356 млн рублей или 2,9 млрд тенге! Сколько заработала уроженка Москвы благодаря Уимблдону

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Все заработки чемпионки Уимблдона Рыбакиной
Все заработки чемпионки Уимблдона Рыбакиной
Посчитаем призовые за победы на корте уроженки Москвы.
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Победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне принесла ей, помимо славы, третьего в карьере титула и главного трофея, ещё и чек на £ 2 млн или $ 2,58 млн.
Победа Елены Рыбакиной на Уимблдоне принесла ей, помимо славы, третьего в карьере титула и главного трофея, ещё и чек на £ 2 млн или $ 2,58 млн.
Если перевести эти деньги в рубли и тенге, то получится, что уроженка Москвы, представляющая Казахстан, заработала на Уимблдоне 139,28 млн рублей или 1,138 млрд тенге.
Если перевести эти деньги в рубли и тенге, то получится, что уроженка Москвы, представляющая Казахстан, заработала на Уимблдоне 139,28 млн рублей или 1,138 млрд тенге.
Для сравнения: до этого за всю карьеру Елена заработала $ 3,53 млн. То есть одной большой победой теннисистка увеличила свою сумму призовых ещё на 73%.
Для сравнения: до этого за всю карьеру Елена заработала $ 3,53 млн. То есть одной большой победой теннисистка увеличила свою сумму призовых ещё на 73%.
Из чего же складывается сумма $ 3,53 млн, которую Елена заработала до Уимблдона? Это призовые на турнирах «Больших шлемов», WTA, ITF в одиночном и парном разрядах.
Из чего же складывается сумма $ 3,53 млн, которую Елена заработала до Уимблдона? Это призовые на турнирах «Больших шлемов», WTA, ITF в одиночном и парном разрядах.
До Уимблдона Елена выиграла 2 титула WTA в одиночке. За победы в Бухаресте-2019 и Хобарте-2020 она получила по $ 43 тыс.
До Уимблдона Елена выиграла 2 титула WTA в одиночке. За победы в Бухаресте-2019 и Хобарте-2020 она получила по $ 43 тыс.
Наивысшего результата на «Шлемах» в паре Рыбакина добилась во Франции. На «Ролан Гаррос» — 2021 вместе с Анастасией Павлюченковой они стали четвертьфиналистками, за что получили по $ 29,4 тыс.
Наивысшего результата на «Шлемах» в паре Рыбакина добилась во Франции. На «Ролан Гаррос» — 2021 вместе с Анастасией Павлюченковой они стали четвертьфиналистками, за что получили по $ 29,4 тыс.
До Уимблдона-2022 самую крупную выплату Елена получила за выход в финал Дубая-2020 — $ 372 тыс. Тогда она проиграла в решающем матче Симоне Халеп.
До Уимблдона-2022 самую крупную выплату Елена получила за выход в финал Дубая-2020 — $ 372 тыс. Тогда она проиграла в решающем матче Симоне Халеп.
Но всё же основной заработок у Елены приходился на «Большие шлемы». Она дебютировала на «Ролан Гаррос» — 2019 и за победу в квалификации и участие в 1-м круге получила $ 52,9 тыс.
Но всё же основной заработок у Елены приходился на «Большие шлемы». Она дебютировала на «Ролан Гаррос» — 2019 и за победу в квалификации и участие в 1-м круге получила $ 52,9 тыс.
В 2020-м лучшим результатом на «Шлемах» у Рыбакиной был 3-й круг Australian Open. За это ей полагалось $ 124,7 тыс.
В 2020-м лучшим результатом на «Шлемах» у Рыбакиной был 3-й круг Australian Open. За это ей полагалось $ 124,7 тыс.
В 2021 году Елена дебютировала на Уимблдоне, но лучший результат показала на «Ролан Гаррос», пробившись в 1/4 финала. За это она получила $ 300,9 тыс.
В 2021 году Елена дебютировала на Уимблдоне, но лучший результат показала на «Ролан Гаррос», пробившись в 1/4 финала. За это она получила $ 300,9 тыс.
Таким образом, за всю свою карьеру благодаря Уимблдону Елена заработала $ 6 113 511. Это 356,17 млн рублей или 2,9 млрд тенге.
Таким образом, за всю свою карьеру благодаря Уимблдону Елена заработала $ 6 113 511. Это 356,17 млн рублей или 2,9 млрд тенге.
356 млн рублей или 2,9 млрд тенге! Сколько заработала уроженка Москвы благодаря Уимблдону
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