёзно. А вообще, спал не очень хорошо, всего четыре часа. Ник сказал мне, что спал около трёх часов. Так что мы оба сейчас почти без сил.

Вчера на корте не было никаких мыслей, особенно после счëта по 25. Вообще практически не думал, просто подавал и старался забить виннерс с форхенда. К счастью, у меня это получалось. Сегодня, когда я выходил на корт, у меня было чувство, что будет не так, как вчера, хотя понадобилось десять или около того геймов на своей подаче, чтобы сделать наконец брейк. Я чувствовал, что примерно так и будет. Больше 20 бы не было, кто-нибудь бы выиграл.

Я не могу объяснить, почему матч получился таким долгим. Конечно, мы оба отлично подавали, это главное. Но даже в этом случае трудно представить, чтобы счёт зашел дальше, чем по 20. Я не знаю. Но в какой-то степени даже рад, что так случилось, хотя и прилично устал. Приятно быть участником такого матча», — отметил Иснер.

Реакция Марии Шараповой

Звёзды тенниса продолжили высказываться о матче Иснер – Маю и после его завершения. Роджер Федерер на этот раз был краток: «У меня просто нет слов». Россиянка Мария Шарапова дала более развёрнутый комментарий.

«Это здорово и замечательно для тенниса. Королева смогла выделить время в своём жёстком расписании, чтобы прийти и быть частью Уимблдона. У меня не было возможности встретиться с ней, в это время я играла.

Обязательно посмотрю в новостях, как она присутствовала на матче, это будет интересно. Что могу сказать по поводу матча Иснера и Маю? Я бы, наверное, уже лежала в местной больнице. Это просто невероятно, что они сделали. Я думаю, теперь, возможно, изменят правила и установят предельное количество геймов, после которого будет играться тай-брейк.

Со мной никогда такого не было, мне трудно сказать, что бы я предпочла – так, как есть, или тай-брейк, но думаю, что после девяти часов игры вы бы захотели установить правило тай-брейка. Они играли больше, чем я на тренировках, я за 3-4 дня в общей сложности не тренируюсь девять часов. Они герои, что тут скажешь. Это потрясающе – то, что они сделали. Я думаю, что они создали огромное количество новостей по всему миру, что очень хорошо для тенниса. Даже люди, не имеющие никакого интереса к теннису, думаю, читали новости, узнавали и думали о том, насколько это поразительно. Это великолепно для нашего вида спорта», — сказала Шарапова.

Что было с победителем дальше

В следующем раунде измотанный Иснер вылетел от Тимо де Баккера (0:6, 3:6, 2:6). Тогда Джон получил первую «баранку» в своей профессиональной карьере. Вторую и пока что последнюю пришлось ждать более 10 лет, когда в ноябре 2021-го Иснер на Кубке Дэвиса проиграл Яннику Синнеру (3:6, 0:6).

Иного развития событий для американца на Уимблдоне-2010 ждать не приходилось. Иснер отдал огромное количество сил в первом раунде, так что на серьёзное продвижение по турнирной сетке было наивно рассчитывать. Зато Джон стал частью истории. Как и Маю, который уже давно отошёл от поражения и гордится причастностью к уникальному событию.