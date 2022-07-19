«Сохранить свою профессию». Заявление Касаткиной и Рублёва пророчит бегство спортсменов?

Рублёв и Касаткина на вечер забрали внимание всего медиапространства. Поводов было много: от каминг-аута Даши до гипотетической смены спортивного гражданства. Ведь на Уимблдоне их всё равно лишили права играть даже без флага, гимна и символики. Не тот паспорт — посчитали власти Британии.

«Мы предлагали как-то войти в положение: играть пару или микст с украинским игроком, не выходить на награждение. Использовать теннисную платформу, чтобы показать, как важно, чтобы был мир во всём мире, что сейчас это самое важное. Я теннисист. Благодаря этой платформе я могу доносить какой-то правильный посыл. Но ответ на всё был один: российское правительство будет использовать российский результат против всех. Неважно, что ты предлагаешь, ответ Уимблдона был один», — делится Рублёв в интервью.

Тем более опыт ТБШ решили повторить и в Латвии — женский 60-тысячник в Лиепае в этом году также забанил россиян и белорусов. О недопуске латвийский теннисный союз в начале июня договорился с международной федерацией. В «твиттере» Марины Мельниковой (184-я ракетка мира) всплыли фотографии письма от ITF, в котором организация вежливо просит сняться с турнира до 23 июня. Хотя спортсменок исключили из списков без уточнения причин, а также запретили участвовать во всех турнирах в Латвии.



Под вопросом и командники — не факт, что на Олимпиаде-2024 они сыграют, когда Кубок Дэвиса и Билли Джин Кинг у российских теннисистов уже отобрали. Хотя для большого тенниса что Игры, что командные турниры не приоритет, в них, скорее, говорит страх повторить сценарий королевского мэйджора и на две недели выпасть из турнирной жизни: лишиться возможности работать на топовых турнирах, получать призовые и очки и вместе с тем увеличивать шансы на участие в Итоговом турнире.

Андрей Рублёв Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

«Если говорим об Уимблдоне, то для них да — нужно поменять паспорт. Если нас полностью забанят со всех турниров и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов. Тебе ничего не останется просто по сути? По факту да», — продолжает Рублёв.



Но перекрыли «кислород» не только и не столько топам: если 19-летним ещё повезло и они успели начать международную карьеру, то, по словам теннисистов, младший возраст — будущее российского тенниса — такой возможности уже лишился. Дарья посоветовала юным теннисистам России задуматься о продолжении карьеры.

«На годы вперёд — да. Многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят — раз отстраняют от Уимблдона и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».



Поддаться искушению выбора раньше нельзя было тем, кто за карьеру сыграл хотя бы один матч на взрослых турнирах сборных под эгидой ITF — а это Кубки Дэвиса, Билли Джин Кинг и Олимпийские игры. Такое решение приняли ещё в 2014 году в ходе ежегодной ассамблеи ITF в Дубае. Но, по словам юриста Анны Анцелиович, этот закон, кажется, изжил себя и «в теннисе правило не прижилось».

Так что без каких-либо проблем до Уимблдона сменила гражданство Натела Дзаламидзе: напротив её фамилии на сайте WTA появился грузинский флажок. Страна, которую она теперь представляет — её историческая родина. Ещё 23 мая президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что ни один из российских теннисистов не интересовался сменой гражданства. Кажется, всё меняется.



Ведь если у российского футбола в виде прикрытия есть РПЛ, у волейбола – Суперлига, у баскетбола – Лига ВТБ, а у биатлона и лыж – чемпионат России, то с чем останутся теннисисты? В стране до 2022-го было всего два турнира международного класса: в Москве и Санкт-Петербурге. Первый «заморозили», второй забрал Казахстан.

Если всё обернется не в пользу российских топов, то готовы ли они кардинально менять образ жизни: переехать из комфортной в игровом смысле Европы в Россию, потерять контракты с иностранными специалистами и попрощаться со спонсорами, зрителями и, возможно, карьерой? Если практически все виды спорта смогут пройти испытание обстоятельствами и какое-то время продержаться во внутреннем «пузыре», то теннисная Россия к жизни вне мирового спорта, кажется, не готова.

Эксперты и читатели «Чемпионата» разделились во мнении:

«Это действительно едва ли не единственный выход для спортсменов продолжать выступать на международных соревнованиях. Что ещё остается им делать, если к нам сейчас такое отношение? Считаю, они имеют право поступать так, как считают нужным. Мне трудно говорить, станет ли смена гражданства тенденцией в ближайшее время. Не знаю, какие нюансы при этом есть», – цитирует Евгения Кафельникова «РИА Новости».

«Бан никто не собирается отменять, более того, его отмена отодвигается», – считает читатель «Чемпионата» Елена.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

«Не передёргивайте. Они не играют, а работают. К этому они, в отличие от нас, шли с пяти лет, умирая на корте, в тренажёрке, вместо того чтобы играть в куклы. Так что не всё так однозначно. Понятно, что временно, но это проблема», — считает читатель «Чемпионата» estate.



«А кто сказал, что не имеет права? Если не хочет тут жить, пусть едет, её никто не ограничивает. Но она не рядовой гражданин, а представитель страны на международной арене, и поэтому такой поступок люди рассматривают как предательство. Просто пусть потом не возвращаются, как Овсянникова», — пишет wildest.

«Очень жаль, что наши спортсмены не могут выступать под родным флагом. Но винить их за то, что они хотят заниматься любимым делом, на которое потратили столько сил, точно не стоит. Будем болеть и поддерживать своих, под каким бы флагом они ни играли!» – рассуждает пользователь под ником Полина.

«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять. Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своём деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, стать сапожниками? Каждый человек решает за себя сам», – сказала Татьяна Тарасова.



«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет… И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале, комментируя слова Андрея и Дарьи.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Хочется надеяться, что решение боссов ATP и WTA останется неизменным, как и их стремление отстаивать интересы топов согласно спортивным принципам, а не гражданству. Возможно, статус №1 мира Даниила Медведева, отсутствие спонсоров в лице Федерации тенниса России и такая откровенность наших топов повлияют на это. И теннисисты продолжат представлять родную страну.