Ай да Лена — Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон! Расклады и сетка

Елена Рыбакина стала первой москвичкой, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде! В финале с Онс Жабер она сотворила камбэк и получила главный приз.

Итоги 13-го дня. 9 июля, суббота

В субботу на Уимблдоне определялась чемпионка в женском одиночном разряде. В решающий матч пробились две дебютантки этой стадии «Шлемов» — Онс Жабер из Туниса и Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Для Уимблдона это редкий случай, когда сразу обе претендентки на титул не имели опыта больших финалов. По крайней мере, в XXI веке такого ещё не было, да и в Открытой эре – тоже. Последний раз две финалистки – дебютантки мэйджоров встречались в финале Уимблдона-1962, когда американка Карен Хантце-Зузман победила Веру Сукову из Чехословакии. Лучшим результатом Рыбакиной до этого был выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2021. Онс тоже дальше четвертьфинала не проходила – Australian Open – 2020 и Уимблдон-2021. Напомним, Елена родилась в Москве и до середины 2018 года представляла Россию.

Елена на Уимблдоне-2022 была посеяна под 17-м номером. По пути к финалу она обыграла таких непростых соперниц, как Коко Вандевей (LL), Бьянка Андрееску, Чжэн Циньвэнь, Петра Мартич, Айла Томлянович, а в полуфинале Рыбакина оказалась сильнее единственной на тот момент оставшейся в сетке чемпионки ТБШ Симоной Халеп (16). Отметим, что лишь в матче с Томлянович теннисистка, представляющая Казахстан, отдала сопернице одну партию. Во всех остальных случаях Елена победила в двух сетах. Онс Жабер (3) до финала потеряла на один сет больше, чем Рыбакина – она отдала по одной партии в четвертьфинале Мари Боузковой из Чехии и в полуфинале немке Татьяне Марии. Из сеяных соперниц теннисистке из Туниса встретилась только одна бельгийка Элисе Мертенс (24) в 4-м круге.

Теннисистки ранее встречались трижды. В Ухане-2019 победила Елена, а затем на двух турнирах-2021 первенствовала уже Онс – в Дубае и Чикаго. В интервью «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков, какое-то время тренировавший Елену, заявил: «Я работал с Рыбакиной. Мы хорошо поработали, было здорово. Сейчас она в финале Уимблдона, значит, может его выиграть. Лена действует на корте плотно и агрессивно, у неё хорошая скорость. Халеп с ней не справилась. Лена живёт в Москве, выросла здесь, стала игроком тут. Поздравляем Royal Family, им придётся награждать уроженку России».

Начало матча для Рыбакиной не задалось. Она сильно нервничала и допускала много неточностей. За весь первый сет у Елены набралось 17 невынужденных ошибок, в то время как у соперницы их было шесть. Этот показатель и повлиял на исход партии. Жабер сделала брейк уже в 3-м гейме, в 5-м не смогла дожать Рыбакину, но в концовке всё равно забрала чужую подачу под ноль – 6:3 за 33 минуты. Во втором сете Елена сразу же сделала брейк и удержала свой гейм – 2:0. Был шанс у Рыбакиной увеличить отрыв, но Онс смогла спастись с брейк-пойнта. Важным стал следующий гейм, в котором Елена отыгралась с трёх брейк-пойнтов и пяти «ровно» — 3:1. Ну а дальше представительницу Казахстана было не остановить – 6:2 за 39 минут. Судьба титула решилась в 3-м сете. Здесь необходимо отметить, что с 2006 года ни разу теннисистка, проигравшая стартовую партию в финале, не брала затем титул. Последний раз такой камбэк совершила француженка Амели Моресмо в матче с бельгийкой Жюстин Энен. А сейчас подобного успеха удалось добиться Елене Рыбакиной. В заключительном сете она сразу же сделала брейк и, несмотря на все усилия соперницы, своего преимущества не отдала. 3:6, 6:2, 6:2 за 1 час 50 минут.

Вот так 23-летняя Елена Рыбакина, впервые выйдя в финал турнира «Большого шлема», сразу же завоевала главный трофей Уимблдона. Теннисистка, представляющая ныне Казахстан, стала первой уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде. До неё в решающем матче на этом Центральном корте выступали москвички Ольга Морозова и Вера Звонарёва. Добавим, что за победу Рыбакина получила чек на £ 2 млн. Стоит напомнить, что рейтинговые очки в этом году на Уимблдоне не разыгрываются.

Женщины. Финал

Рыбакина (Казахстан, 17) – Жабер (Тунис, 3) – 3:6, 6:2, 6:2.



Подробнее Рыбакина (Казахстан, 17) – Жабер (Тунис, 3) – 3:6, 6:2, 6:2.

Расписание 14-го дня. Интересные матчи воскресенья, 10 июля

В воскресенье должен завершиться 135-й по счёту розыгрыш Уимблдона. В решающий матч мужского одиночного разряда пробились 20-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович и дебютант больших финалов Ник Кирьос из Австралии. Ник – один из тех редких теннисистов, который имеет положительный баланс матчей со знаменитым сербом и при этом не потерпел от него ни одного поражения. Кирьос выиграл оба их поединка, прошедших в далёком уже 2017-м. Тогда в Акапулько и Индиан-Уэллсе австралиец не отдал ни сета своему звёздному сопернику.

Мужчины. Финал

16:00. Джокович (Сербия, 1) – Кирьос (Австралия)



Подробнее 16:00. Джокович (Сербия, 1) – Кирьос (Австралия)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».