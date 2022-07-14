Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол

Надаль вынужден был сняться с полуфинальной встречи на Уимблдоне-2022. После 1/4 финала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота. Очередную травму он получил в матче с американцем Тейлором Фритцем — недомогание и острые боли он почувствовал уже во втором сете, но даже мольбы родственников с трибуны не заставили его покинуть корт досрочно. Тот матч он выиграл в пяти партиях, однако на следующий день отдал путёвку в финал Нику Кирьосу — всё-таки решив сняться.

Так что пока Новак Джокович без особой интриги боролся за свой 21-й «Шлем», Надаль проходил очередное обследование. Буквально через день после пятисетовика он прибыл в Барселону, где сделал ещё несколько тестов, а затем отправился на Мальорку за исцеляющим солнцем и морским воздухом. Ведь стало известно, что пропустит он 3-4 недели, хотя на корт сможет выйти и раньше, отрабатывая удары с задней линии. Проблемы могут возникнуть лишь с подачей — с ней придётся повременить до полного восстановления пресса.

«Я никогда не думал о «Календарном шлеме». Я думал о своём повседневном счастье, о своей ежедневной работе. Просто хотел играть ради того, что мне действительно нравится. После того, насколько тяжёлым был этот «Ролан Гаррос», сам факт того, что я был здесь, показывает, насколько важен для меня этот турнир и как сильно я хотел играть здесь», — сказал Надаль пресс-службе Уимблдона.

Надаль на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Восстановиться он решил на Мальорке — Мекка спокойствия и силы стала домом в этот период не только для испанца. Рафа пригласил туда приятелей, чтобы зажечь на побережье Балеарского моря. Он был замечен на вечеринке в ночном клубе Lio на Ибице, 36-летний Надаль отплясывал в кругу друзей. Видео завирусилось в Сети только потому, что испанец ритмично покачивал бедрами — движения травмированного Рафы удивили многих. Видимо, нижний пресс и косую мышцу испанец решил разрабатывать танцами. Самое то, подумали тогда его фанаты — с растяжением мышц живота рассекать волны на гидроцикле.

Это другое его регулярное развлечение. Титулованный теннисист был замечен в окрестностях острова Форментера — южнее Мальорки — где отдыхал на своей роскошной яхте в кругу семьи и друзей. Её он приобрёл в 2020-м за € 5 млн. Длина катамарана почти 24 метра. 80 Sunreef Power — универсальное судно для долгих круизов на большие компании. Там же огромный гараж, где помещаются водные мотоциклы, есть и лаундж-зона с солнцезащитным козырьком. Жилая площадь яхты 372 квадратных метра, на которых легко помещаются четыре гостевые каюты.

Надаль подтвердил информацию журналистов — сфотографировался на палубе на фоне заката. Под снимком 36-летний Рафаэль оставил эмодзи «палец, поднятый вверх» и «подмигивание». На позирующем Надале фанаты разглядели шорты от Сrabs — линии одежды компании его сестры Марибель и друзей.

Следующей остановкой в его ретрит-туре стал соседний остров Ибица, там 22-кратный обладатель ТБШ зажигал под биты колумбийского певца Малума в клубе, а затем щёлкнулся с самим исполнителем. «Отличная ночь с друзьями! Тысяча спасибо за всё!» — подписал фото Надаль.

Рафаэль Надаль на отдыхе Фото: Из личного архива

Испанец считает, что может вернуться на корт уже через три недели и выступить на американском харде: «Обычно восстановление после таких травм занимает три-четыре недели. Это должно позволить мне выдержать запланированный график турниров. Через неделю я смогу тренироваться на корте, не совершая подач». С травы на синее покрытие он планирует перейти уже на «Мастерсе» в Канаде — турнир пройдёт с 7 по 14 августа в Монреале, а затем принять решение о дальнейшем выступлении. На US Open у него будут все шансы не подпустить к себе Джоковича в борьбе за величие и закончить год в статуте №1 ATP — вопрос об обязательной вакцинации в Штатах ещё решается, а серб, как известно, не хочет ставить прививку.