Кто из звёзд заглянул на трибуны Уимблдона в 2022 году?
К финальным матчам собрались все сливки общества.
Мартина Навратилова
Принц Уильям и герцогиня Кэтрин
Дэвид Бекхэм
Гарет Саутгейт
Адам Пити и Макс Уитлок
Уэйн Руни
Том Круз
Марк Селби
Рами Малек
Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли
Кейт Уинслет
Эндрю Гарфилд
Королевская семья и голливудские звёзды. Кого заметили на трибунах Уимблдона?
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