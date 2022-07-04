Шансы Надаля на 3-й Уимблдон растут с каждым днём. Помогает специфическая трава

Уимблдон славится традициями, но иногда всё же отходит от правил. В этом году к таким отхождениям можно причислить отмену выходного дня (Middle Sunday), что прежде в истории турнира случалось лишь четырежды — по причине непогоды. Теперь выходной отменен на постоянной основе. Также топовым игрокам разрешили до начала турнира тренироваться на отмечающем столетие Центральном корте. Прежде лишний раз топтать драгоценную траву не допускалось, но теперь организаторы посчитали дополнительную нагрузку некритичной.

Новак Джокович пробует на вкус уимблдонскую траву Фото: Getty Images

«Я рад, что на Уимблдоне изменились правила и теперь мы можем играть в воскресенье. Я хорошо отношусь к нововведениям, но мне также не нравится, что до сих пор сохраняют такие вещи, как ношение белого и запрет на рекламу. Также я никогда не думал, что у кого-то будет возможность тренироваться на Центральном корте Уимблдона до того, как на нем сыграет действующий чемпион», – сокрушается Новак Джокович.

Борг и Макинрой играли на «кривой» траве, турнир поменял сорт

50 лет назад многие турниры, в том числе три из четырех «Шлемов», проводились на траве. Но сегодня теннисисты играют лишь один-два травяных турнира перед Уимблдоном, что приводит не только к неожиданным результатам, но и вспышкам гнева. Траву и низкий отскок на этом покрытии проклинал Марат Сафин, а из сегодняшнего поколения игроков больше всех ненавидит её Бенуа Пэр.

Абсолютный топ женского тура Ига Свёнтек так и не приспособилась к траве на Уимблдоне и прервала потрясающую серию из 37 побед. «Я перепробовала много всего, чтобы чувствовать себя лучше на корте, на траве, но это не сработало», – сокрушается полячка.

Ещё лет 10 назад игроки из Испании и Латинской Америки вылетали в первых раундах Уимблдона, но сегодня ситуация изменилась. «На первое место выходит способность приспосабливаться к новым условиям. У кого-то это получается сразу, другим нужно несколько сезонов, а некоторым вообще не дано. Сегодня это сделать проще, потому что покрытие изменилось. Это уже не та трава, на которой играли Борг и Макинрой», – констатирует автор книги «Основы тенниса» Ян Вестерманн. Слова писателя подтверждают успехи в нынешнем сезоне более ориентированных на грунтовые покрытия Карлоса Алькараса и Кристьяна Гарина.

Полет Марата Сафина на Уимблдоне в 2008 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Изменения, о которых говорит Вестерманн, начались ещё в 2003-м. Руководители Уимблдона устали от жалоб игроков на непредсказуемый отскок на траве и обеспокоились качеством зрелища. Розыгрыши не превышали пять-шесть ударов, неровное покрытие вынуждало теннисистов идти к сетке, что делало матчи скучными и однообразными. И главное – игра лишалась непредсказуемости. Лондонцы обратились за помощью к ведущему мировому консультанту по спортивным покрытиям компании STRI Group, а также заказали дополнительное исследование Институту спортивных газонов в Йоркшире.

«Сёрв-энд-воллей» в прошлом, эффективность топ-спинов Надаля на второй неделе

Специалисты пришли к выводу, что в кривом отскоке виновато покрытие, состоявшее из 70% райграса и 30% ползучей красной овсяницы (сорта травы). Такое сочетание идеально подходит для гольфа, но в теннисе важны плотность и однородность газона, которой мешал маленький нюанс – вместе с травой колосился вьющийся однолетний мятлик. Этот злак влиял на качество отскока, поэтому на Уимблдоне перешли на новые сорта райграса. Сегодня используются три сорта: «Мельбурн», «Малибу» и «Венеция».

Новое покрытие улучшило качество отскока и позволило сохранить грунт более сухим и твердым. Мяч стал не так сильно стелиться, отскок – выше, розыгрыши – дольше. Игра замедлилась, а стиль «сёрв-энд-воллей» постепенно вышел из моды. Если в 2002 году в мужской сетке Уимблдона таким способом набиралось 33% очков, спустя три года – 19%, то в 2008-м показатель упал до 10%. «Как бы банально это ни прозвучало, сегодня на Уимблдоне преимущество получают более техничные игроки, способные не столько сильно бить по мячу, сколько обрабатывать его», – утверждает Джон Макинрой.

Один из самых ярких представителей поколения «сёрв-энд-воллей» Борис Беккер три раза выигрывал Уимблдон Фото: Steve Powell/Allsport/Getty Images

Уимблдон всё еще остается турниром со специфическим покрытием. Если в первую неделю травинки полны воды, мяч больше стелется, а игроки опасаются поскользнуться, то на второй неделе всё иначе. Трава высыхает, почва твердеет (за исключением дождя), что приводит к сильному отскоку и делает верхнее вращение более эффективным. В этом случае преимущество получают игроки стиля Рафаэля Надаля. Не случайно рекордсмен по количеству «Шлемов» далеко проходил на Уимблдоне, если преодолевал первые раунды. Он прибивался к новому покрытию и чаще использовал любимые топ-спины. Поэтому шансы Рафы на третий титул Уимблдона повышаются с каждым не только матчем, но и днём.

Уимблдон экспериментирует с искусственной травой

Лондонская трава отлично подошла Алькарасу. Молодой испанец проводил всего второй турнир на этом покрытии в карьере и добрался до 1/8 финала Уимблдона. На старте он часто скользил, не находил нужную точку удара, но затем приспособился и показал фирменный силовой теннис. «Мяч отскакивает достаточно высоко для обработки. Теннисисты борются не с особенностями покрытия, а друг с другом, и это прекрасно», – радуется аналитик сайта Brain Game Tennis Крэйг О'Шаннесси.

Главной проблемой турнира остается износостойкость травы. В этом году залысины на Центральном корте возле задней линии стали видны уже в первом матче, а к решающим стадиям они превратятся в смесь травы и грязи. В связи с этим Уимблдон начал серию экспериментов по переплетению искусственных волокон с настоящей травой.

Ястреб Руфус охраняет траву на Уимблдоне от голубей Фото: Ian Walton/Getty Images

Глава судопроизводства и садоводства Уимблдона Нил Стабли рассказал, что в этом сезоне такую практику использовали на двух тренировочных кортах, и игроки остались довольны. «Это не только путь к тому, чтобы трава у задней линии не превращалась в жёлтое пятно к концу турнира, но и предпосылка к внедрению такого покрытия на других турнирах», – полон оптимизма Стабли.

Уимблдон всё еще остается верен вековым традициям, но при этом открыт к инновациям, которые способны сделать турнир привлекательнее. Организаторам удалось усовершенствовать покрытие без существенной потери идентичности, и они готовы развиваться дальше. Многие годы главный хранитель травы на турнире ястреб Руфус каждый день в девять утра облетает корты, чтобы отпугнуть голубей, но, похоже, совсем скоро это может превратиться из необходимости в обычную красивую церемонию.