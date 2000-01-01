Самые красивые пары на балу чемпионов Уимблдона
Традиционный праздник вернулся в 2022-м после пандемии.
Победительница женского турнира Елена Рыбакина буквально светится от счастья – она добилась главного успеха в карьере на данный момент.
Новак Джокович выиграл Уимблдон в четвёртый раз подряд, в общей сложности у него уже семь побед. Походов на бал было шесть: в прошлом году мероприятие отменили из-за ковида.
Рейтинговых очков в этом году на Уимблдоне нет, зато все остальные традиции соблюдены – в том числе и чемпионский бал.
В 2018-м компанию Джоковичу составила Анжелика Кербер: именно она взяла трофей в женском одиночном разряде и станцевала с сербом на праздничном мероприятии – в отличие от Симоны Халеп в 2019-м.
В 2017-м на бал чемпионов отправились Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса.
В 2015-м трофеи в одиночных разрядах взяли Новак Джокович и Серена Уильямс.
Серена Уильямс и Роджер Федерер трижды выигрывали Уимблдон в один год и появлялись на балу чемпионов: в 2003-м, 2009-м и 2012-м.
Бывало, что партнёршей Роджера на балу была и Уильямс-старшая: в 2005-м и 2007-м, например.
Партнёршей Роджера на балу бывала и Мария Шарапова: она выиграла Уимблдон в 2004-м.
В далёком 1992-м победителями Уимблдона стали Андре Агасси и Штеффи Граф. Тогда они ещё не знали, что станут парой и проживут в браке более 20 лет.
Бал чемпионов Уимблдона вернулся! Когда-то здесь танцевали Шарапова и сёстры Уильямс
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