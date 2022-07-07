«Не пригласили, потому что русская». Санкции Уимблдона действуют и на великую Шарапову?

Мария не появилась на юбилее Центрального корта в Англии. Боссы «Шлема» настаивают, что это не связано с баном российских игроков.

Уимблдон забанил российских и белорусских игроков, а в ответ на дискриминацию по национальному признаку боссы ATP и WTA лишили мэйджор рейтинговых очков. По слухам, организаторы были бы в ужасе, если один из членов королевской семьи сфотографировался бы с российским игроком, учитывая напряжение между странами. Ведь тогда бы жать руку пришлось Кейт Миддлтон, сменившей королеву на посту покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2016 году.

Но по ходу турнира всплыла другая странная история: во время торжественной церемонии по случаю столетнего юбилея Центрального корта на Уимблдоне не было Марии Шараповой — в 2004 году девушка взяла первый и единственный травяной титул «Большого шлема». Хотя туда прибыли играющие на турнире Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а также Бьорн Борг, Билли Джин Кинг, Род Лейвер и даже курортник Роджер Федерер.

Руководители ТБШ отрицают, что она не участвовала в праздновании лишь из-за паспорта. Настаивают они и на том, что не все бывшие чемпионки были включены — на параде собрались 26 победителей, 12 из которых — только с одним титул Уимблдона. Как говорят боссы LTA — или ассоциации лаун-тенниса — при выборе они придерживались одного критерия: важно, чтобы игроки были в Великобритании или проживали неподалёку. А Шараповой пришлось бы лететь из Америки.

Уимблдон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Так что, помимо Марии, стройный ряд легенд не досчитался Андре Агасси, Пита Сампраса, Серены Уильямс, Эшли Барти, Джими Коннорса, Штеффи Граф, Бориса Беккера, Гарбинье Мугурусы, Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт. Почти весь американский континент «прогулял» церемонию.

Хотя Всеанглийский клуб мог репутационно обезопасить себя от лишних подозрений и вопросов — например, хотя бы подтвердить, выслали ли они вообще приглашение для чемпионки 2004 года. Что-то подсказывает, что на россиянку решили не тратить время, надо же соответствовать моде «культуры отмены». А беременность Марии — как удачный повод прикрыться обстоятельствами. Она ждёт ребенка от жениха Александра Гилкса.

К тому же до британского мэйджора не допустили как игроков основной сетки и квалификации, так и персонал ТБШ из России и Беларуси — всех, кто как-либо повлиял бы на чемпионат. Возможно, организаторы не захотели идти вразрез со своими же принципами — тогда бы все посчитали, что они не совсем последовательны.

Серена Уильямс Фото: Bongarts/Bongarts/Getty Images

Совпадение или нет, но триумф Шараповой даже вырезали из 40-минутной ленты — кадры её культовой победы в 17-летнем возрасте в финале над Сереной Уильямс не включили в монтаж великих моментов на Центральном корте. Всеанглийский клуб снова начал всё отрицать — якобы отсутствие Марии в фильме не имеет какого-либо отношения к её национальности — просто не хватило времени, чтобы перечислить всех чемпионов. Любопытный аргумент, учитывая, что та победа стала не только одной из главных и эффектных сенсаций в XXI веке, но и началом откровенной неприязни девушек друг к другу. Неужели тот триумф не считают великим?

«Твиттер» и теннисные эксперты неоднозначно восприняли инцидент. Тяжело воспринимать каждый выпад Англии в сторону российских и белорусских спортсменов не иначе, как продолжение истории с баном.

«Это явно ксенофобия», — написала Swagata.



«Подождите, Шараповой не было, потому что она беременна или потому что она русская?» — иронично спрашивает Shubham Bagde.

«Кому-то показалось отстойным, что сегодня проигнорировали Марию Шарапову?» — не понимает Hanya Ghetany.



«Организаторы Уимблдона своими действиями только усугубляют ситуацию. И я бы понял их, если бы это как-то могло помочь. А такие решения только нагнетают обстановку, создают дополнительную напряженность. На что они рассчитывают? Смогут, убрав Машу из роликов, закончить конфликт? Она в России вообще не живет.

Может, даже не знает о происходящем на Украине. Ей, возможно, не до этого. Отвечать должны политики, а не я или Маша Шарапова. В чем виноваты дети, которые также отстранены от «Уимблдона»? Нам говорили, что введут санкции, но простой народ страдать не будет. А в итоге получилось наоборот», — заявил бывший теннисист Андрей Чесноков в интервью RT.

Мария Шарапова Фото: Bongarts/Bongarts/Getty Images

«Про Шарапову читала. В Уимблдоне сказали, что это не связано с политикой. Думаю, Мария не приехала на юбилей турнира, потому что ждёт ребёнка.

Её не было в ролике на 40 минут? Там не было ни Агасси, ни Граф. Да и из Америки не было почти никого. Хотя значимые фигуры! Не могу их поругать, потому что не знаю подробностей», — считает экс-теннисистка Анна Дмитриева.

«Кажется, Марию Шарапову не пригласили на празднование столетия Уимблдона, потому что она русская. Довольно грустное поведение от всеанглийского клуба», — уверена billy.

Фото: Bongarts/Bongarts/Getty Images

Дошло ли сообщение до Шараповой — неизвестно: ни она, ни её агент не комментируют ситуацию. Но ситуация — как возможное продолжение затянувшегося конфликта туров и английского ТБШ — не очень приятная.