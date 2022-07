«Больше никогда не проиграю этой мелкой дряни». Шарапова взбесила разрыдавшуюся Серену

3 июля 2004 года 17-летняя Мария Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона – 6:1, 6:4. Шарапова стала первой россиянкой, победившей в этом престижном турнире. Матч стал знаковым в карьере Марии и Серены. Американку очень сильно задело за живое это поражение. Уильямс плакала в раздевалке и сыпала проклятиями в адрес Шараповой. Вспоминаем, как это было.

Как проходил финал

В первом сете Мария просто вынесла шестикратную победительницу турниров «Большого шлема» Уильямс со счётом 6:1. Казалось, что Серена вовсе не суперзвезда, а лишь начинающая теннисистка-аматор. Американка ничего не противопоставила мощной и быстрой игре россиянки.

Во второй партии Серена собралась. На корте было заметно больше интриги. Шарапова проявила невероятный характер, когда Серена взяла её подачу и повела 4:2. Далее Уильямс отдала свою подачу, пусть и с четвёртого брейк-пойнта. Наступил переломный момент. Мария поймала кураж и раз за разом оставляла Серену не у дел убийственными обводящими ударами или издевательскими «свечами».

После победы Шарапова закричала и рухнула на колени. На трибуне плакал её отец Юрий. Далее последовали слёзы, смех, объятия, получение приза из рук герцога Кентского, слова благодарности зрителям и сопернице.

«Извини, Серена, но сегодня я просто должна была выиграть. Выиграть Уимблдон было моей мечтой. Но ведь есть и другие турниры «Большого шлема». Есть Олимпиада, и есть первое место в рейтинге. Вот завоевание последнего и является моей целью. Победить на Уимблдоне в 17 лет — это, конечно, что-то (в более раннем возрасте в Открытую эру турнир выигрывала только Мартина Хингис. — Прим. «Чемпионата). Наверное, тут недолго и зазнаться. Но я останусь такой же, какой была. А если нет, то уже сказала своим близким: заметите зазнайство, просто стукните по голове!» — заявила Шарапова.

Мария Шарапова после победы в финале Уимблдона Фото: Rebecca Naden/Getty Images

Всё происходившее в тот день напоминало сказку. Десять лет назад легендарная Мартина Навратилова разглядела большой потенциал у Марии. Она помогла Юрию Шарапову, который тогда имел всего $ 700 сбережений, увезти дочь в США, чтобы попытать счастья в знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери. Девушка из сибирского городка Нягань преодолела все трудности на своём пути и стала принцессой мирового тенниса. Вполне подходящий сюжет для фильма.

Серена очень болезненно восприняла поражение

Серене Уильямс было очень непросто смириться с поражением. Публично американка старалась держаться, но в раздевалке дала волю эмоциям. В 2017 году Шарапова издала автобиографическую книгу «Неудержимая. История моей жизни» (Unstoppable. My life so far). Мария вспомнила свой путь к успеху и отдельно остановилась на инциденте с Уильямс после финала Уимблдона-2004.

«Мы с Сереной могли бы быть друзьями, ведь у нас одна страсть — теннис. Но этого не случилось. Может быть, именно наличие такого напряжённого противостояния помогает нам развиваться, становиться лучше. Думаю, мы мотивируем, подстёгиваем друг друга. Хотя, возможно, когда теннис останется в прошлом, мы и станем друзьями.

После того самого финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня и похвалила: «Хорошая работа». Она улыбнулась, но внутри явно чувствовала себя иначе. Когда я зашла в раздевалку, то услышала всхлипы. Серена плакала навзрыд. Я постаралась уйти как можно скорее. Люди не понимают, почему я выиграла у Серены всего два матча из 21. Я нашла для себя ответ: тот случай в раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня как тощую девчонку, которая обыграла её в финале Уимблдона. Но даже больше она возненавидела меня за то, что я увидела её слёзы. Вскоре после турнира я слышала, что Серена сказала подруге: «Больше никогда не проиграю этой мелкой дряни», — написала Шарапова.

Серена Уильямс Фото: Hannah Peters/Getty Images

Обещание Серена не сдержала. 15 ноября 2004-го Шарапова и Уильямс встретились в финале Итогового турнира в Лос-Анджелесе, который играли на твёрдом покрытии. Мария снова победила, но уже в трёх сетах (4:6, 6:2, 6:4). В один год она обыграла Уильямс на двух разных покрытиях (трава, хард). Американка играла с травмой живота, но в розыгрышах всё равно была опасна и в третьем сете вела 4:0. Россиянка в очередной раз проявила характер. К сожалению, больше такие слова во время матчей Марии с Сереной говорить не доводилось.

Именно победа в Лос-Анджелесе является последним успехом Шараповой во встречах с Уильямс, хотя ценят её намного меньше Уимблдона. Общий счёт личных встреч теннисисток – 20:2 в пользу американки. Уильямс выиграла 18 очных свиданий кряду и отдала всего три сета. Порой было ощущение, что Серена просто запредельно настроена во что бы то ни стало поиздеваться над Марией. Например, финал Олимпиады-2012 она выиграла со счётом 6:0, 6:1 и потом заявила: «Шарапова всегда старается отыграться, если давать ей надежду. Она выиграла тот один гейм, и я увидела, как она машет кулаком. И подумала: «Ого, что сейчас будет».

Да, у Шараповой, мягко говоря, не заладилось противостояние с Сереной. Но именно после Уимблдона-2004 Марию стали воспринимать как большую звезду. Ей предлагали крупные рекламные контракты, россиянка стала мегапопулярной спортсменкой мирового масштаба. На корте в целом тоже всё было не так уж плохо, если вынести за скобки матчи с Сереной и скандал с употреблением запрещённого препарата в 2016-м. Завершившая карьеру в 2020-м году Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять «Шлемов» и «Карьерный шлем», провела 21 неделю в звании первой ракетки мира. Более чем достойный результат на протяжении спортивного пути.