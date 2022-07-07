Регулярно друг друга унижают. Вражда Надаля и Кирьоса вышла на новый уровень на Уимблдоне

На британском ТБШ они встретятся в полуфинале. От едких комментариев до неуместных пародий: Рафаэль и Ник враждуют уже не один год.

Рафаэль Надаль и Ник Кирьос — теннисные антиподы. Испанец — джентльмен, австралиец — шутник и шоумен. Один — максимально тщательно подбирает слова и выражения, второй — говорит, что думает. Так что их противостояния в полуфинале Уимблдона-2022 ждут ещё и потому, что парни нередко сталкивались лбами и публично друг друга унижали: всплывали слова о невеликом уме, а также неуместные пародии. Чего нам ждать в 1/2 финала Уимблдона?

Называл тупицей и обвинял в лицемерии

Ожесточённое соперничество между двумя теннисистами началось в феврале 2019 года на турнире в Акапулько с мелкого казуса на корте.

Кирьос, известный своей нетерпеливостью, пожаловался судье, как много времени у первой ракетки мира уходит между подачами. В том четвертьфинале Ник ответил на затяжку соперника в привычном ключе — подал с руки. Она привела Надаля в ярость, и после поражения в трёх сетах на послематчевой пресс-конференции испанец заявил, что Кирьосу «не хватает уважения к публике, сопернику и самому себе».

Дали высказаться и родственникам Рафы: дядя Тони заявил, что ему «не хватает образования и сообразительности. Ник должен бороться за высшие позиции рейтинга, а вместо этого он 40-й в мире».

Это не понравилось Кирьосу, который разразился гневной тирадой в подкасте No Challenges Remaining и сказал, что Надаль — его «полная противоположность», обвинив того даже в ядовитом отношении. Несколько месяцев спустя он обстоятельно объяснил, почему испанец не умеет проигрывать, а ещё назвал его дядю тупицей — по словам Ника, он всё-таки «отсидел» 12 лет в школе, поэтому очень образован.

Ник Кирьос Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Когда он побеждает, это нормально. Ничего плохого не скажет, похвалит соперника: «Он был отличным игроком». Но как только я его обыграл, это было похоже на то, что «он не уважает меня, моих фанатов и игру», — сказал Ник.

Лупанул по Надалю и даже не извинился

Кирьос — один из немногих игроков в туре, которые Надалю не нравятся так откровенно, что он их открыто критикует. А ещё ведётся на манипуляции: извести психологически соперника на корте для победы — часть тактики. Против Надаля это едва не сработало на Уимблдоне в том же 2019-м, хотя Рафа всегда считался ментальным гигантом.

Как обычно, Кирьоса бесила затяжка времени перед подачей, ведь время контролировал тогда судья — на Уимблдоне отказались от таймера. Ник ворчал весь сет, а после проигранной партии возмущался, что Надаль пошёл переодеться. Он говорил, что это тупо, и обвинял арбитра в предвзятости. Как только игра становилась в пользу австралийца, он тут же замолкал.

Геймом позже он наорал на судью, потому что Надаль несколько раз сигнализировал, что не готов принимать, когда Кирьос уже начинал движение. Эмпайер сказал ему, что он прав, но попросил не указывать, что ему делать. В результате Ник наговорил на предупреждение.

Зато в третьем сете австралиец наконец вывел Рафу из себя наглостью. В начале партии он лупанул по вышедшему к сетке Надалю — целился именно в соперника, но не попал. Секунд 10 испанец испепелял его взглядом, пока Ник крутил ракетку на пальце.

Тогда он не только отказался извиняться, но и признался, что сделал это намеренно. «Думаю, что он может получить мяч в грудь, братан. Да, я хотел ударить его прямо в грудь. Вообще не собираюсь извиняться перед ним», — сказал Кирьос после матча.

После этого пара не разговаривала шесть месяцев, пока Кирьос не вспомнил соперника на Australian Open — 2020 — тогда он высмеял ритуал перед подачей Надаля, который, по его мнению, и отнимает столько времени.

Кирьос получил предупреждение за затяжку. Австралиец тут же продемонстрировал арбитру на вышке некоторые ритуалы Надаля, а именно — начал поправлять шорты, футболку и причёску. В третьем сете его примеру последовал француз Жиль Симон, также спародировав один из известных жестов Рафаэля. Видимо, получилось смешно — выходка заставила улыбнуться даже самого судью на вышке.

«Мне действительно всё равно. Я здесь, чтобы играть в теннис. Если было смешно, хорошо. Вот и всё», — кратко оценил ситуацию Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Оттепель» в отношениях

Возможно, нарастающая неприязнь связана и с Уимблдоном 2014 года. Тогда ещё подающий надежды Ник — 144-я ракетка мира — отправил Надаля с кортов Уимблдона. Австралиец всего две недели назад играл «челленджеры», а в тот день на Центральном корте выглядел как дома.

Рафа любит порядочность и уважение, а проигрывать парням с противоположными ценностями и сложным характером — не в его привычке.

«Когда он готов показать свой лучший теннис и играть со страстью, то становится одним из таких парней. Когда он занимается чем-то другим, мне, конечно, это не нравится», — признался однажды Надаль.

Кирьос, пожалуй, единственный человек, обладающий такой необычайной способностью выбивать из колеи одного из самых психологически сильных игроков. Так что уже 10-я очная встреча — и третья на Уимблдоне — может стать переломной в их отношениях.

«Это ментальный матч, — считает эксперт по теннису New York Times Кристофер Клэри. — Рафа — игрок-ветеран, он любит драться, но, честно говоря, я никогда за 15 лет не видел, чтобы кто-то проникал в Рафу мысленно и под кожу так, как это делает Ник».

Как ни странно, уже второй год Ник пытается сгладить отношения с Надалем, настаивая на том, что между ними всё же существует уважение. «Независимо от того, что мы друг другу не нравимся, думаю, между нами есть уважение», — сказал Ник. — Он один из величайших игроков всех времен. Я также читал, что он думает, что я хорош для спорта».

Ник Кирьос Фото: Hannah Peters/Getty Images

Возможно, проявление зрелости и чуткости связано с формой Ника — в последнее время он нащупал свой теннис, начал выигрывать матчи и даже выбивать с турниров топов с «баранкой». Ведь с трибуны его поддерживает любимая девушка.