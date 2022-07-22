Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали

На днях имя Новака Джоковича всплыло в заявочных листах турнира в Цинциннати, а также на US Open. Значит ли это, что США пустит серба в страну? Нет. Или на 50%, что нет. Сами списки ничего не значат, это лишь базовая процедура: организаторы дают понять, что они-то ждут Ноле — боссы не против его появления на кортах даже без прививки. В отличие от местных властей – континент остаётся чуть ли не единственным местом в мире, где границы ещё не открыли: въезд для вакцинированных. Хотя недавно там аннулировали тесты на ковид перед вылетом.

«Ситуация довольно проста. Либо власти Канады меняют правила вакцинации, либо Новаку придётся закатить рукав и привиться от коронавируса. Оба варианта я считаю маловероятными», — заявил директор «Мастерса» в Монреале Юджин Лапьер, в Канаде те же правила.



Против чего бунтуют фанаты серба по всему миру: они ещё не вышли на улицы, как в январе в Австралии, но подготовили целую петицию. На сайте Change.org появился документ с призывом дать сыграть в США 21-кратному.

Новак Джокович Фото: Sarah Stier/Getty Images

«На данном этапе пандемии нет абсолютно никаких причин не разрешать Джоковичу играть на US Open 2022 года. Правительство США и USTA должны сотрудничать, чтобы позволить ему играть. Если непривитые американские игроки могут играть, то Джоковичу как одной из легенд игры нужно разрешить сыграть. USTA, сделайте, чтобы это случилось!»



Как пример, по их мнению, явного противоречия, упомянутый американец, №343 мира Теннис Сандгрен, который вне списков USO, но может попасть на любой домашний турнир даже по уйалд-кард или через квалификацию. Факт в том, что право на это он имеет, хотя, как и Новак, ещё не привился. Правила на въезд на местных не распространяются, и Теннис спокойно перемещается по миру и играет международные турниры — был он и на «Ролан Гаррос».

На стороне серба даже местные чиновники и бывшая верхушка власти. Американский политик Ричард Гренелл, который в 2020 году исполнял обязанности директора Национальной разведки США, публично призвал в соцсетях, чтобы Новак всё же получил разрешение на въезд в страну.



«Дайте Джоковичу сыграть на US Open! Турнир обесценит сам себя, если забанит одного из лучших игроков в мире».

Вовсе обращается к президенту США Джо Байдену член сената Техаса Дрю Спрингер. В «Твиттере» он даже добавил хештег #LetNovakPlay («Дайте Новаку сыграть»).



«Байден запрещает Новаку Джоковичу приезжать в США для участия в US Open, но позволяет миллионам непривитых нелегалов пересекать границу. Эй, Джо! Как насчёт ещё одного непривитого?!»



Поддержала серба и член Конгресса США Клаудия Тенни. «Это абсолютно отвратительно. Новак Джокович является лучшим теннисистом в мире, выступающим на ультраэлитном уровне, но не может участвовать в главном спортивном мероприятии в США из-за политики», — написала Тенни в «Твиттере».

Теннис Сандгрен может попасть на любой домашний турнир, он, как и Джокович, не прививался от COVID Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Нам нужно что-то сделать, чтобы он сыграл на US Open. Джокович должен сыграть там. Пожалуйста, сделайте что-то, чтобы этот невероятный чемпион сыграл там!» — высказался один из немногих коллег серба экс-теннисист Джон Макинрой.



Похвалила Новака за стойкость и наличие принципов британский политик Клэр Фокс. «Он великолепно справился с тем, что произошло на Открытом чемпионате Австралии. Но он даже не скулит по этому поводу и чётко аргументирует свою позицию. Это круто, он не просто блестящий теннисист, а блестящий теннисист с принципами».

Любопытным кажется и возможное появление серба в Австралии в 2023-м на фоне предполагаемого американского бана. Несмотря на то что ранее Новаку на три года запретили въезд в страну, новые власти не исключают его появления в следующем сезоне. По информации Daily Mail, премьер-министр зелёного континента Энтони Альбанезе будет на стороне Джоковича в этом вопросе. Однако, как избирательно!?



Оказывается, мужчина просто большой поклонник тенниса и занимается этим видом спорта несколько раз в неделю. Он не хочет, чтобы турнир опять лишился своего девятикратного победителя. Сейчас премьер-министр ведёт тесный диалог с Tennis Australia и склоняется отменить трёхлетний запрет — его серб получил после решения Федерального суда Австралии депортировать экс первую ракетку мира из страны. Под тем документом как раз и подписался бывший премьер-министр Скотт Моррисон.



Как известно, Tennis Australia на протяжении всей эпопеи с сербом в начале года была не против его появления, а значит, решает один или пара человек в правительстве? И, главное, надо быть всего лишь фанатом тенниса?



Не опровергает инсайд и директор Australian Open Крейг Тайли: «Мы делаем всё возможное. Понятно, что это будет не моё решение, сможет ли он сыграть на АО. Но Новаку всегда рады, он знает, что многим в Австралии нравится смотреть, как он играет. Решение должны принимать другие. До Открытого чемпионата Австралии в следующем году ещё много времени».

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пока же организаторы US Open опубликовали холодное заявление по поводу возможного участия невакцинированных игроков в турнире. «Открытый чемпионат США не требует обязательной вакцинации игроков, но будет уважать позицию правительства США в отношении въезда в страну непривитых граждан, не являющихся гражданами США».

Не отстаивает интересы серба и местная ассоциация тенниса — USTA. Она влияет на организацию американского мэйджора. Как, впрочем, и Ассоциация лаун-теннис — LTA — в Великобритании, на которую всё же надавили ATP и WTA туры после отстранения россиян и белорусов. Так что к концу года Новак может на ровном месте потерять уже шесть тысяч очков — туры лишили Уимблдон рейтинга, а до АО его не допустили. Не дают защитить финал или побороться за титул и в Америке. Серб уже седьмой, и если окажется на ТБШ лишь в грунтовый сезон 2023 года, то скатится и того ниже.