«Нужна психиатрическая помощь». Из-за срыва Кирьоса семья едва не покинула финал Уимблдона

Новак Джокович не проигрывает на Центральном корте Уимблдона с 2013 года — с тех пор как оступился в финале с Энди Марреем. Не планировал он это делать и сегодня. В битве за свой 21-й ТБШ серб оказался сильнее Ника Кирьоса.

Ноле шёл фаворитом — он проходил всех боле-менее уверенно, традиционно уступая первые сеты. Что случилось и сегодня: старт матча был за австралийцем и его тактикой. Он удачно и очень неприятно для Джоковича рвал игру: посылал резаные так близко к сетке, что Новаку приходилось тянуться к мячу, а затем обязательно отправлял удар под заднюю. К тому же помогала первая — пушечные 30 эйсов только за четыре сета!

В таком темпе Ник играл до девятого гейма третьего сета, но после игра не преподнесла никаких сюрпризов — в самый важный момент Кирьос включил привычного себя и не реализовал тройной гейм-пойнт. Не без помощи австралийца Новак начал отыгрывать один мяч за другим.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

И, как свойственно Нику, виноватых в собственном провале он начал искать где-то на трибунах. Сначала взъелся на милую даму в платье, которая, по его словам, выпила 700 стаканов — правда, не уточнил чего. «Она пьяная до мозга костей», — орал разъярённый Кирьос в массу. По словам австралийца, она вела беседы с ним весь тот гейм, поэтому Ник советовал эмпайру скорее усмирить женщину.

Но дальше случился ещё более необоснованный наезд от финалиста Уимблдона. Ему неожиданно стало не хватать поддержки своего же бокса — там, помимо девушки Костин Хатци, почти весь матч на нервах и ногах провели его сестра и несколько друзей. Ребята очень старательно аплодировали парню, каждый победный розыгрыш сопровождая выкриками и улюлюканьем. Но и этого оказалось мало. Ник буквально кричал на группу поддержки через весь корт — сидя на стуле в перерыве. Никто и не удивился бы, если бы они дружно покинули бокс, как не раз это проворачивал Жиль Сервара — тренер Даниила Медведева точно не любит психи подопечного.



Австралиец возмутил социальные сети и журналистов неуважением к своим же близким и болельщикам. Многие постфактум предложили его банде в следующий раз всё-таки последовать примеру коуча российского игрока.

Ник Кирьос Фото: Julian Finney/Getty Images

«Кирьос ругает свою команду за то, что она недостаточно подбадривает его, когда он в игре?.. Это новинка #Wimbledon2022», — удивляется пользователь «Твиттера» Jon Wertheim.



«Я считаю, что эта «игра» лишила Кирьоса шансов на победу в этом матче», — уверен Chad Paiva.



«Нужна психиатрическая помощь, так как его игра в теннис не кажется слишком здоровой», — уверен John Gilbrt.



«Ник никогда не был в таком напряжённом матче, как в финале Уимблдона. На самом деле он неплохо играл до девятого гейма в 3-м сете», — отмечает Maria Panova.



«Все в его боксе должны просто уйти, если у них есть хоть капля чувства собственного достоинства. Видимо, Циципас был прав», — возмущается юзер RyanKH.



«Единственное, что его смущает, это недостаточное количество аплодисментов. Когда жизнь имитирует кино…» — иронизирует BobFerrante.

«Кирьос побеждает Кирьоса», — как точно подметил пользователь АТР22.



«Очень странный парень этот Кирьос, но очень талантливый. Ему требуется тренер», — считает журналист Adam Ginsberg.

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Стал ли австралиец первым в истории финалистом мэйджора без тренера? Возможно. Но коуч Нику нужен как минимум, чтобы «прибрать» и довести игру до ума. Да, он не считается с авторитетами и поэтому не раз заявлял, что союз будет губителен для всех. Но, кажется, без этого чемпионом ТБШ сегодня не стать — победа в крупных турнирах, как показывает практика, это работа целой команды.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images)

Как и без выдержки и менталки — он тратит всю энергию впустую и концентрируется на раздражении, а матчи в то время уплывают из его же рук. Злость совсем не питает и мотивирует Ника, как того же Медведева, а только наносит урон игре и лишает концентрации. Пока Кирьос не прекратит беситься впустую и обвинять в неудачах семью и болельщиков, подобные финалы у топов ему взять будет крайне тяжело.