Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

Детство – важный этап в жизни каждого спортсмена. Всё, что происходит с теннисистами на «Больших шлемах», «Мастерсах» и Олимпиадах, всё это заложено в детстве и юности. Некоторые говорят, что все дети одинаковые, но это, конечно же, не так. Любимая всеми улыбка, хитрый взгляд – не меняются с годами, и каждый фанат легко узнает в маленьком ребёнке будущего чемпиона.

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 фотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в юном возрасте. Попробуйте угадать в этих сияющих, непосредственных детских лицах нынешних звёзд мирового тенниса. Среди них есть и герои Уимблдона разных лет. В любом случае хорошее настроение гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:



Тест: Звёзды тенниса на детских фото