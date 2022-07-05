Лучший британец добрался до Джоковича. Турнирные расклады и сетка Уимблдона

В девятый день все сыграли максимальное количество сетов, а Джокович выдал суперкамбэк.

Лучший британский теннисист Кэмерон Норри добрался до Новака Джоковича и сразится с ним за выход в финал Уимблдона-2022.

Итоги девятого дня. 5 июля, вторник

Во вторник на Уимблдоне начались четвертьфиналы в одиночном разряде. У мужчин проводили матчи представители верхней половины сетки. Невероятные усилия воли пришлось приложить действующему чемпиону турнира Новаку Джоковичу (первый номер посева), чтобы справиться с итальянцем Янником Синнером (10). Серб уступал по сетам 0-2, но сумел сравнять счёт и вырвать победу в пятой партии. Это седьмой подобный камбэк в карьере знаменитого Ноле.

Также пять партий пришлось сражаться лучшему британскому теннисисту Кэмерону Норри (9). На данный момент он занимает 12-е место в рейтинге ATP. Норри уступал бельгийцу Давиду Гоффену 0-1 и 1-2 по сетам, но всё же одержал волевую победу и впервые пробился в полуфинал Уимблдона. Примечательно, что до этого турнира на всех «Шлемах» Кэмерон доходил максимум до третьего круга. Теперь же он, поддерживаемый британской публикой, поспорит за путёвку в финал с самим Джоковичем.

Мужчины. 1/4 финала

Джокович (Сербия, 1) – Синнер (Италия, 10) – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Норри (Великобритания, 9) – Гоффен (Бельгия) – 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.



Другие результаты Джокович (Сербия, 1) – Синнер (Италия, 10) – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.Норри (Великобритания, 9) – Гоффен (Бельгия) – 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.

В нижней половине женской сетки в этот день прошло немецкое дерби. Мама двух детей Татьяна Мария одержала волевую победу над Юле Нимайер и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». За своё 15-летнее выступление на мэйджорах Татьяна до этого лишь раз добралась до третьего круга – на Уимблдоне-2015, и вот теперь сделала огромный шаг вперёд. По-прежнему остаётся в строю и единственная теннисистка из топ-10 посева во всей сетке – Онс Жабер (3) из Туниса. Она тоже одержала волевую победу в матче с Мари Боузковой из Чехии. И вообще во всех четырёх одиночных матчах дня теннисисты и теннисистки провели на корте максимальное количество сетов – мужчины по пять, а женщины по три.

Женщины. 1/4 финала

Мария (Германия) – Нимайер (Германия) – 4:6, 6:2, 7:5.

Жабер (Тунис, 3) – Боузкова (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:1.



Другие результаты Мария (Германия) – Нимайер (Германия) – 4:6, 6:2, 7:5.Жабер (Тунис, 3) – Боузкова (Чехия) – 3:6, 6:1, 6:1.

Расписание 10-го дня. Интересные матчи среды, 6 июля

В среду на турнире завершатся четвертьфиналы. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки. Двукратный чемпион Уимблдона (2008, 2010) Рафаэль Надаль померится силами с американцем Тейлором Фритцем, а неподражаемый австралиец Ник Кирьос – с чилийцем Кристьяном Гарином.

Мужчины. 1/4 финала

16:30. Гарин (Чили) – Кирьос (Австралия)

17:00. Фритц (США, 11) – Надаль (Испания, 2)



Подробнее 16:30. Гарин (Чили) – Кирьос (Австралия)17:00. Фритц (США, 11) – Надаль (Испания, 2)

У женщин играют представительницы верхней половины сетки. Среди них последняя из оставшихся чемпионка «Шлемов», в том числе и Уимблдона-2019 – Симона Халеп (16) из Румынии.

Женщины. 1/4 финала

15:00. Томлянович (Австралия) – Рыбакина (Казахстан, 17)

15:30. Халеп (Румыния, 16) – Анисимова (США, 20)



Подробнее 15:00. Томлянович (Австралия) – Рыбакина (Казахстан, 17)15:30. Халеп (Румыния, 16) – Анисимова (США, 20)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».