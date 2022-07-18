Медведев рискует к концу года выпасть из топ-5. Рейтинговые расклады 1-й ракетки мира

Даниил Медведев, который взял турнирную паузу на весь июль и готовится вернуться на корт в августе к началу хардовой серии, рискует к концу года выпасть из топ-5. Рассмотрим рейтинговые расклады 1-й ракетки мира.

Завершилась первая неделя промежуточного сезона между Уимблдоном и хардовой серией в Америке. Большинство топовых игроков предпочло либо тренироваться, либо посвятить это время отдыху. В рейтинге самые большие изменения произошли ещё неделю назад, 11 июля, когда сгорели очки за прошлый Уимблдон, а новые не добавились, поскольку ATP отменила розыгрыш баллов в 2022-м из-за бана российских и белорусских теннисистов со стороны организаторов турнира. В итоге чемпион последних четырёх Уимблдонов Новак Джокович резко упал на 7-е место, а вот вынужденно пропускавший турнир Даниил Медведев остался лидером. В обновлённом рейтинге от 18 июля все представители первой десятки остались на своих местах.

Отметим, что суммарно, с учётом трёх недель в марте, Даниил Медведев возглавляет рейтинг ATP уже 9-ю неделю. Это повторение российского рекорда, установленного Маратом Сафиным на стыке 2000 и 2001 годов. Таким образом, в следующий понедельник, 25 июля Даниил выйдет в единоличные лидеры среди российских мужчин.

Сколько же Медведев ещё продержится в статусе 1-й ракетки мира? Если смотреть только на очки, которые будут у теннисистов сгорать неделя за неделей, то для россиянина ближайшая критическая дата – 15 августа. К тому моменту у Даниила сгорят набранные ранее баллы за титул в Торонто – 2021, и его на одну неделю может опередить Александр Зверев из Германии, который сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос». Чтобы обезопасить своё положение, Медведеву надо за ближайшие недели набрать 135 очков. Напомним, что россиянин заявился на ATP-250 в Лос-Кабосе (проходит с 1 по 6 августа) и «Мастерс» в Монреале (7-14 августа). Если эту задачу Даниил выполнит, то сохранит 1-е место до конца US Open. А вот дальше всё очень серьёзно.

Все помнят, как Медведев триумфально в прошлом году прошёлся по сетке US Open и завоевал главный приз. Тогда помимо своего самого главного в карьере титула и солидных призовых он получил ещё и 2000 рейтинговых очков. И 12 сентября они сгорят. И тогда его разом могут обогнать и Александр Зверев, и Рафаэль Надаль. Причём испанец выйдет в таком случае в лидеры. Разница после вычета сгоревших очков составит 1355. И теоретически Рафаэль, даже не играя, может после US Open стать 1-й ракеткой мира.



Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие месяцы с учётом сгорающих баллов:

дата Медведев Зверев Надаль Циципас Рууд Алькарас 18.7 очки 7775 6850 6165 5045 4890 4845 25.7 Гштаад/Умаг-21 -250 -250 остаток 7775 6850 6165 5045 4640 4595 1.8 Ваш-19, Киц-21 -150 -90 -250 -10 остаток 7625 6850 6165 4955 4390 4585 8.8 Канада-19, Ваши-21 -90 -545 остаток 7625 6760 5620 4955 4390 4585 15.8 Канада-21 -1000 -360 -180 остаток 6625 6760 5620 4595 4210 4585 22.8 Цинциннати-21 -360 -1000 -360 -180 -35 остаток 6265 5760 5620 4235 4030 4550 29.8 Уинстон-Сейл-21 -90 остаток 6265 5760 5620 4235 4030 4460 12.9 US Open-21 -2000 -720 -90 -360 остаток 4265 5040 5620 4145 4030 4100 3.10 Сан-Д/София-21 -250 остаток 4265 5040 5620 4145 3780 4100 17.10 ИУ-21 -90 -180 -180 -10 остаток 4175 4860 5620 3965 3780 4090 24.10 Антверпен-21 остаток 4175 4860 5620 3965 3780 4090 31.10 Вена/СПб-21 -500 -90 -180 остаток 4175 4360 5620 3965 3690 3910 7.11 Париж-21 -600 -360 -180 -90 остаток 3575 4000 5620 3965 3510 3820 14.11 Стокгольм-21 остаток 3575 4000 5620 3965 3510 3820 21.11 Итоговый-21 -1000 -1300 -400 остаток 2575 2700 5620 3965 3110 3820

Но плохие новости на этом для Медведева не заканчиваются. К началу ноября, когда сгорят очки за финал «Мастерса» в Париже, россиянин может стать уже 5-й ракеткой мира. А через пару недель после Итогового чемпионата ATP он и вовсе рискует выпасть из топ-5. Конечно, это всего лишь сгоревшие очки, и мы понимаем, что своей потрясающей игрой и победами Даниил может их компенсировать. Тем более, что это уже будет его любимое покрытие – хард, на котором он чувствует себя как рыба в воде.