Почему на Уимблдоне тоннами едят клубнику?
Десерт привязался к турниру ещё в XIX веке.
Элитная ягода стала символом Уимблдона
Клубника появилась на Уимблдоне ещё в середине XIX века: время проведения турнира как раз совпадало со временем сбора клубники, так что именно эту ягоду подавали во время чаепитий. Клубника была тогда редким, элитным продуктом.
Как подают клубнику?
Традиционный вариант подачи уимблдонской клубники – со сливками и сахаром. С 2018 года появился вариант для веганов – сливки делали из сои.
Полвека назад клубнику ещё и перчили
В 70-е был ещё один оригинальный вариант подачи: клубнику можно было есть в остром виде с чёрным перцем.
1,5 млн ягод за турнир
Полтора миллиона ягод в среднем съедается за один турнир участниками, работниками и болельщиками – это около 28 тонн. К ним прилагается более семи тысяч литров сливок!
Сколько стоит одна порция?
Стоимость одной классической порции в 10 ягод – около £ 3. Любопытно, что для обычных зрителей и для посетителей королевской ложи растят клубнику разных сортов.
На трибунах есть настоящие фанаты клубники
Некоторые болельщики выделяются и приходят на матчи с клубничной атрибутикой.
Как теннисисты едят клубнику?
В официальном видео от Уимблдона и Джокович, и Федерер, и Шарапова признавались, что едят клубнику именно со сливками. Энди Маррей тогда остроумно ответил что ест клубнику… пальцами.
Анне Чакветадзе клубника не нравилась
«Скажу честно, клубника там не очень вкусная. Её заливают сливками, чтобы она была сладкой. Символ, конечно, красивый, но для такого дела можно было отобрать более качественные ягоды», – отмечала российская теннисистка.
Почему на Уимблдоне сходят с ума по клубнике? Чакветадзе жаловалась, что ягоды невкусные
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