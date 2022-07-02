«Я как хорошее вино». 32-летняя француженка сенсационно прервала серию побед 1-й ракетки

В субботу неожиданно для всех первая ракетка мир Ига Свёнтек с треском провалилась в 3-м круге Уимблдона за полтора часа и прервала свою сказочную серию из 37 победных матчей, начатую ещё в феврале. Что это было?

В субботу на Уимблдоне заканчиваются матчи 3-го круга, определяющие всех участников второй недели турнира. Накануне в женском одиночном разряде в 1/8 финала пробилась третий номер посева Онс Жабер из Туниса. Бельгийка Элисе Мертенс (24) выбила из турнира трёхкратную чемпионку «Шлемов» Анжелику Кербер (15), а вот мама двух дочек Татьяна Мария из Германии оказалась сильнее Марии Саккари (5) из Греции. В субботу неожиданности и даже сенсации продолжились.

Шестой игровой день начался с поражения чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 чешки Барборы Крейчиковой (13). Волевую победу в матче с ней одержала австралийка Айла Томлянович. Сошла с дистанции финалистка того же турнира в Париже-2022 18-летняя американка Кори Гауфф (11). Её обыграла соотечественница Аманда Анисимова (20), которая на два года старше Гауфф.

С некоторой тревогой поклонники первой ракетки мира Иги Свёнтек ожидали её матч 3-го круга. Дело в том, что во 2-м раунде польская теннисистка отдала сет 138-й ракетке мира Лесли Керкхове из Нидерландов. По мнению многих экспертов, Свёнтек не была похожа на себя. Она хоть и выиграла матч в трёх партиях, потратив на это 2 часа 4 минуты, но наделала очень много ошибок, позволила сопернице сделать три брейка. Так что ту победу уверенной не назовёшь. «Думаю, что она использовала все преимущества, которые могла. Я чувствую, что она использовала ветер лучше, чем я, она не замедляла свою руку. Она сыграла действительно отличный матч. Я очень рада, что смогла дать отпор сегодня, и очень рада, что у меня будет ещё один шанс сыграть здесь», — сказала Ига Свёнтек в послематчевом интервью.

Благодаря этой победе первая ракетка мира сумела повторить рекорд по продолжительности победной серии (37 матчей), который в 1997 году установила знаменитая швейцарка Мартина Хингис. Сейчас этот показатель является пятым в истории женского тенниса. Больше побед в Открытую эру одержали только Навратилова – 74, Граф – 66, Корт – 57 и Эверт – 55.

Соперницей Свёнтек по 3-му кругу стала 32-летняя француженка Ализе Корне, переживающая в этом сезоне «вторую теннисную молодость». В январе на Australian Open она установила личный рекорд, впервые пробившись в 1/4 финала «Шлема». При этом Ализе выбила из сетки чемпионок мэйджоров Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп. Любопытно, что Корне и Свёнтек до этого никогда не встречались в официальных матчах. И с первых же минут матча у Иги начались проблемы. Она стала отдавать гейм за геймом и быстро начала проигрывать 0:3 с двумя брейками. Правда, один утерянный гейм она в упорной борьбе всё-таки вернула – 1:3. Но этого оказалось мало. Слишком удачно затем действовала Корне на своей подаче, а польская теннисистка много ошибалась – 4:6. Во второй партии ничего не изменилось в лучшую сторону для первой ракетки мира. В итоге через 1 час 34 минуты Корне праздновала победу – 6:4, 6:2.

Так 32-летняя Ализе Корне уже четвёртый раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира. Перед Свёнтек она трижды победила в 2014 году саму Серену Уильямс. Кстати, сейчас на корте после своей сенсационной победы Корне вспомнила про американку: «У меня нет слов. Это напоминает мне победу над Сереной Уильямс восемь лет назад на этом же корте. Это мой счастливый корт. Должна сказать, что я огромная поклонница Иги. Она очень талантливая, лицо женского тенниса. Для меня большая честь – обыграть её. Я живу и тренируюсь ради таких матчей. Это меня мотивирует. Сейчас я провожу один из самых лучших сезонов в карьере. Получаю удовольствие от игры и хорошо себя чувствую физически. Я как хорошее вино. Во Франции хорошее вино всегда с годами становится только лучше».