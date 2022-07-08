«Все увидели её настоящую». Анна Курникова крупно оскандалилась на Уимблдоне

Россиянку массово раскритиковали из-за интервью BBC. А до этого ещё было запоминающееся нарушение правил дресс-кода.

У Анны Курниковой наверняка остались преимущественно отрицательные воспоминания об Уимблдоне-2002. Дело не только в вылете в первом раунде от соотечественницы Татьяны Пановой (1:6, 6:4, 4:6). На этом турнире Курникова крупно оскандалилась. Причём дважды.

Началось всё с того, что Анна нарушила основополагающее правило дресс-кода Уимблдона. Вся одежда должна была быть белой. Курникова вышла на корт в чёрных шортах, потому что белая юбка неудобно на ней сидела. Официальные лица попросили Анну снять их. Причём сделали это не сразу, а когда уже прошло 15 минут матча. Видимо, сами забыли главное правило дресс-кода.

Российская теннисистка до конца матча играла в мешковатых мужских спортивных шортах своего тренера, предварительно отрезав логотип, чтобы не нарушать условия своих спонсорских контрактов. Тогда Анна с учётом рекламы зарабатывала восьмизначные суммы в долларах за год, так что даже за такими мелочами нужно было следить.

Анна Курникова на Уимблдоне-2002 Фото: Phil Cole/Getty Images

Курникова до сих пор фигурирует в большинстве рейтингов топ-10 случаев нарушения дресс-кода за всю историю Уимблдона. Происшествие неординарное, но куда худшее случилось с Анной на послематчевом интервью журналисту BBC Гарри Ричардсону.

Диалог с самого начала не задался. Видимо, Анна сильно переживала из-за поражения. Вот как развивался разговор.

— Анна, скажите: может, для победы в сегодняшней игре вам не хватило уверенности в себе? — поинтересовался журналист.

— А вам-то откуда знать, уверена я в себе или нет? — ответила вопросом на вопрос Курникова.

— Ну я просто предположил, что это может быть причиной,— сказал Ричардсон.

— А никому не интересно, что вы подумали. И вообще, не стоит вот так формулировать свои вопросы,— раздражённо сказала теннисистка.

Затем Курникова обвинила журналиста в том, что он сам отвечает вместо неё. Совсем вывел из себя её следующий вопрос: «Как вы думаете, есть ли основания в словах известной теннисистки Крис Эверт, считающей, что вам необходимо поиграть в турнирах низшей категории, чтобы восстановить игровую форму?»

Анна встала и уже было собиралась уйти из студии, но затем взяла себя в руки и села обратно в кресло. Вероятно, теннисистка поняла, что слишком погорячилась и дело идёт к скандалу в СМИ. Об этом говорит её последующая просьба к Ричардсону: «Давайте начнём всё заново».

Журналист согласился, однако BВC не вырезал первую часть интервью и выпустил её в эфир без каких-либо корректировок. Программа вышла в телевизионный прайм-тайм в понедельник. На россиянку посыпалась критика ведущих мировых СМИ. «Курникова показала свою неприглядную сторону» — с таким заголовком вышла статья в Los Angeles Times. Нечто подобное писали и британцы. Теннисное сообщество тоже осудило поведение Анны.

Бывшая третья ракетка мира Пэм Шрайвер, на счету которой 21 победа в одиночном разряде и 112 титулов в парном, посчитала поведение Курниковой непрофессиональным и недопустимым.

«Я знаю, далеко не всегда приятно общаться с прессой. Настроение может быть неважное. Человек просто переживает поражение. Но доводить дело до такого — это ужасно. Анна, скорее всего, решила, что есть она — и все остальные. И опрометчиво подумала, что BBC будет подстраиваться под неё. Ну что это за фраза: «Давайте начнём сначала»? Хотя, возможно, и хорошо, что всё так случилось. Все увидели её настоящую. Такую, какой Курникову знают теннисистки. А не гламурную модель, которая глядит с рекламных плакатов», — сказала Шрайвер.

Обладательница 18 титулов «Большого шлема» Крис Эверт поддержала позицию Ричардсона и посоветовала Курниковой поучаствовать в турнирах низшей категории, как это делал Андре Агасси во время кризисного периода в 1997 году.

Легендарная аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини была немного более корректной, но всё равно не одобрила действия Курниковой.

«Анне нравится внимание к собственной персоне. Шумиха вокруг её имени. Но на этом турниры не выигрывают»,— заявила Сабатини.

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова высказалась весьма саркастически.

«Всем очень нравится сравнивать достоинства моей фигуры с внешностью Анны Курниковой. Но мне больше импонирует то, что о моей игре пишут и говорят гораздо больше, чем о матчах с участием россиянки», — отметила Гантухова.

Даниэла Гантухова Фото: Joe Maher/Getty Images

В дискуссию вмешался и легенда мужского тенниса Джон Макинрой. Он в выражениях не стеснялся. Хотя со стороны Макинроя такая резкая критика выглядит странно. В годы игровой карьеры Джон сам не раз попадал в скандалы, споря с арбитрами и разбивая ракетки от нервов.

«У Курниковой расшатаны нервы. Она не уверена в себе и находится не в очень хорошей форме. А если она говорит вам обратное, то обманывает в первую очередь саму себя. Вы можете видеть всё это, наблюдая за ней. Уимблдон был её лучшим шансом. Пришло время для серьёзной переоценки себя», — сказал Макинрой.

Была не только критика. За Курникову вступилась Женская теннисная ассоциация (WTA). Руководители организации провели переговоры с обеими конфликтующими сторонами и пришли к выводу, что у Анны были веские основания для эмоций. Вопросы Ричардсона посчитали нетактичными и грубыми.

«Надо принимать во внимание состояние спортсменки, которая только что проиграла важный матч. В таких случаях журналистам следует быть снисходительнее к спортсменам», — сказала представительница WTA Крис Де Мария.

На момент завершения Уимблдона в 2002 году тогда ещё 21-летняя Анна Курникова провела 35 матчей в одиночном разряде, из них в 19 проиграла. Россиянка приняла участие в 19 турнирах, причем 10 раз вылетала в первом же круге, а ещё пять раз – во втором. Хотя в парном разряде всё было не так плохо. В том же 2002-м Анна вместе с Мартиной Хингис выиграла свой второй турнир «Большого шлема» — Australian Open.

В 2003 году Курникова получила травму бедра. Последнее выступление россиянки в WTA-туре датировано маем 2003 года. После этого Анна посвятила себя семейной жизни. Вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом она воспитывает троих детей: двойняшек сына Николаса и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), и дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).

Инцидент на Уимблдоне-2002 был последним случаем, когда о Курниковой-теннисистке говорили массово и на весь мир. Скандальный осадок с того турнира остался, но Анна вряд ли расстроилась. Её путь в теннисе сложился отлично. Карьерные достижения в парном разряде солидные, да и в одиночном моментами всё было не так уж плохо. А за пределами корта Курникова вообще добилась огромного успеха, став одной из самых состоятельных теннисисток планеты.