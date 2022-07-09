«Вышвырните его из страны». Кирьос скандалил с Джоковичем, но потом стал его «адвокатом»

Кирьос и Джокович находятся в туре много лет, а встречались всего дважды. Но мало кто помнит их матчи, искрят эти парни вне корта. Оба не переваривали друг друга, но в один момент стали отличными приятелями, а теперь болтают в социальных сетях. Что случилось?

«Хочет быть похожим на Федерера» — за что хейтили Джоковича

«У нас что-то вроде «романа» — после многолетнего конфликта эти парни регулярно подбрасывают в медиа пикантные заголовки. Так они подогревают интерес и к финальной битве Уимблдона-2022 — в воскресенье Джокович и Кирьос встретятся на Центральном корте.

Но ещё три года назад между ними не было никакого взаимопонимания — Ник осуждал серба в «Твиттере», а Новак только и делал, что комментировал нападки в СМИ. Всё началось с подкаста в 2019-м, где главный шоумен тура затронул очень болезненную для Ноле тему. Вышло не очень красиво.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Я чувствую, что у него болезненная одержимость всем нравиться. Он просто хочет быть похожим на Федерера. Лично для меня — мне сейчас всё равно, я зашёл так далеко — я чувствую, что он просто хочет нравиться так сильно, что я просто не могу его терпеть».

Особо бесил австралийца праздничный ритуал Новака после победы: воздушные поцелуи в толпу он видел максимально отвратительной традицией. Тут же добавляя, что вообще не считает серба великим, так как тот не взял у него и матча — Джокович проиграл обе встречи.



«Неважно, сколько турниров «Большого шлема» он выиграет, для меня он никогда не станет величайшим. Если ты не можешь победить меня, ты не величайший игрок всех времён», — провокационно заявил Ник.

Джокович спокойно воспринял критику и сказал, что «не теряет сон» из-за заявлений коллеги, а переварив наезд, ещё через месяц заявил, что «Ник — неплохой парень, хотя мотива такой ненависти не понимает».

Кирьос продолжил кибербуллинг пару месяцев спустя. Он не мог пройти мимо звёздного матча Федерера и Джоковича на Уимблдоне 2019-го и решил напомнить, кто тут главный злодей: «Федерер, пожалуйста, выиграй», — написал он в аккаунте. Тогда же он сделал ещё одну пакость: испортил футболку юному болельщику. Фанат попросил уроженца Канберры поставить автограф на одежде. Однако Кирьос увидел на джерси яркие пять букв «Новак» и маркером поставил большой крест на имени.

Новак Джокович и Роджер Федерер Фото: Simon Bruty/Getty Images

«Вот что я думаю о тебе и твоей футболке», — заключил Кирьос.

Раз за разом Джоковичу приходилось дипломатично уходить от провокационных вопросов. Возможно, внутри серб и кипел, но для печати выдавал что-то типа: «Кирьос знает, как развлекаться и привлекать внимание». Почему-то Новак всё это время молчал.

Абсурдный турнир во время всплеска смертности

Не добавил себе очков Новак и во время пандемии: как раз началась вторая волна заболеваемости. Джокович захотел вернуть теннис к жизни, ведь на какое-то время тур заморозили, а игроки разъехались на внеплановый отдых.



Тогда-то Новак и возглавил провальный Adria Tour. Туда пригласил Рублёва, Зверева, почти всю сербскую банду, а также Тима и Димитрова. Уже только за это он набрал хейта от коллег и общественности. Но возмущения усилились после немыслимого фиаско: стало ясно, что на турнире совсем забыли о протоколах безопасности: не было ни масок, ни антисептиков, ни социальной дистанции. Там же дети стояли плечом к плечу во время церемонии открытия, а игроки обнимались на корте.



Последствия только усилились, когда игроки сдали положительный тест, включая самого Джоковича. Тогда-то Кирьос и проснулся: «О боже». А позже назвал событие «тупоголовым решением».

Тут же всплыли кадры, где Джокович танцует без рубашки с несколькими игроками на вечеринке. Ник не постеснялся выдать очередной перл: «Молись за всех игроков, заразившихся COVID-19. Это показывает, какой шуткой ситуацию считают Тим, Зверев и Джокович. Веселятся во время глобальной пандемии. Люди теряют жизни, близких и друзей…» — ответил он.

Ник Кирьос Фото: Rob Newell/Getty Images

Видимо, карма Новака всё же настигла: в сентябре он был исключён с USO после того, как ударил мячом линейную судью. И даже тут Ник вставил свои пять копеек, задав подписчикам вопрос — на сколько лет его бы отстранили от тенниса, если бы он сделал подобное?

Тогда-то Новак и вскипел. «Честно говоря, вне корта я его не очень уважаю».

Война с боссами АО и тюрьма — что сблизило Джоковича и Кирьоса

Но всё резко изменилось. Буквально за две недели в январе 2022-го Ник полностью переобулся — от прежних упрёков остались лишь «следы» недовольства в ленте. Кирьос очень проникся историей задержания серба на границе Австралии во время домашнего ТБШ. Помимо того, что Новака несколько дней держали в тюрьме для беженцев, его в тот непростой момент совсем не поддержали коллеги — Надаль, Циципас, Зверев, Федерер решили исключить любые пиар-риски и просто замолчали. Даже заявили, что устали говорить о Новаке, ведь турнир на носу.

Ник Кирьос и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Чувствую, что бы Новак ни делал, люди просто скажут: «Вышвырните его из нашей страны». Мы относимся к нему так, как будто он — оружие массового уничтожения. А он здесь, чтобы играть в теннис».

«Мне так жаль его», — заключил Ник.

Несмотря на призывы тех немногих теннисистов и бойкоты фанатов в Австралии, визу серба аннулировали, затем депортировали и ещё на три года закрыли въезд в страну как нежелательному гостю.

«Представьте, что он чувствует? Возможно, он просто хочет немного поддержки от других игроков. Бро, он получает это от меня!». Тогда же Ник признался, что это бесит, как игрокам типа Надаля и Циципаса без разницы на коллегу — они в открытую критиковали первую ракетку мира.

«Несмотря на то что он годами говорил обо мне плохие вещи, в Австралии Ник снова поддержал меня. Он был одним из немногих, кто публично поддерживал меня, и я благодарен ему за это», — расчувствовался Новак на Уимблдоне в 2022 году.

Оказалось, чтобы заработать доверие и любовь Ника, сербу всего-то надо было пройти семь кругов австралийского ада…