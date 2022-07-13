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Тест: угадай звёзд тенниса по детским фотографиям, как выглядели маленькие Кирьос, Рыбакина и другие герои Уимблдона

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там
Даниил Сальников
Тест: угадай звёзд тенниса по детским фотографиям
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Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на ретрокадрах.

Детство – важный этап в жизни каждого спортсмена. Всё, что происходит с теннисистами на «Больших шлемах», «Мастерсах» и Олимпиадах, всё это заложено в детстве и юности. Некоторые говорят, что все дети одинаковые, но это, конечно же, не так. Любимая всеми улыбка, хитрый взгляд – не меняются с годами, и каждый фанат легко узнает в маленьком ребёнке будущего чемпиона.

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Где Курникова, а где Радукану? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Где Курникова, а где Радукану?

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 фотографий, на которых изображены известные теннисисты и теннисистки в юном возрасте. Попробуйте угадать в этих сияющих, непосредственных детских лицах нынешних звёзд мирового тенниса. Среди них есть и герои Уимблдона разных лет. В любом случае хорошее настроение гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: Звёзды тенниса на детских фото

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