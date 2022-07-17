«Вся история — благодаря Казахстану». Как Рыбакина отблагодарит вторую родину за «Шлем»

Как прошла неделя Елены в Нур-Султане после победы на Уимблдоне и с каких турниров она начнёт подготовку к US Open?

Уимблдон закончился неделю назад, а победа Елены Рыбакиной не отпускает никого — споры в контексте её гражданства вышли на новый уровень. Накануне российский депутат даже предложил считать переход спортсменов под флаг другой страны госизменой. Об этом Роман Терюшков написал в телеграм-канале.

Новость по теме Депутат Терюшков: смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене

Уже постфактум наглядным примером такого трансфера невольно стала Рыбакина — в 2019 году она закончила сотрудничать с Евгенией Куликовской в Москве и перешла под флаг Казахстана. Именно там ей оказали финансовую поддержку и помогли стать теннисным топом. Так что отчасти понятно, кем «вдохновлялся» чиновник, обнародовав резонансный спич. Но по факту приплели к этой истории Рыбакину, скорее, противники этой идеи.

«Считаю, это очередная глупость! Как министр он дальше комплекса ГТО не прошёл. А тут про выступление за сборную. Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018-го была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан — это дружественная нам страна. И что, теперь её уличить в госизмене? Человеку больше нечем заняться. Это абсолютно безграмотное и популистское заявление! — сказала политик и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью «Матч ТВ».

Выкрик депутата особо никто и не воспринял всерьёз, а, скорее, лишь позабавил. Но новую волну обсуждений титула Лены он запустил в самый разгар её отдыха в Казахстане. Прилетевшую в Нур-Султан чемпионку встретила толпа болельщиков с цветами, в гуще фанатов были и официальные лица — теннисистку приветствовал заместитель премьер-министра Республики Ералы Тугжанов: «Президент Вас поддержал, вся страна Вас поддержала, Казахстан — с Вами!».

Елена Рыбакина Фото: ktf.kz

Два обещания Рыбакиной

Первыми обнять дочь на уже родной земле решили и родители спортсменки — после финала, который они смотрели из Москвы, отец и мать всё же добрались до Нур-Султана — семья воссоединилась как минимум на неделю. Приветственные спичи в аэропорту сменила такая же дружелюбная и живая пресс-конференция. Помимо того, что там Рыбакиной подарили милого щенка, в разговоре с журналистами она закрыла острый вопрос гражданства, рассказала о слезах на послематчевом интервью с журналистами и нелёгком выборе на старте в про-туре.

Уже в 18 лет ей нужно было решать: концентрироваться на профессиональном спорте или уходить в учёбу — как известно, даже самому большому таланту нечем покрывать переезды, гостиницы и работу целой команды без финансовой поддержки. Из-за того, что Лена хорошо выступала на юниорских турнирах и «Больших шлемах» и закончила третий год на уровне ITF в топе, ей предложили учиться в Америке. Хорошие университеты принимают многих теннисистов: среди них финалисты ТБШ и «Мастерсов» Кевин Андерсон, Кэмерон Норри, Даниэль Коллинз. Но тут настоял её папа — Андрей Рыбакин — и предложил не торопиться с переездом в Штаты. Решение оказалось историческим.

«Поступило предложение от Казахстана. Мне кажется, это такой момент, где мне очень повезло, совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в итоге очень рада, что моё путешествие продолжается именно с Казахстаном. Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану», — сказала 23-я ракетка мира. Воспоминания о череде невероятных, но удачных событий, призналась девушка, и заставили её заплакать после исторического финала.

Елена Рыбакина на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

В подтверждение преданности стране, которая приняла её, девушка показала свой казахстанский паспорт и закрыла все вопросы о гражданстве. Как известно, по законам страны местные не могут иметь двойного гражданства, поэтому у Рыбакиной нет действующего российского паспорта.

Во время домашнего тура Елена также встретилась с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Глава правительства вручил ей орден «Достық» II степени за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества. После чего девушка объявила, что отказывается от премии Федерации тенниса Казахстана за победу и часть призовых пожертвует в приют для животных, другую направит на поддержку юниоров в стране.

Премьер-министр Казахстана награждает Рыбакину Фото: ktf.kz

«Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», — сказала Рыбакина.

На следующий день после плотного общения с журналистами и первыми лицами страны Рыбакина объявила, что, к сожалению, из-за графика и скопившегося напряжения она не поедет в гости к фанатам из Алма-Аты. Тогда же теннисистка дала последнее на сегодняшний день интервью британскому журналисту и ушла в тень — наслаждаться победой в кругу семьи.

Планы Рыбакиной после победы на Уимблдоне

Елена теперь планирует начать подготовку к американским турнирам. Она отметила, что играет достаточно много — почти каждую неделю. Поэтому времени на восстановление практически не осталось. «Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель — стать первой. Буду к этому стремиться и работать», — поделилась планами победительница Уимблдона-2022.

Ожидается, что Рыбакина выступит на харде на американском пятисотнике в Сан-Хосе с 1 по 7 августа. Там ей могут составить конкуренцию Мария Саккари, Паула Бадоса и недавняя соперница по финалу Уимблдона Онс Жабер.

С 8 по 14 августа в канадском Торонто пройдёт престижный тысячник, а неделю спустя соревнования такого же уровня состоятся и в Цинциннати.

Елена Рыбакина Фото: ktf.kz

Затем останется ещё неделя до старта US Open, и при желании Елена сможет сыграть на одном из турниров серии 250 в американском Кливленде или канадском Гранби. Но, кажется, Рыбакина всё же воспользуется недельной передышкой перед Нью-Йорком. Ведь там ей предстоит справиться с не менее большим давлением — ожиданием новых результатов.

Пока же Рыбакину ждёт курс восстановления — как физического, так и морального, ведь в последние дни она испытала на себе невероятный уровень популярности: было много перелётов и бессонных ночей, пресс-конференций и официальных встреч. И хочется верить, что для 23-й чемпионки такие победные хлопоты не в последний раз.