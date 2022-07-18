Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рейтинговые расклады 1-й ракетки мира Даниила Медведева: догнал Марата Сафина, но может выпасть из топ-5 к концу года

Медведев рискует к концу года выпасть из топ-5. Рейтинговые расклады 1-й ракетки мира
Даниил Сальников
Медведев рискует к концу года выпасть из топ-5
Комментарии
А пока Даниил догнал Марата Сафина по числу недель на теннисном троне.

Даниил Медведев, который взял турнирную паузу на весь июль и готовится вернуться на корт в августе к началу хардовой серии, рискует к концу года выпасть из топ-5. Рассмотрим рейтинговые расклады 1-й ракетки мира.

Завершилась первая неделя промежуточного сезона между Уимблдоном и хардовой серией в Америке. Большинство топовых игроков предпочло либо тренироваться, либо посвятить это время отдыху. В рейтинге самые большие изменения произошли ещё неделю назад, 11 июля, когда сгорели очки за прошлый Уимблдон, а новые не добавились, поскольку ATP отменила розыгрыш баллов в 2022-м из-за бана российских и белорусских теннисистов со стороны организаторов турнира. В итоге чемпион последних четырёх Уимблдонов Новак Джокович резко упал на 7-е место, а вот вынужденно пропускавший турнир Даниил Медведев остался лидером. В обновлённом рейтинге от 18 июля все представители первой десятки остались на своих местах.

Рейтинг 52 недель ATP на 18 июля 2022 года:

1. Даниил Медведев (Россия) – 7775 очков
2. Александр Зверев (Германия) – 6850
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 6165
4. Стефанос Циципас (Греция) – 5045
5. Каспер Рууд (Норвегия) – 4890
6. Карлос Алькарас (Испания) – 4845
7. Новак Джокович (Сербия) – 4770
8. Андрей Рублёв (Россия) – 3540
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3445
10. Янник Синнер (Италия) – 3185
...26 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 1440
...37 (+3). Аслан Карацев (Россия) – 1103.

Отметим, что суммарно, с учётом трёх недель в марте, Даниил Медведев возглавляет рейтинг ATP уже 9-ю неделю. Это повторение российского рекорда, установленного Маратом Сафиным на стыке 2000 и 2001 годов. Таким образом, в следующий понедельник, 25 июля Даниил выйдет в единоличные лидеры среди российских мужчин.

Сколько же Медведев ещё продержится в статусе 1-й ракетки мира? Если смотреть только на очки, которые будут у теннисистов сгорать неделя за неделей, то для россиянина ближайшая критическая дата – 15 августа. К тому моменту у Даниила сгорят набранные ранее баллы за титул в Торонто – 2021, и его на одну неделю может опередить Александр Зверев из Германии, который сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос». Чтобы обезопасить своё положение, Медведеву надо за ближайшие недели набрать 135 очков. Напомним, что россиянин заявился на ATP-250 в Лос-Кабосе (проходит с 1 по 6 августа) и «Мастерс» в Монреале (7-14 августа). Если эту задачу Даниил выполнит, то сохранит 1-е место до конца US Open. А вот дальше всё очень серьёзно.

Уроженка Москвы вышла в финал Уимблдона! В списке москвичей в финале ТБШ она уже девятая Уроженка Москвы вышла в финал Уимблдона! В списке москвичей в финале ТБШ она уже девятая

Все помнят, как Медведев триумфально в прошлом году прошёлся по сетке US Open и завоевал главный приз. Тогда помимо своего самого главного в карьере титула и солидных призовых он получил ещё и 2000 рейтинговых очков. И 12 сентября они сгорят. И тогда его разом могут обогнать и Александр Зверев, и Рафаэль Надаль. Причём испанец выйдет в таком случае в лидеры. Разница после вычета сгоревших очков составит 1355. И теоретически Рафаэль, даже не играя, может после US Open стать 1-й ракеткой мира.

Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие месяцы с учётом сгорающих баллов:

датаМедведевЗверевНадальЦиципасРуудАлькарас
18.7очки777568506165504548904845
25.7Гштаад/Умаг-21-250-250
остаток777568506165504546404595
1.8Ваш-19, Киц-21-150-90-250-10
остаток762568506165495543904585
8.8Канада-19, Ваши-21-90-545
остаток762567605620495543904585
15.8Канада-21-1000-360-180
остаток662567605620459542104585
22.8Цинциннати-21-360-1000-360-180-35
остаток626557605620423540304550
29.8Уинстон-Сейл-21-90
остаток626557605620423540304460
12.9US Open-21-2000-720-90-360
остаток426550405620414540304100
3.10Сан-Д/София-21-250
остаток426550405620414537804100
17.10ИУ-21-90-180-180-10
остаток417548605620396537804090
24.10Антверпен-21
остаток417548605620396537804090
31.10Вена/СПб-21-500-90-180
остаток417543605620396536903910
7.11Париж-21-600-360-180-90
остаток357540005620396535103820
14.11Стокгольм-21
остаток357540005620396535103820
21.11Итоговый-21-1000-1300-400
остаток257527005620396531103820

Но плохие новости на этом для Медведева не заканчиваются. К началу ноября, когда сгорят очки за финал «Мастерса» в Париже, россиянин может стать уже 5-й ракеткой мира. А через пару недель после Итогового чемпионата ATP он и вовсе рискует выпасть из топ-5. Конечно, это всего лишь сгоревшие очки, и мы понимаем, что своей потрясающей игрой и победами Даниил может их компенсировать. Тем более, что это уже будет его любимое покрытие – хард, на котором он чувствует себя как рыба в воде.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022