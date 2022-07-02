Голландец, отобравший у Медведева трофей, уже во 2-й неделе! Расклады и сетка Уимблдона

Дерзкий голландец, который в Хертогенбосхе сенсационно отобрал у Даниила Медведева трофей в финале турнира, пробился во вторую неделю Уимблдона. Теперь на его пути сам Новак Джокович.

Итоги 5-го дня. 1 июля, пятница

В пятницу на Уимблдоне начался третий круг в одиночном разряде. С этой стадии уже возможны встречи двух сеяных теннисистов друг с другом. У мужчин проводили матчи представители верхней половины сетки. И в целом лидеры посева довольно уверенно справились со своими соперниками. Так, Новак Джокович (1), Янник Синнер (10), Карлос Алькарас (5) и Кэмерон Норри (9) прошли дальше без потери сетов. Причём Джокович и Норри даже «навесили» оппонентам по «баранке».

Продолжается сказка 25-летнего голландца Тима ван Рейтховена. Теннисист, который до нынешнего сезона сыграл лишь один матч на уровне ATP, попав в далёком 2016-м в сетку турнира в Уинстон-Сейлеме в статусе лаки-лузера, в этом году имеет в активе уже восемь побед в восьми матчах. Началось всё в Хертогенбосхе, где Тим, получивший уайлд-кард в основу, последовательно выбил из турнира первых трёх номеров посева – американца Тейлора Фритца (3) во втором круге, канадца Феликса Оже-Альяссима (2) в полуфинале и россиянина Даниила Медведева (1) в финале, сенсационно отобрав у него трофей. Но на этом всё не закончилось. За успехи в Хертогенбосхе ван Рейтховен удостоился уайлд-кард в основу Уимблдона и там не затерялся. Голландец в своём дебютном турнире «Большого шлема» обыграл уже Федерико Дельбониса, Райлли Опелку (15), Николоза Басилашвили (22) и с ходу пробился во вторую неделю соревнований. И теперь ван Рейтховен попытается помешать Джоковичу выйти в 1/4 финала.

Мужчины. 3-й круг

Тиафо (США, 23) – Бублик (Казахстан) – 3:6, 7:6, 7:6, 6:4.

ван Рейтховен (Нидерланды, WC) – Басилашвили (Грузия, 22) – 6:4, 6:3, 6:4.

Джокович (Сербия, 1) – Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4.

Синнер (Италия, 10) – Иснер (США, 20) – 6:4, 7:6, 6:3.

Алькарас (Испания, 5) – Отте (Германия, 32) – 6:3, 6:1, 6:2.

Норри (Великобритания, 9) – Джонсон (США) – 6:4, 6:1, 6:0.



Другие результаты Тиафо (США, 23) – Бублик (Казахстан) – 3:6, 7:6, 7:6, 6:4.ван Рейтховен (Нидерланды, WC) – Басилашвили (Грузия, 22) – 6:4, 6:3, 6:4.Джокович (Сербия, 1) – Кецманович (Сербия, 25) – 6:0, 6:3, 6:4.Синнер (Италия, 10) – Иснер (США, 20) – 6:4, 7:6, 6:3.Алькарас (Испания, 5) – Отте (Германия, 32) – 6:3, 6:1, 6:2.Норри (Великобритания, 9) – Джонсон (США) – 6:4, 6:1, 6:0.

В женском турнире в этот день выступали представительницы нижней половины сетки. Немка Татьяна Мария сотворила сенсацию, выбив из Уимблдона пятого номера посева Марию Саккари из Греции. В активе теннисной мамы (у 34-летней Татьяны две дочери) есть два титула, а лучшим результатом на «Шлемах» до нынешнего турнира был выход в третий круг – кстати, тоже на Уимблдоне (2015). И вот теперь немка впервые будет выступать во второй неделе на мэйджоре. Там она сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12). Отметим также сход в третьем круге трёхкратной чемпионки «Шлемов» немки Анжелики Кербер (15). Её остановила бельгийка Элисе Мертенс (24), которая теперь сразится за выход в 1/4 финала с единственной представительницей топ-10 посева в этой части сетки – Онс Жабер (3) из Туниса.

Женщины. 3-й круг

Нимайер (Германия) – Цуренко (Украина) – 6:4, 3:6, 6:3.

Остапенко (Латвия, 12) – Бегу (Румыния) – 3:6, 6:1, 6:1.

Жабер (Тунис, 3) – Парри (Франция) – 6:2, 6:3.

Мария (Германия) – Саккари (Греция, 5) – 6:3, 7:5.

Мертенс (Бельгия, 24) – Кербер (Германия, 15) – 6:4, 7:5.



Другие результаты Нимайер (Германия) – Цуренко (Украина) – 6:4, 3:6, 6:3.Остапенко (Латвия, 12) – Бегу (Румыния) – 3:6, 6:1, 6:1.Жабер (Тунис, 3) – Парри (Франция) – 6:2, 6:3.Мария (Германия) – Саккари (Греция, 5) – 6:3, 7:5.Мертенс (Бельгия, 24) – Кербер (Германия, 15) – 6:4, 7:5.

Расписание 6-го дня. Интересные матчи субботы, 2 июля

В субботу должен завершиться третий круг в одиночном разряде. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки. Матчем дня обещает стать противостояние Ника Кирьоса со Стефаносом Циципасом (4). Ник, несмотря на отсутствие посева, ведёт в личных встречах со счётом 3-1. Он победил в Вашингтоне-2019, на ATP Cup – 2020 и недавно в Галле-2022. Стефанос ответил лишь успехом в рамках Кубка Лэйвера – 2021. Испанец Рафаэль Надаль (2), выигравший в этом сезоне два турнира «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос», за место во второй неделе Уимблдона поборется с итальянцем Лоренцо Сонего (27), с которым он раньше не играл.

Мужчины. 3-й круг

15:00. Молчан (Словакия) – Фритц (США, 11)

15:00. де Минор (Австралия, 19) – Броэди (Великобритания, WC)

18:30. Сонего (Италия, 27) – Надаль (Италия, 2)

18:30. Кирьос (Австралия) – Циципас (Греция, 4)



Подробнее 15:00. Молчан (Словакия) – Фритц (США, 11)15:00. де Минор (Австралия, 19) – Броэди (Великобритания, WC)18:30. Сонего (Италия, 27) – Надаль (Италия, 2)18:30. Кирьос (Австралия) – Циципас (Греция, 4)

У женщин играют представительницы верхней половины сетки. Среди них три теннисистки топ-10 посева – Ига Свёнтек (1) из Польши, испанка Паула Бадоса (4) и американка Джессика Пегула (8).

Женщины. 3-й круг

13:00. Томлянович (Австралия) – Крейчикова (Чехия, 13)

15:00. Циньвэнь (Китай) – Рыбакина (Казахстан, 17)

15:30. Гауфф (США, 11) – Анисимова (США, 20)

17:00. Бадоса (Испания, 4) – Квитова (Чехия, 25)

17:00. Свёнтек (Польша, 1) – Корне (Франция)

17:00. Мартич (Хорватия) – Пегула (США, 8)



Подробнее 13:00. Томлянович (Австралия) – Крейчикова (Чехия, 13)15:00. Циньвэнь (Китай) – Рыбакина (Казахстан, 17)15:30. Гауфф (США, 11) – Анисимова (США, 20)17:00. Бадоса (Испания, 4) – Квитова (Чехия, 25)17:00. Свёнтек (Польша, 1) – Корне (Франция)17:00. Мартич (Хорватия) – Пегула (США, 8)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».