Рассекал волны и получал медпомощь от Швайнштайгера. Медведев эффектно пропускает Уимблдон

Россиянин разъезжает по миру и остаётся №1, «прогуливая» королевский мэйджор. Кажется, Даниил совсем не жалеет о бане.

Внеплановый отпуск Медведев готовил ещё с апреля — тогда Уимблдон забанил российских и белорусских игроков. Так что уже вторую неделю мэйджора первая ракетка мира проводит не на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса, а у моря, в гольф-клубе или в центре Мальорки.

На отдых Даня отправился в хорошей форме: дошёл до двух финалов — в голландском Хертогенбосхе и немецком Галле, где проиграл, а также оступился в 1/4 финала на Мальорке — тот единственный в карьере турнир на траве, который он выиграл в 2021-м. На вынужденные каникулы его отправили и коллеги. Стефанос Циципас обратился к русскому с главной арены и титулом в руках.

«Эту победу я посвящаю моему хорошему другу Даниилу Медведеву. Я знаю, что это были трудные времена для него, и уверен, что он их преодолеет», — произнёс грек на церемонии награждения на турнире в Мальорке.

В Испании, по-видимому, Медведев и остался. Там его засекли вместе с экс-футболистом и мужем сербской теннисистки Аны Иванович Бастианом Швайнштайгером. Большие фанаты тенниса разгуливали по испанскому газону и, видимо, радовались компании друг друга. Так, что каждый потом запостил фото с воспоминаниями.

«Не могу оставить траву», — подшутил над ситуацией с отстранением Медведев.

«Готовлю Даниила к следующему мировому №1 — неплохо для первого раза на поле для гольфа. Но в другой раз я привезу больше мячей и футболок для гольфа», — ответил Швайнштайгер.

Бастиан Швайнштайгер и Даниил Медведев Фото: Из личного архива теннисиста

Медведев настолько отдался процессу, что даже слегка себя покалечил — на фото Бастиан оказывает первую медицинскую помощь россиянину: пластырем заклеивает порез. Пожелания скорого выздоровления немец даже оставил в комментариях: «Надеюсь, твой большой палец уже полностью вылечился».

Швайнштайгер лечит палец Медведеву Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Пост не остался без внимания коллег и фанатов.

«Гольфист ты ещё тот, конечно», — отметил Карен Хачанов.

«Замах идеален для тенниса», — заметила Елена Веснина.

«Ни один дождь не остановит игру Даниила Медведева. Он улучшает её на траве, имея «золотой» раунд с Бастианом Швайнштайгером», — Chris Goldsmith.

На этом приключения Медведева не закончились. Как заметили подписчики в «Твиттере», ещё до старта Уимблдона №1 занимается всем, кроме тенниса.

Оливье ван Линдонк, агент российского теннисиста, опубликовал в социальных сетях видео, на котором его клиент чеканит теннисный мяч на корте — видимо, вдохновившись встречей с экс-полузащитником «Баварии». Медведев не раз признавался, что является фанатом клуба: он появлялся на матчах мюнхенцов, а те, в свою очередь, поздравляют Даниила с различными достижениями, в том числе с победой на USO-2021.

«Он готов!» — подписал видео ван Линдонк, отметив «Баварию».

«Мы заметили тебя, Даниил!» — отреагировали в «Баварии» с эмодзи «аплодисменты», при этом оценив исполнение Медведева в пять звёзд.

Даня также опубликовал видео в «сториз», где он плавает в море близ Канн. «Немного веселья», — оценил происходящее Медведев. На склейке сначала россиянин стоит на перроне, а затем опускается в воду на доске, занимаясь подобием дайвинга.

Нет Уимблдона, нет проблем для Даниила Медведева. Да, он вынужденно пропускает мэйджор, но вместе с тем отдыхает и восстанавливается перед американской серией на харде — там россиян и белорусов ждут.

Александр Зверев тоже пропускает Уимблдон Фото: Из личного архива

К тому же №1 в мире едет в Нью-Йорк за защитой титула и 2000 очков. В борьбе с Александром Зверевым за первую строчку это будет самый важный отрезок, тем более немец идёт на поправку.