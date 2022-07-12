Мафия, подставные игроки, слив матчей. Почему в теннисе процветают договорняки

Теннис считается четвёртым самым популярным видом спорта в мире и первым по количеству договорных матчей. Его структура напоминает сюжет романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» – внешне всё выглядит красиво и привлекательно, а внутри скрывается зловещая и пугающая действительность. История с подозрениями россиянина Аслана Карацева и грузина Николоза Басилашвили в нечестной игре – всего лишь очередной мазок на полотне, обильно пропитанном коррупцией и ложью.

Руководство мирового тенниса борется с догами уже более 20 лет, но ни угрозы пожизненной дисквалификации, ни выявление нечистоплотных игроков с помощью современных технологий и специальных структур не помогают искоренить проблему. Журналисты-расследователи не испытывают дефицита в инфоповодах – теннисисты жульничают на всех уровнях, особенно на челленджерах и фьючерсах. На заре карьеры слив предлагали даже Новаку Джоковичу, но он отказался от $ 200 тыс. за поражение на турнире в Санкт-Петербурге в 2007 году.

Новак Джокович Фото: Karwai Tang/Getty Images

Кто устраивает договорняки и как с ними борются?

Самое громкое из последних дел прогремело накануне Australian Open – 2019. Испанская полиция арестовала 28 профессиональных теннисистов, один из которых участвовал в US Open – 2018 (фамилия не называется). По информации The Independent, игроки работали на армянскую мафию – у каждого спортсмена и матча был свой смотрящий, следивший за качеством исполнения результата.

Полицейские провели обыск в 11 домах и конфисковали пять автомобилей класса люкс, несколько единиц огнестрельного оружия, ювелирные украшения, электронные устройства, кредитные карты и € 167 тыс. Главным куратором оказался бывший игрок Марк Форнелл-Местрес (высшая позиция в рейтинге ATP №236). Интерпол установил, что этот мошенник организовал более 200 договорных матчей за полтора года.

Игрокам очень непросто отбиться от вербовщиков: их соблазняют сказочными премиальными, гарантируют секретность и угрожают расправой в случае отказа сотрудничать. Показательна история аргентинца Марко Трунгеллити, к которому весной 2015-го подкатили два широкоплечих парня и убедительно попросили оказать им услугу – проиграть матч на турнире в Буэнос-Айресе. Парень испугался и улетел в Швейцарию, где после некоторых раздумий отправил электронное письмо на конфиденциальный ящик Tennis Integrity Unit – организации, которая борется с договорняками в теннисе.

Марко Трунгеллити Фото: Jack Thomas/Getty Images

В ходе расследования выяснилось, что вербовщики пытались привлечь к работе других игроков из Аргентины – Федерико Корию, Николаса Киккера, Патрисио Эраса и других. Трунгеллити давал показания, помогал выслеживать преступников и в результате среди коллег пошли слухи, что он стукач. Игрок опасался за свою безопасность и был вынужден переехать вместе с семьей в Андорру. «Я больше не хочу ездить на турниры в Аргентине. Отношения со многими людьми ухудшились, некоторые со мной не здороваются. При этом только один из них спросил меня, что на самом деле случилось», – сокрушается Марко.

Какие схемы используют мошенники и кого дисквалифицировали?

Tennis Integrity Unit – орган, учреждённый 15 лет назад совместными усилиями WTA, АТР, ITF и четырьмя турнирами «Большого шлема». В TIU работают бывшие полицейские, специализирующиеся на убийствах, похищениях, ограблениях и изнасилованиях, а руководит службой экс-глава полиции Лондона Найджел Уиллиртон. Однако процент раскрытия преступлений договорных матчей у TIU невысок – детективы попросту не в состоянии уследить за всеми мошенниками.

Согласно докладу организации, с 2013-го по 2016-й число договорных матчей выросло с 40 до 60 тысяч, и сегодня этот показатель ещё выше. Это связано с развитием технологий: если раньше на мелких турнирах можно было поставить только на основной исход, то сейчас букмекеры предлагают всё больше слотов для игроков в реальном времени.

Вычесать такой рассадник догов в теннисе значительно сложнее, чем в командных видах спорта. Достаточно договориться с одним игроком или даже судьёй, который будет запаздывать с оглашением счёта. В 2014-м TIU пожизненно дисквалифицировала арбитра Моргана Ламри – он не только химичил со скорингом, но и вербовал игроков.

Теннисист не выиграл ни одного розыгрыша в матче.

Мошенники постоянно разрабатывают новые схемы, и от безнаказанности у них сносит крышу. Три года назад владелец одного телеграм-канала заявил на турнир ITF в Дохе своего друга Артёма Бахмета, который прежде никогда не играл в теннис. За матч он не взял ни одного розыгрыша, а его выступление превратилось в мем. «Ставками на этот матч мы отбили поездку двух человек в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху. И это только часть потенциальной прибыли», – гордился организатор на своём канале.

Какие обстоятельства вынуждают теннисистов невысокого уровня сливать игры?

Игроками и другими вовлечёнными в процесс участниками не всегда движет алчность. Согласно отчёту компании Sport Business за 2020 год, на долю тенниса приходится всего 1,3% от общей стоимости глобальных прав на спортивное телевидение и СМИ. Это меньше, чем на гольф, хоккей или крикет. Поэтому большинство игроков не может причислить себя к профессионалам из-за постоянного поиска дополнительного дохода.

Разберём простой пример. Чемпионом челленджера в Барселоне-2019 с призовым фондом € 46 600 стал итальянец Сальваторо Карузо. Это принесло ему € 6 190, тогда как участники первого круга вряд ли отбили поездку с призовыми в € 225. С такими показателями выйти в плюс маловероятно – в этом виде спорта хорошо зарабатывают только представители Топ-50, неплохо – остальные участники первой сотни рейтинга, а все остальные выживают. Стоит ли в таких обстоятельствах удивляться уровню беспредела, который творится на фьючерсах?

«Победить договорняки можно одним способом – убрать возможность делать ставки на маленькие турниры, – убеждён теннисист Раду Албот. – Никто не будет бить по заборам, все заиграют по-честному. ATP и ITF рубят сумасшедшие деньги за контракты, которые им платят букмекеры, а игроки получают 100 долларов с матча. Поэтому не стоит удивляться, что не все играют по-честному».

Раду Албот Фото: Matt King/Getty Images

Как победить доги и почему это практически нереально?

В предложении Албота есть логика, но реальность такова, что турниры вряд ли откажутся кусать руку, которая их кормит. Зачастую главные спонсоры мелких турниров – это букмекерские компании, и при отказе сотрудничества ивенты попросту исчезнут. Лучшего всего иллюстрирует ситуацию на этом рынке партнёрство ITF, проводящей фьючерсы, со Sportradar. Эта компания занимается сбором и анализом спортивных данных, которые впоследствии передаются букмекерам. Сотрудничество ведётся с 2012-го и прошлой осенью было продлено до 2024 года. То есть руководство организации всё устраивает, а игроки пусть позаботятся о себе сами.

В итоге имеем замкнутый круг: букмекеры спонсируют турниры и хорошо зарабатывают, игрокам достаются гроши, и поэтому они катают доги. В такой ситуации нужно ломать всю сегодняшнюю вертикаль с учреждением единого органа и системы, с помощью которой молодые игроки получат возможность развиваться, а не превращаться в мошенников.

Такой центр мог появиться путём слияния ATP и WTA, однако совсем недавно ATP вышла из переговоров. Женская ассоциация, чтобы добиться равных призовых с мужской, продала 20% акций частной инвестиционной компании CVC Capital Partners. Обе ассоциации сосредоточились на развитии своих главных продуктов – «Мастерсов» и Итоговых чемпионатов – в то время как на «дне» продолжают процветать незаконные заработки.