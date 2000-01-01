«Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль

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Словесная дуэль Кирьоса и Циципаса на Уимблдоне
Словесная дуэль Кирьоса и Циципаса на Уимблдоне
Мастер провокаций Ник Кирьос заставил соперника разговориться.
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Матч Кирьос – Циципас на Уимблдоне получился жарким. Мастер провокаций Ник Кирьос вывел из себя соперника. Тот получил штрафное очко, бил мячом в Ника и упустил победу. Потом началась словесная дуэль.
Матч Кирьос – Циципас на Уимблдоне получился жарким. Мастер провокаций Ник Кирьос вывел из себя соперника. Тот получил штрафное очко, бил мячом в Ника и упустил победу. Потом началась словесная дуэль.
Кирьос
Кирьос
«Временами его накрывали эмоции, но эмоционально это очень тяжёлый спорт. И всё, что происходит на корте, остаётся на корте. Я его безумно уважаю и люблю, близко дружу с его братом».
Циципас
Циципас
«Когда на приёме я попал в ограждение и получил штрафное очко, то хотел попасть в соперника, но промазал. Зачем я бил по нему? Чтобы остановить этот своего рода цирк».
Кирьос
Кирьос
«Атмосфера на стадионе была потрясающей. Куда бы я ни поехал, везде собираю полную арену. СМИ любят писать, что я вреден для спорта, но вполне понятно, что это совсем не так».
Циципас
Циципас
«Кто-то должен поговорить с ним. Я не привык играть так, но сидеть как робот и хладнокровно наблюдать за этим я не мог. Должно быть какое-то правило по поводу разговоров на корте».
Кирьос
Кирьос
«Я был бы очень расстроен, если бы проиграл кому-то две недели подряд. Ему сначала надо придумать, как победить меня. Думаю, что он заигрывает со мной, как будто у него серьёзные проблемы».
Циципас
Циципас
«Зачем ты разговариваешь, когда играешь? В каждом розыгрыше что-то происходило на той половине корта. Так он манипулирует соперником и заставляет отвлекаться. Но ему всегда это сходит с рук».
Кирьос
Кирьос
«Мне хорошо в раздевалке. У меня много друзей, просто чтобы вы знали. Я на самом деле один из самых любимых игроков. Я в порядке. А его не любят».
Циципас
Циципас
«У Кирьоса есть хорошие качества, но есть и злая сторона, которая причиняет много вреда. Это постоянный буллинг. Наверное, в школе он был хулиганом. Мне не нравятся те, кто обижает других».
«Ему всегда это сходит с рук». Жаркий поединок Кирьос — Циципас перерос в словесную дуэль
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