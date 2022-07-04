Вопиющий случай на Уимблдоне. С турнира были дисквалифицированы сразу два теннисиста

Тим Хенмэн и Джефф Таранго — единственные, кого отстраняли за всю историю Уимблдона. Оба «отличились» в злополучном 1995 году.

В 1995 году на Уимблдоне было зафиксировано два первых, но пока единственных случая дисквалификации теннисистов. С отрицательной стороны запомнились Тим Хенмэн и Джефф Таранго. Вспоминаем вопиющий и уникальный по историческим меркам случай.

Инцидент Тима Хенмэна

Пару Тим Хенмэн / Джереми Бейтс отстранили после того, как Хенмэн попал мячом в болгёрл по имени Кэролайн Холл. 20-летний Хенмэн вместе с 23-летним соотечественником Бейтсом занимали далеко не самое последнее место в списке фаворитов Уимблдона в парном мужском разряде. Неожиданно они столкнулись с трудностями уже в первом раунде против американца Джеффа Таранго и шведа Хенрика Холма.

Хенмэн допустил досадную ошибку на тай-брейке в четвёртом сете. Тим достал из кармана мяч и со всей силы ударил по нему. Британец потерял самообладание. Никого умышленно не хотел травмировать, но случайно попал мячом в ухо болгёрл.

Девушка расплакалась от боли. Болельщики с волнением наблюдали за шокирующим инцидентом. В итоге рефери Алан Миллс дисквалифицировал пару Хенмэн / Бэйтс за неспортивное поведение. Тим и его напарник стали первыми игроками после старта Открытой эры, которых отстранили на Уимблдоне.

Важно отметить, что сразу после инцидента Хенмэн извинился перед болгёрл. Тим действительно очень сожалел о случившемся. На следующий день британец подарил девушке букет цветов и позировал с ней на фото. Даже поцеловал её в знак своего раскаяния.

«Я был недоволен ошибкой, разозлился. Мне захотелось сильно ударить по мячу. Это абсолютная случайность, но я несу ответственность за свои действия», — сказал Хенмэн.

Тим Хенмэн поцеловал болгёрл Кэролайн Холл Фото: Fiona Hanson/Getty Images

Инцидент на Уимблдоне-1995 не сказался на карьере Тима. Хенмэн стал четвёртой ракеткой мира и первой в Великобритании. «Большие шлемы» не выигрывал, но шесть раз добирался до полуфиналов. Завершил карьеру в 2007-м. Сейчас британец комментирует теннис на BBC и является членом правления Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на кортах которого проходит Уимблдон. В общем, уважаемый человек, с которым не постыдится сидеть рядом герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Тим Хенмэн и Кейт Миддлтон Фото: Karwai Tang/Getty Images

Скандал с Джеффом Таранго

Вернёмся к дисквалификациям в 1995-м. Тим Хенмэн своей агрессией словно заразил 80-ю ракетку мира Джеффа Таранго, который заработал вторую и пока последнюю дисквалификацию на Уимблдоне. В одиночном разряде на «Больших шлемах» Таранго никогда не доходил дальше третьего круга. Лучший шанс он упустил именно на Уимблдоне-1995, причём из-за собственной несдержанности.

Случай Таранго оказался более скандальным, чем у Тима Хенмэна. В инциденте даже была замешана его жена Бенедикт. Трибуны невзлюбили Джеффа ещё во время вышеупомянутого парного матча с Хенмэном и Бейтсом. Тогда американец активно выпрашивал дисквалификацию для британского фаворита местной публики.

Слишком много связей у обоих случаев дисквалификаций. Уже оправившаяся от удара мячом в ухо болгёрл Кэролайн Холл подавала мячи и в матче третьего круга одиночки, где соперником Таранго стал немец Александр Мронц, бывший возлюбленный Штеффи Граф. Таранго подавал, уступая 6:7, 1:2, 15:40. Линейный судья зафиксировал аут. Чуть позже решение было отменено, но Джеффа попросили подать ещё раз, потому что выкрик арбитра создал помеху.

Таранго разозлился, начал спорить на повышенных тонах. Перед его следующей подачей зрители стали свистеть, на что он ответил: «Ой, да заткнитесь вы уже». Судья на вышке Бруно Ребо сразу же вынес Джеффу предупреждение за сквернословие. Американец доказывал, что указание замолчать – это не брань. Требовал супервайзера, но в конечном счёте закончил разговор фразой: «Нет, нет, нет, я больше играть не буду. Всё. Я больше не играю. Ты самый коррумпированный судья в туре! Так нельзя!». Джефф собрал вещи и ушёл. А дальше дело перенеслось за пределы корта.

Джефф Таранго с женой Бенедикт Фото: Fiona Hanson/Getty Images

Жена теннисиста Бенедикт Таранго встретила Ребо в одном из коридоров Уимблдона и отвесила ему пощёчину.

«Она подошла сзади, ущипнула и выкрутила мне руку, а потом дважды дала пощёчину и сказала: «Мы ещё увидимся», — заявил судья.

Бенедикт ни о чём не сожалела.

«Считаю, что правильно сделала. Ему нужно было преподать урок. Я ударила его один раз, потому что Джефф сам не может. Если Джефф даст ему пощёчину, его выгонят из тура. Так что это сделала я, потому что так было надо», – мотивировала свой поступок Бенедикт со слезами обиды на глазах.

Таранго на первых порах старался быть достаточно спокойным и корректным. По крайней мере, проявлял определённую сдержанность.

«Люди постоянно говорят, что Джефф Таранго – псих, что Джефф – горячая голова, Джефф злой. Однако это не так. Я рациональный человек. Я интеллектуал и не срываюсь просто так. Поступок моей жены? Знаете, женщины эмоциональные. Бенедикт — француженка. Я только познаю эту культуру. Во Франции это распространённое явление. Для американцев подобное выглядит очень странно. Но во Франции депутаты плюются друг в друга, люди снимают перчатки и дают друг другу пощёчины», — утверждал американец.

Буквально через несколько недель Таранго разошёлся и начал выдвигать серьёзные обвинения. Джефф заявил: в 1993 году Ребо, на тот момент отсудивший четыре финала «Ролан Гаррос» подряд, хвастался помощью своим «друзьям» во время матчей. Об этом американец узнал у двух женщин, с которыми Ребо флиртовал на одной из вечеринок. Таранго даже назвал конкретное имя — швейцарец Марк Россе якобы входил в список «друзей» Ребо. Логично, что Марку такие слова не понравились.

«Я считаю это оскорблением. Те, кто меня знает, прекрасно понимают, что я не буду подкупать судью. Такие слова портят репутацию судьи, игрока и, что важнее всего, тенниса в целом. Таранго не впервые позволяет себе такие обвинения. В прошлом году в Австралии я с ним уже общался по этому поводу», – ответил Россе.

Таранго назвал уход с корта актом гражданского неповиновения. Он пообещал судейскому комитету предоставить доказательства коррупции. Было проведено расследование, но ничего криминального за Ребо не выявили. А вот Таранго наказали. ITF и Уимблдон обязали его выплатить два штрафа на общую сумму $ 44 тыс., а также отстранили от следующих розыгрышей Уимблдона и US Open. Джеффа также дисквалифицировали на две недели от всех теннисных турниров. Немногим позже он извинился перед Россе и Ребо, который впоследствии никогда не обслуживал его матчи.

Были и последствия, которые не касались спорта напрямую. У Таранго сорвались спонсорские контракты с Yonex и adidas, из-за чего теннисист был вынужден отменить запланированное строительство дома в Лос-Анджелесе. Джефф оценил свой общий ущерб за одну игру на сумму около $ 150 тыс.

В 2014-м Таранго вдруг решил напомнить о себе и отказался от былых извинений.

«Череда сомнительных решений позволяет сделать только один вывод. Я считаю, что меня намеренно слили», — заявил Джефф.

Джефф Таранго Фото: Richard Hartog/Getty Images

Правда, спортивная общественность уже давно позабыла как о том старом инциденте, так и о самом Таранго. Никакого резонанса слова Джеффа не вызвали. Неудивительно, ведь успешным спортсменом он всё равно никогда не был и запомнился только со скандальной стороны. Таранго больше известен тем, что какое-то время помогал Марии Шараповой, после того как завершил карьеру в 2003-м и стал тренером. Джефф в конечном счёте развёлся с Бенедикт – не прошло и года после Уимблдона-1995. С 2007 года он женат на Джессике Балгорски, пара растит пятерых детей.

За многолетнюю историю тенниса на дисквалификации нарывались такие именитые теннисисты как Джон Макинрой, Анастасия Родионова, Серена Уильямс, Давид Налбандян, Ник Кирьос и Новак Джокович. Никто из них не «отличался» на Уимблдоне. Для турнира в Англии до сих пор примечательным в этом плане остаётся 1995 год. Хенмэн и Таранго всё ещё являются единственными, кто пережил бесславный момент с отстранением на Уимблдоне.