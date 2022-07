Величайший матч в истории тенниса. Надаль и Федерер выдали незабываемую битву на Уимблдоне

6 июля 2008 года Рафаэль Надаль в финале Уимблдона в пяти сетах (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7) обыграл Роджера Федерера и поставил точку в пятилетней гегемонии швейцарца на кортах Всеанглийского клуба. Игра дважды прерывалась из-за дождя и завершилась, когда на улице уже стемнело. Всего матч продолжался 4 часа и 48 минут.

Надаль выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» и первый за пределами кортов «Ролан Гаррос». Федерер же без учета грунта впервые в карьере проиграл в финале «Шлема». Этот матч признан величайшим в истории тенниса по мнению множества СМИ (Bleacher Report, New York Times, The Telegraph, The Guardian, Independent и др.), болельщиков и экспертов. Как же проходила эта незабываемая битва?

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль во время финала Уимблдона-2008 Фото: Julian Finney/Getty Images

Предыстория соперничества Надаля и Федерера

В 2003-м на Уимблдоне началось восхождение Федерера к статусу лучшего из лучших. 12 титулов «Большого шлема» позволили швейцарцу прочно обосноваться на вершине. Казалось, Роджера просто нереально свергнуть. Прервать гегемонию мог разве что молодой испанец Рафаэль Надаль. В 2004 году на турнире серии «Мастерс» в Майами Федерер впервые встретился с Надалем и проиграл. Рафа уже тогда дал понять, что Роджеру нельзя расслабляться, иначе потеря первого места в рейтинге станет реальностью.

Год спустя Надаль одолел Федерера на более значимом турнире — в полуфинале «Ролан Гаррос». А в 2006-м вообще победил швейцарца четырежды кряду. Рафа стал самым неудобным соперником для Роджера. На момент старта финала Уимблдона-2008 Надаль был впереди по личным встречам со счётом 11:6. Именно Рафа регулярно мешал Роджеру добиться выдающегося достижения — выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за год.

Надаль всегда доминировал на грунте. Рафа часто доставлял Роджеру проблемы и на других покрытиях, но Уимблдон – вотчина швейцарца. Пять подряд титулов это подтверждали. Испанец цеплялся за победу в финале-2007, но в итоге всё равно в пяти сетах пал перед «лордом уимблдонским» Федерером. Роджер был явным фаворитом финала в 2008 году, даже несмотря на позорное недавнее поражение от испанца в финале «Ролан Гаррос», когда Надаль позволил ему взять всего четыре гейма. Говорил против Рафы и тот факт, что на решающую встречу травяного турнира он вышел с травмой — у него онемела стопа.

Как проходил финал Уимблдона-2008

Первый сет уимблдонского финала-2008 Федерер отдал на собственных ошибках. Во втором Роджер контролировал игру, сделал брейк и повёл 3:0. Но после этого просто посыпался. Надаль в очередной раз доказал, что обладает феноменальной волей к победе. Рафа бился даже за самые безнадёжные мячи и выбрался из сложнейшей ситуации. Второй сет, пожалуй, предопределил ход всего матча. Если бы испанец не вытащил его, то вряд ли бы выиграл. Особенно с учётом того, что матч прерывали из-за дождя. Более возрастной Федерер получил столь необходимую ему передышку.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Ryan Pierse/Getty Images

После возобновления игры Федерер стал действовать более аккуратно, старался минимизировать риски. Роджер понимал, что любая ошибка чревата катастрофой. Швейцарец дотянул третий сет до тай-брейка, где по игре ему не было равных. Аналогичным образом Федерер спасся и в четвёртой партии – вытащил тай-брейк, по ходу которого у Надаля было два матчбола. Возможно, Роджер забрал бы и пятый сет, если бы на этом турнире в нём были тай-брейки. Но не судьба. Швейцарец спасовал в восьмом гейме, когда получил и не использовал брейк-пойнт. Дальше пришлось уже только отбиваться.

В 15-м гейме сета Надаль забрал подачу соперника и повёл 8:7. Дальше Рафа на своём четвёртом матчболе выдал убойную подачу, на которую Федерер ответил ударом в сетку. Так на трон поднялся новый король. Надаль повторил достижение легендарного Бьорна Борга, наблюдавшего за финалом с трибуны. Швед был последним теннисистом взявшим Уимблдон и «Ролан Гаррос» за один сезон. Произошло это в далёком 1980 году, когда Рафы и Роджера ещё не было на свете. Кроме того, Надаль стал единственным с 1966 года испанцем после Мануэля Сантаны, выигравшим Уимблдон.

Что сказали Федерер и Надаль после игры

«Я рад, что мы оправдали ожидания многих, однако на данный момент у меня не самые хорошие эмоции. У меня нет повода для радости, но что ж поделать. Я могу только поздравить Рафу с великим достижением. Думаю, мы бились до конца. Однако в теннисе не может быть ничьей. Есть победитель, а есть проигравший. Поражение от Надаля является самым тяжёлым в моей карьере», — заявил Федерер.

«Это просто невероятно, не могу описать, что я чувствую. Моя мечта сбылась, я благодарю всех. Роджер всё равно остается лучшим, ведь я выиграл только один финал из трёх, а он выиграл целых пять титулов. Роджер — настоящий боец, он бился так, как трудно себе представить. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль – чемпион Уимблдона-2008 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итоги исторического матча

Победа Надаля в финале прервала серию из пяти титулов и сорока побед подряд Федерера на Уимблдоне. Сразу после игры в пресс-центре Всеанглийского клуба звучали многочисленные сравнения битвы Роджера и Рафы с финалом 1980 года, в котором Джон Макинрой победил Бьорна Борга.

В конечном счёте финал 2008 года многими признан величайшим. Теннисные эксперты Джон Вертхейм (в книге 2009 года), Стив Флинк (в книге 2012 года) и Стив Тигнор (в статье 2016 года) укрепили это утверждение в умах общественности. Что уж говорить, если сам Макинрой признал, что его дуэль с Боргом всё-таки была немного хуже.

«Это лучший матч, который я когда-либо видел», — сказал Джон.

Многое повидавший Борис Беккер разделяет мнение Макинроя.

«Я никогда не видел такого нервного финала, но выиграл тот, кто заслужил победу. Мы смотрели за тем, как играют два величайших теннисиста. Роджер Федерер — возможно, самый великий из ныне живущих игроков. Рафаэль Надаль — возможно, лучший игрок на грунтовых кортах всех времён. Я уверен, что Рафа сможет выиграть Уимблдон снова, и не удивлюсь, если эти два теннисиста вновь встретятся в финале этого турнира, потому что Федереру только 26 лет, а Надалю всего 22.

Это был лучший финал, который я видел. При этом я учитываю классический матч Бьорна Борга против Джона Макинроя в 1980 году и несколько финалов с участием Пита Сампраса. Я очень нервничал, когда смотрел матч. Не представляю, что чувствовали люди, которые болели за Федерера или за Надаля», — отметил Беккер.

Финал 2008 года оставался самым длинным в истории Уимблдонского турнира более десяти лет, пока рекорд не был побит в 2019 году в мужском одиночном финале между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером (4 часа и 57 минут, на 21 минуту дольше).

После Уимблдона Надаль выиграл Олимпиаду в Пекине и к началу US Open сделал нечто немыслимое — обошёл Федерера в рейтинге, поднявшись на первую строчку. Рафе не удалось продолжить ударную поступь на американских кортах. В полуфинале он уступил Энди Маррею, а победителем турнира стал Федерер.

В соперничество Надаля и Федерера вскоре вклинился Новак Джокович. 2010-е – период доминирования «Большой тройки». 40-летний Федерер уже фактически завязал с большим теннисом, хотя официально карьеру не завершил. Роджер хочет сыграть на Уимблдоне ещё как минимум один раз, о чём сказал на встрече 26 чемпионов на турнире в этом году.

Роджер Федерер и Новак Джокович на встрече чемпионов Уимблдона Фото: Ryan Pierse/Getty Images

36-летний Надаль и 35-летний Джокович всё ещё не сказали своего последнего слова на корте. Рафа – лидер по «Большим шлемам» в Big 3 — 22 победы. Федерер наверняка остановится на отметке в 20 титулов, а вот Джокович (20) намерен обойти не только Роджера, но и Рафу. Новак однозначно рассчитывает сократить отставание от испанца на Уимблдоне-2022, где он уже дошёл до полуфинала.

Теоретически Джокович может встретиться в финале этого года с Надалем. Не исключено, что они подарят зрителям напряжение сопоставимое с финалом-2008. Или даже превзойдут его. На 100% отбрасывать такую вероятность не стоит. Рафа и Новак всё ещё способны показывать высший класс на корте, а их неуступчивости и характеру может позавидовать любой представитель молодого поколения.