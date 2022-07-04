Кирьос в шаге от полуфинальной битвы с Надалем. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Неугомонный австралиец Ник Кирьос выдержал пятисетовое противостояние в четвёртом круге Уимблдона, и теперь он в шаге от битвы в полуфинале с самим Рафаэлем Надалем.
Итоги восьмого дня. 4 июля, понедельник
В понедельник на Уимблдоне завершался четвёртый круг в одиночном разряде. У мужчин проводили матчи представители нижней половины сетки. Неимоверную волю к победе проявил чилиец Кристьян Гарин. Он уступал 0:2 по сетам австралийцу Алексу де Минору (19-й номер посева), в третьей партии одержал победу только на тай-брейке, в пятом сете спасся с двух матчболов при счёте 4:5, на тай-брейке уступал 3:5, а затем вырвал победу – 7:6 (10:6). Неугомонный австралиец Ник Кирьос после словесных перепалок в третьем круге со Стефаносом Циципасом провёл матч с американцем Брэндоном Накашимой собранно и ответственно. Ник не позволял себе никаких клоунских выходок, целенаправленно боролся за победу и добился её в пяти сетах за 3 часа 11 минут.
Главный матч дня проводился на Центральном корте в вечерней программе. Рафаэлю Надалю (2) противостоял голландец Ботик ван де Зандсхулп (21). Соперники сражались буквально месяц назад в рамках «Ролан Гаррос», и тогда успех праздновал испанец – 6:3, 6:2, 6:4. Надаль, конечно же, помнил о том матче и высказался о сопернике перед новой битвой с большим уважением: «Он невероятно прибавил за последний год. На «Ролан Гаррос» была хорошая проверка, и я думаю, что здесь будет ещё сложнее. Он универсальный теннисист со множеством отличных качеств, и мне нужно и дальше играть так же: агрессивно и с правильной энергией. Посмотрим. Он сложный соперник, но мы в четвёртом круге. Так уже и должно быть».
Однако поначалу поединок пошёл примерно по такому же сценарию. За 1 час 21 минуту Надаль взял два сета – 6:4, 6:2. Да и в третьем всё катилось к разгрому Ботика. Лишь при счёте 5:2 в пользу Рафаэля завязалась настоящая борьба. Голландец взял свою подачу – 3:5, потом на удивление легко взял подачу соперника на матч и сам подал на ноль – 5:5. В итоге дело дошло до тай-брейка, где ван де Зандсхулп отыграл тройной матчбол, сравнял счёт – 6:6, но всё же проиграл 6:7 (6:8). Ну а Надаль и Кирьос уже находятся в шаге от полуфинальной битвы друг с другом. Но сначала каждому нужно пройти ещё круг: Нику справиться с Гарином в четвертьфинале, а Надалю – с Фритцем.
Гарин (Чили) – де Минор (Австралия, 19) – 2:6, 5:7, 7:6, 6:4, 7:6.
Кирьос (Австралия) – Накашима (США) – 4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2.
Фритц (США, 11) – Каблер (Австралия, Q) – 6:3, 6:1, 6:4.
Надаль (Испания, 2) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 21) – 6:4, 6:2, 7:6.
Другие результаты
Главной интригой матчей в нижней половине женской сетки стал вопрос: продолжит ли борьбу за главный приз единственная оставшаяся чемпионка «Шлемов» Симона Халеп (16). Напомним, что сейчас румынку тренирует бывший наставник Серены Уильямс – француз Патрик Муратоглу. И Симона сняла все вопросы за 1 час 2 минуты. Она просто разгромила испанку Бадосу (4). И, кстати, теперь в этой половине сетки именно Халеп – самая высоко сеянная теннисистка.
Рыбакина (Казахстан, 17) – Мартич (Хорватия) – 7:5, 6:3.
Томлянович (Австралия) – Корне (Франция) – 4:6, 6:4, 6:3.
Халеп (Румыния, 16) – Бадоса (Испания, 4) – 6:1, 6:2.
Анисимова (США, 20) – Тан (Франция) – 6:2, 6:3.
Другие результаты
Расписание девятого дня. Интересные матчи вторника, 5 июля
Во вторник на турнире уже начнутся четвертьфиналы. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Главный матч на центральном корте состоится первым запуском в 15:30 по московскому времени. Чемпиону трёх последних розыгрышей Уимблдона Новаку Джоковичу (1) будет противостоять итальянец Янник Синнер (10). Теннисисты ранее встречались лишь раз – в Монте-Карло-2021. И тогда уверенную победу одержал серб – 6:4, 6:2.
15:30. Джокович (Сербия, 1) – Синнер (Италия, 10)
16:30. Гоффен (Бельгия) – Норри (Великобритания, 9)
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У женщин играют представительницы нижней половины сетки. Среди них последняя теннисистка из топ-10 – Онс Жабер (3) из Туниса.
15:00. Мария (Германия) – Нимайер (Германия)
17:30. Боузкова (Чехия) – Жабер (Тунис, 3)
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Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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