Теннисная мама громит топов. Немка едва пережила болезнь, а в 2022-м установила рекорд

Татьяна Мария переживает лучший этап в карьере: на Уимблдоне она впервые прошла в 4-й круг, переиграв Марию Саккари. Успех 34-летняя немка рада разделить с самыми преданными фанатами — семья всегда на трибуне, как минимум, муж и тренер Чальз Эдуар Мария. Иногда камера выхватывает и двух прелестрых дочек Шарлотту и Сесилию.

Пережила лёгочную эмболию и «увела» тренера Уильямс

Ещё год назад Татьяна Мария постила счастливую себя с новорождённой Сесилией из больничной палаты и сомневалась продолжать карьеру. Сегодня же немка закрыла Марию Саккари и целится на третий турнир в 2022-м. Больше только разве что у Иги Свёнтек и Онс Жабер. С одной лишь огоровкой: топ-2 WTА всё-таки разъезжают по турнирам не в качестве мамы двойни.

Чудом такое быстрое восстановление точно не назовёшь — Мария камбэчила и в 2020-м после рождения первенца. Но сейчас результаты куда эффектнее: теннисистка уже взяла финал 60-тысячника в Риме, а позже закрепила успех победой в колумбийской Боготе. С грунтового турнира серии 250 она отправила домой, в том числе, Камиллу Рахимову и Ребекку Петерсон — неплохих игроков в сотне рейтинга. Сама же Татьяна едва подбиралась ко второй сотне — была 237-й. Но завоевав второй титул WTA и первый с 2018 года, подпрыгнула аж до 114-й в мире.

Татьяна Мария на Уимблдоне Фото: Robert Prange/Getty Images

Тогда же она добралась до негласного достижения — стала первой женщиной в XXI веке, выигравшей титул будучи матерью двоих детей. Хотя этих рекордов и красивой истории могло и не быть. Она едва пережила опасную для жизни лёгочную эмболию, после чего восстанавливалась полгода, а ранняя смерть отца Генриха затем чуть не сбила её с курса и не заставила сдаться.

К жизни её вернул экс-тренер Винус Уильямс — Чарльз. Хотя в ложе американки его было не встретить. Он никогда не путешествовал с Винус, но как только она возвращалась домой, включался в рутинную работу. Его-то Татьяна буквально «увела» у легендарной американки.

«Мой бывший тренер приехал из Франции, но базировался в Штутгарте. Он знал Чарльза, и когда я играла турниры в Америке, он позвонил ему и спросил, можем ли мы приехать и повидать его на неделю. Мы полетели в Палм-Бич. Ну, я и осталась там», — вспоминает Мария.

Винус Уильямс Фото: Zac Goodwin/Getty Images

Контракт с Nike и советы топов — дочь Татьяны Марии идёт по стопам матери

Уже будучи мужем Ральз Мария помог жене развить её теннис — двуручный бэкхенд стал одноручным. Он также регулировал нагрузки во время тренировок и после возвращения — уже через семь недель она снова могла выходить на корт. «Я из тех, кто любит играть турниры и входить в ритм. Вы также тренируетесь на месте с другими игроками, уровень повышается практически сам по себе».

Облегчают жизнь теннисной мамы в туре и дочки Татьяны. Старшая — восмилетняя Шарлотта — отлично справляется с функциями сестры, а в свободное время учиться: по примеру американки Коко Гауфф посещает школу онлайн. «Дочерей надо похвалить: обе мирно путешествуют и тихо спят, нам очень повезло. Шарлотте много помогает и делает большую работу. Она хорошо заботится о своей сестре, она почти больше мама, чем я».

Татьяна Мария Фото: из личного архива Татьяны Марии

К тому же девочка сама играет в теннис и уже зацепила внимание скаутов Nike. На Australian Open-2022, где мама вышла из гонки за титул после поражения в первом туре от Марии Саккари, с Шарлоттой подписали профессиональный контракт. Кажется, у юной теннисистки неплохое будущее, ведь помимо матери ей частенько раздают советы и топы WTA-тура.

«Шарлотта сама играет в теннис, ей это нравится. И им здорово быть на крупных турнирах и видеть всех моих коллег. Все играют с ней. На данный момент мы просто наслаждаемся этим временем. Хотела бы иметь ещё детей. Я не ставлю себе никаких ограничений. Может быть, у меня будет третий ребёнок и я вернусь снова?».

В возвращение Татьяны Марии после третьего ребёнка верится легко, ведь когда за плечами поддержка сразу двух семей, мозможно всё. «Вы должны быть готовы ожидать неожиданностей каждый день. Однако всё это можно сделать только при большой поддержке». Без помощи обеих семей — Марии и Малеков — приключения в теннисном туре вряд ли были бы возможны. Даже бабушка и дедушка иногда подключаются к процессу, чтобы сделать возможным счастливый конец непростой карьеры.