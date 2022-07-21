У Рублёва сдали нервы — он схватил судью на вышке! Российского четвертьфинала не будет

У Андрея Рублёва в матче 2-го круга турнира в Гамбурге просто сдали нервы. Он разругался с судьёй, обозвал и в какой-то момент схватил его, за что получил штрафное очко. Российского четвертьфинала не будет!

На этой неделе проходит крупный турнир ATP-500 в Гамбурге, на который заявились три россиянина – Андрей Рублёв (2-й номер посева), Карен Хачанов (7) и Аслан Карацев. И все они успешно преодолели барьер первого круга. Хачанов с трудом справился с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом, победив его лишь на тай-брейке 3-го сета. Карацев разгромил за час Николоза Басилашвили (6) из Грузии, навесив ему во втором сете обидную «баранку». А вот Рублёв вначале должен был сыграть с Александром Бубликом из Казахстана, но дошёл до финала в американском Ньюпорте и отказался лететь в Европу. Так Андрей получил на замену в соперники лаки-лузера Ричардаса Беранкиса и уверенно разобрался с ним в двух сетах.

Андрей после матча так рассказал о нём: «Я доволен своим выступлением. Ричардас — очень сильный игрок. Он очень сильно бьёт по мячу и играет быстро, поэтому мне пришлось сразу включаться в игру. Доволен тем, как я подавал сегодня, и тем, что нанёс несколько отличных ударов с задней линии. Во втором сете соперник сыграл очень хорошо. Он играл очень агрессивно. Но затем я сосредоточился и снова брейканул».

В четверг первым на корт вышел Карацев, которому противостоял 113-й номер мировой классификации Даниэль-Элаи Галан из Колумбии, попавший в основу через квалификацию. Аслан не сразу вошёл в игру и позволил сопернику сделать запас по счёту – 3:0. Россиянин так до конца партии и не смог добраться даже до брейк-пойнта и уступил 3:6 за 37 минут. Лишь в начале второго сета Карацев впервые подобрался к чужой подаче, а в 6-м гейме добился всё-таки первого брейка – 4:2. Этого запаса хватило, чтобы сравнять счёт по партиям, а потом и довести матч до победы – 3:6, 6:3, 6:4. Так Аслан смог добиться камбэка и вторую неделю подряд выйти в 1/4 финала.

Его соперник определялся в матче Франсиско Серундоло – Андрей Рублёв. Серундоло – один из триумфаторов прошлой недели: он выиграл титул в Бостаде и на пути к этой победе выбил из сетки в 1/4 финала как раз Карацева. Рублёв перед Гамбургом с Серундоло ещё не играл, но заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» заявил, что этот соперник россиянину по силам: «Я не сомневался в Рублёве. На этом уровне он играет уверенно, как правило, обыгрывает тех, кто ниже его по рейтингу. Другое дело те, кто выше него. С ними Рублёву пока трудно. Это неудивительно. А вот победа над Серундоло достойна его уровня. Думаю, он пройдёт без поражений до полуфинала или финала».

Начал матч Андрей уверенно, повёл с брейком 3:0 и едва не сделал второй подряд. Необходимо отметить, что погода в Гамбурге резко изменилась, и вчерашняя жара сменилась прохладой и дождём. Организаторы были вынуждены закрыть крышу на стадионе. Не дожав соперника в 4-м гейме, в следующем Рублёв стал стремительно проигрывать очко за очком. В этот момент россиянин проявил недовольство решением судьи на вышке, который посчитал выкрик зрителя как помеху розыгрыша и присудил переигровку. Андрей пошёл доказывать, что очко соперник уже проиграл, но в ответ получил предупреждение. В итоге этот гейм россиянин проиграл под ноль – 3:2. Но ещё хуже то, что у Рублёва сдали нервы и на одном из переходов, ругаясь с арбитром, он схватил его. За это с теннисиста сняли очко в следующем гейме. На площадку вышла супервайзер, которой Андрей снова пересказал всю историю, но свою правоту так и не доказал.

Рублёв психовал, нервничал и упустил концовку сета – 6:4. В начале второй партии Андрей так и не смог успокоиться, сразу же отдал свою подачу. Раздражение у россиянина не заканчивалось. Он кусал мяч, бил себя по ноге ракеткой, чтобы не получить новых штрафных санкций. Но главное, что игра к нему так и не вернулась, а в середине партии он позволил сопернику сделать ещё один брейк (4:1) и проиграл за полтора часа – 4:6, 2:6.

Так Андрей Рублёв не смог продолжить свою победную серию в Гамбурге. Напомним, в 2020 году он здесь стал чемпионом, а в 2021-м пропустил турнир из-за Олимпиады. Ну а Серундоло как раз продолжает играть без потерь. После титула в Бостаде он уже в 1/4 финала Гамбурга. Там ему в соперники достанется Аслан Карацев, ну а так ожидаемого российского четвертьфинала не получилось.