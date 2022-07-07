Надаль снялся с Уимблдона за день до полуфинала! Как испанец принял трагическое решение

Только что из Англии на весь мир прогремела большая новость — Рафаэль Надаль снялся с турнира «Большого шлема», а значит, в финал Уимблдона напрямую проходит австралиец Ник Кирьос. О решении 22-кратный чемпион ТБШ сообщил на специальной пресс-конференции — такую же, кстати, он устраивал и перед финалом «Ролан Гаррос» — 2022, чтобы, как всем казалось, завершить карьеру… Но сейчас не об этом.

«Мы весь день обсуждали, что нам делать дальше, но я не вижу смысла играть, хотя до этого я не раз выходил на корт в очень сложных условиях. Очевидно, что если я продолжу, то состояние будет только ухудшаться», — сказал испанец.

Стала ли новость неожиданностью? Наверное, нет. Ведь накануне в четвертьфинальном матче с американцем Тейлором Фритцем у Рафаэля практически с самого начала пошли проблемы со здоровьем. Уже в концовке первой партии было видно, что у испанца есть какие-то проблемы с животом — Надаль корчился, часто опирался на подручные предметы на корте и с волнением в глазах что-то себе выговаривал под нос. Время от времени он хватал руками ноющее место и в середине второго сета вызвал врача на корт. Сниматься с матча Надалю советовали даже родственники: камера выхватила бокс, где сидели жена, сестра и папа. Они активно жестикулировали Рафе — надо срочно сниматься!

Но Надаль, к чему уже привыкли в последнее время все фанаты тенниса, сжал зубы, выпил дозу обезболивающего и в конце концов обыграл на волевых американца в матче из пяти партий, в котором проигрывал 0:1 по сетам.



На послематчевой пресс-конференции он мало говорил о физическом состоянии и, скорее, ссылался на результаты медобследования, которое хотел пройти сразу после битвы в 1/4 — якобы чтобы не нагнетать и решить уже по факту: оставаться на турнире или нет. Как показали анализы, у испанца и правда обнаружили проблему в области живота — 7-миллиметровый разрыв одной из мышц.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Инсайд оправдал Рафу в глазах многих фанатов, считающих его симулянтом, но заставил забеспокоиться остальной мир. Хотя точно с такой же травмой на АО-2021 играл Новак Джокович. И то его разрыв был куда значительнее — 17 мм. Но это не помешало ему выиграть титул, по ходу турнира по такому же сценарию обыграв Тейлора Фритца.

После новости в сети «прошёл» вздох волнения и напряжения, ведь даже тогда было непонятно, что решит испанец — будет сниматься? Ведь в сетке и программе Уимблдона на пятницу уже появились два полуфинальных матча, а значит, Рафа дал добро?

Тем более буквально через пару часов после обследования «Твиттер» загудел фотками с полей. Появились первые кадры с тренировки Надаля в удалённом местечке — в парке Аоранги. Сессия испанца продлилась всего 44 минуты, 11 из которых пришлись на перерыв. Спарринг-партнёром Рафы был тренер и соотечественник Марк Лопес. Как отмечают присутствующие там журналисты, теннисист тренировал только форхенд и бэкхенд, но ни разу не подал в полную силу, а по окончании не остался на традиционный разбор с командой.



«Ему будет тяжело, если он сыграет завтра, но его нельзя сбрасывать со счетов», — написал журналист Стюарт Фрэйзер в своём «твиттере».

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Камеры захватили и гуляющих вдоль небольшой арены родственников — всё те же беспокойные лица, что и на матче, активно следили за состоянием испанца. Возможно, так они хотели поддержать Рафу в этом непростом решении — сняться с любимого турнира. Всё же на кону третий ТБШ, а Рафа мог зайти на сезонный «Шлем» — он взял Australian Open и «Ролан Гаррос» — и ещё дальше убежать от преследователей Новака Джоковича и Роджера Федерера.



Но финальные стадии мэйджора теперь пройдут без Рафы. Стоило ли ему идти на риски в борьбе за рекорд или проще всё же в нормальном темпе подготовиться к американскому US Open? Ответ знает только испанец!