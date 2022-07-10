Джокович не взял у Кирьоса даже сета! В финале Уимблдона ожидается фейерверк эмоций

В воскресенье на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета завершится 135-й розыгрыш знаменитого Уимблдона. В решающем матче мужского одиночного разряда сойдутся дебютант этой стадии мэйджоров Ник Кирьос и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Кто-то, наверное, подумает, что исход финала предрешён заранее. Опытный мастер должен разобраться с новичком. Но не всё так однозначно. История выступлений Кирьоса не позволяет поклонникам Джоковича расслабиться.

Ник Кирьос – один из немногих действующих теннисистов в туре, который может похвастать победами над всей «Большой четвёркой» — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем. Федерера и Маррея австралиец обыграл по разу, Надаля – трижды. А вот Джоковичу Ник и вовсе не отдал до сих пор ни сета. «Одно могу сказать точно, будет фейерверк эмоций от обоих игроков. Это будет его (Кирьоса) первый финал турнира «Большого шлема». Ему нечего терять. Мы давно не играли, я никогда не выигрывал у него даже сета. Надеюсь, в этот раз всё будет по-другому. Для меня это ещё один финал Уимблдона — турнира, который я так люблю. Надеюсь, что опыт сыграет в мою пользу», — заявил перед финальным поединком Новак. Вспомним, когда и где состоялись две предыдущие встречи.

В 2017 году в Акапулько проходил крупный турнир, куда съехались многие ведущие теннисисты мира. Новак был посеян под 1-м номером, под 2-м выступал Рафаэль Надаль, а 21-летний Ник Кирьос – под 6-м. Джокович и Кирьос сошлись по сетке уже на стадии 1/4 финала. И австралиец ошеломил соперника своей мощной и точной подачей. За первый сет Кирьос наколотил 16 эйсов. В погоне за красивой концовкой Ник на сетболе во время тай-брейка попытался подать навылет вторым мячом и допустил двойную, но всё же потом добился успеха. Во второй партии Новак уже отчаялся подобраться к геймам на подаче соперника и на ошибках отдал свою подачу в 12-м гейме – 6:7, 5:7. Ну а австралиец довёл число эйсов за матч до 25 – никто к тому времени не выполнял столько подач навылет против Новака в игре из трёх партий.

Огорчённый Джокович после поражения от Кирьоса завершил послематчевую пресс-конференцию меньше чем за минуту. На вопрос о своих ощущениях он произнёс: «Не очень». Далее прокомментировал игру соперника словами: «У него мощная подача. Он заслужил победу». Во время третьего вопроса теннисист сказал: «Достаточно» и покинул пресс-зал.

В 2017 году 21-летний Кирьос (слева) на двух турнирах подряд удивил Джоковича Фото: Miguel Tovar/Getty Images

Следующая встреча Новака и Ника состоялась буквально через пару недель. В Индиан-Уэллсе серб защищал титул и сошёлся по сетке с Кирьосом уже на стадии 4-го круга. Матч длился 1 час 50 минут. За время матча Джокович не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, а Ник реализовал в первом же гейме один брейк-пойнт из пяти за всю встречу. Новак сделал три эйса, а Кирьос – 14, при этом допустил четыре двойные ошибки. За выход в полуфинал Ник должен был сразиться с Федерером, который, в свою очередь, обыграл Надаля. Однако этого матча так и не случилось. Кирьос снялся с 1/4 финала, сославшись на недомогание и возможное пищевое отравление.

В теннисном мире время от времени разгорается спор на тему, кого считать величайшим теннисистом всех времён – Джоковича, Надаля и Федерера. В январе 2021 года своё мнение по поводу серба высказал Кирьос: «Не так важно, сколько мэйджоров Джокович в итоге выиграет. Для меня он никогда не будет величайшим. Я дважды играл с ним, и он не смог меня победить. Так что он не может быть величайшим игроком всех времён».

Каковы шансы Кирьоса одолеть Джоковича на Уимблдоне и завоевать первый в карьере титул на «Шлеме»? Семикратный победитель мэйджоров Матс Виландер рассказал, за счёт чего австралиец может обыграть серба: «Очевидно, что на бумаге фаворитом матча является Новак Джокович, но Ник Кирьос отлично подаёт, возможно, лучше, чем кто-либо после Пита Сампраса. Пока непонятно, как Новак будет возвращать так много мячей обратно в игру, но всё же это Новак Джокович. Я думаю, всё будет зависеть от Ника и от того, как он будет подавать. Если на финал придётся его лучший день в плане подачи, у него будет шанс. Но, судя по базовым показателям, Нику будет очень тяжело. Да, Джокович фаворит, но я хочу, чтобы Ник сыграл отлично, чтобы у нас был отличный финал. Думаю, зрители будут на стороне человека, который ещё не выигрывал. Но более интересный вопрос состоит в том, как Кирьос будет взаимодействовать с толпой».