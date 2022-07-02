Кирьос прошёл Циципаса через истерики и провокации. Расклады и сетка Уимблдона

Хаос, провокации, штрафное очко, истерики – чего только не было в матче между Ником Кирьосом и Стефаносом Циципасом в рамках 3-го круга Уимблдона. В итоге нервы крепче оказались у Ника. Он и прошёл во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Итоги 6-го дня. 2 июля, суббота

В субботу на Уимблдоне завершался третий круг в одиночном разряде. У мужчин проводили матчи представители нижней половины сетки. Игроки второго десятка посева уверенно справились со своими соперниками в трёх сетах – американец Тейлор Фритц (11) и австралиец Алекс де Минор (19). Для обоих это первый в карьере выход во 2-ю неделю Уимблдона. Дальше Фритц сразится с квалифаером Джэйсоном Каблером из Австралии, а де Минор – с чилийцем Кристьяном Гарином.

Однако многие ждали вечернюю программу, где параллельно на двух центральных кортах играли 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль (2) с итальянцем Лоренцо Сонего (27), а австралиец Ник Кирьос – с греком Стефаносом Циципасом (4). Надаль довольно лихо взял два сета и вёл с брейком в третьем – 4:2, когда организаторы решили, что пора закрывать крышу и включать освещение. Эта пауза сбила Рафаэля с победного ритма, и он позволил сопернику сравнять счёт – 4:4. Впрочем, через пару геймов всё было кончено – испанец снова сделал брейк и подал на матч – 6:1, 6:2, 6:4 за 2 часа 7 минут. Однако стоит отметить, что интерес к этому матчу оказался не таким высоким, как к поединку, который проходил параллельно на соседнем корте.

А там развернулась настоящая драма, а точнее спектакль. И главным актёром в нём был, конечно же, неподражаемый Ник Кирьос. Австралиец постепенно раскачивал публику, арбитра на вышке, судей на линии, соперника. Ругался на некомпетентное судейство, требовал у супервайзера дисквалифицировать Циципаса за то, что тот откинул мяч в сторону трибун по примеру Джоковича на US Open – 2020. Одним словом, всячески провоцировал окружающих. В результате у Стефаноса сдали нервы. Ник подал с руки, а грек опасно сыграл на приёме, мяч отлетел в сторону зрителей, и судья начислил Циципасу штрафное очко. Стефанос сначала даже не понял, что случилось, а потом пошёл разбираться: «Мы здесь для того, чтобы играть в теннис. Разве нет?» Несколько розыгрышей после этого, будучи на взводе, Циципас пытался расстреливать Кирьоса, целясь ему в корпус. Как бы то ни было, но Ник получил то, что хотел: он повёл по сетам 2:1. В 4-м сете накал страстей поутих. Было множество брейк-пойнтов с обеих сторон. Пару раз игроки спаслись с 0:40, а в 10-м гейме Кирьос отыграл сетбол. Дело дошло до тай-брейка, на котором уже Стефанос спасся с матчбола. Но всё же в итоге нервы оказались крепче у Кирьоса – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) за 3 часа 11 минут.

В следующем круге Ник Кирьос померится силами с американцем Брэндоном Накашимой, а Надаль – с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (21).

Мужчины. 3-й круг

де Минор (Австралия, 19) – Броэди (Великобритания, WC) – 6:4, 6:4, 7:6.

Фритц (США, 11) – Молчан (Словакия) – 6:4, 6:1, 7:6.

Надаль (Италия, 2) – Сонего (Италия, 27) – 6:1, 6:2, 6:4.

Кирьос (Австралия) – Циципас (Греция, 4) – 6:7, 6:4, 6:3, 7:6.

В женском турнире в субботу грянула сенсация. Первая ракетка мира Ига Свёнтек ничего не смогла поделать с француженкой Ализе Корне и проиграла ей в двух сетах. Так прервалась 37-матчевая победная серия польской теннисистки, начатая ещё в феврале.

В этот день проиграли также ещё две чемпионки «Шлемов» — Барбора Крейчикова (13) и Петра Квитова (25). Сошла с дистанции финалистка недавнего «Ролан Гаррос» Кори Гауфф (11). Как и Свёнтек, в двух сетах, проиграла и ещё одна представительница топ-10 посева – американка Джессика Пегула (8). В итоге в верхней половине женской сетки до второй недели Уимблдона дошла лишь одна теннисистка из десятки – испанка Паула Бадоса (4).

Женщины. 3-й круг

Томлянович (Австралия) – Крейчикова (Чехия, 13) – 2:6, 6:4, 6:3.

Анисимова (США, 20) – Гауфф (США, 11) – 6:7, 6:2, 6:1.

Рыбакина (Казахстан, 17) – Циньвэнь (Китай) – 7:6, 7:5.

Корне (Франция) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:4, 6:2.

Бадоса (Испания, 4) – Квитова (Чехия, 25) – 7:5, 7:6.

Мартич (Хорватия) – Пегула (США, 8) – 6:2, 7:6.

Расписание 7-го дня. Интересные матчи воскресенья, 3 июля

В воскресенье начнётся 4-й круг. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. На центральном корте вторым запуском пройдёт битва Синнера и Алькараса, а затем сражение Джоковича с открытием этого травяного сезона – голландцем Тимом ван Рейтховеном.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)

14:30. Гоффен (Бельгия) – Тиафо (США, 23)

16:30. Норри (Великобритания, 9) – Пол (США, 30)

17:00. Синнер (Италия, 10) – Алькарас (Испания, 5)

19:00. Джокович (Сербия, 1) – ван Рейтховен (Нидерланды, WC)

У женщин играют представительницы нижней половины сетки. Среди них лишь одна теннисистка из топ-10 посева – Онс Жабер (3) из Туниса.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)

13:00. Боузкова (Чехия) – Гарсия (Франция)

15:00. Мария (Германия) – Остапенко (Латвия, 12)

15:30. Уотсон (Великобритания) – Нимайер (Германия)

18:30. Мертенс (Бельгия, 24) – Жабер (Тунис, 3)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».