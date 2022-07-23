Алькарас прорвался в топ-5! Испанский вундеркинд сразится уже за 5-й титул в сезоне

Испанский вундеркинд Карлос Алькарас сразится в Гамбурге уже за свой пятый титул в сезоне. Благодаря выходу в решающий матч этого немецкого турнира он прорвался в топ-5 рейтинга ATP.

Турнир ATP-500 в Гамбурге – самое представительное и престижное соревнование на грунте в короткий отрезок между Уимблдоном и сезоном американского харда. Изначально в сетке было три россиянина – Андрей Рублёв (2-й номер посева), Карен Хачанов (7) и Аслан Карацев. Андрей уступил во 2-м круге чемпиону Бостада – аргентинцу Франсиско Серундоло. Ему же проиграл в 1/4 финала и Карацев. А вот Хачанов не смог ничего поделать в четвертьфинале с испанским вундеркиндом Карлосом Алькарасом, причём сумел взять у соперника за матч всего два гейма.

Основное внимание теннисных болельщиков и специалистов на этой неделе было приковано прежде всего к 19-летнему Карлосу Алькарасу. Он уже приучил всех к тому, что постоянно обновляет один рекорд за другим. Вот и на турнире в Гамбурге, где он посеян под первым номером, заранее было известно, что выход в финал позволит Карлосу стать в ближайший понедельник самым молодым теннисистом в топ-5 рейтинга ATP со времён Надаля образца 2005 года. Перед стартом на турнире в Гамбурге Алькараса спросили про его шансы попасть в топ-3, на что юный испанец ответил: «Это была бы хорошая цель. Но сейчас я думаю не о топ-3, а о том, чтобы попасть на Итоговый чемпионат ATP в Турине в конце сезона. Рейтинг для меня сейчас — не самая важная вещь, хотя я и сражаюсь, чтобы выигрывать матчи и турниры. И это позволит мне продолжать своё восхождение».

Путь Алькараса на турнире в Гамбурге не был усыпан розами. На старте он обыграл соотечественника Николу Куна, совершив камбэк со счёта 0:1 по сетам и дожав оппонента только на тай-брейке 3-го сета. Ещё один тай-брейк Карлосу пришлось выдержать в матче 2-го круга с сербом Филипом Краиновичем. А вот четвертьфинал с Хачановым получился у испанца довольно успешным, о чём он с радостью сообщил после матча: «Я сыграл сегодня невероятно. Думаю, это один из моих лучших матчей в этом году. Очень доволен тем, как играю на этом турнире. Вчерашний день тоже был потрясающим. Я тренируюсь каждый день, чтобы быть стойким и в то же время агрессивным. Это моя игра».

В борьбе за место в финале Карлос сражался со словацким левшой Алексом Молчаном, которого тренирует бывший теннисист Кароль Бек, а с недавних пор и Мариан Вайда, долгие годы работавший до этого с Новаком Джоковичем. Ранее Молчан и Алькарас друг с другом не играли. Первый сет получился упорным – Карлос первым добрался до брейка в 6-м гейме – 4:2, но словак не сдавался – тут же добился обратного брейка, потом теннисисты ещё по разу обменялись чужими подачами, а в 10-м гейме Алекс спасся с двух сетболов – 5:5. На тай-брейке Алькарас уверенно переиграл соперника – 7:6 (7:2), а во второй партии испанца уже было не остановить – 6:1.

Так Карлос Алькарас вышел в свой пятый финал в сезоне, где сразится с итальянцем Музетти. Напомним, юный испанец пока за свой карьеру решающие матчи не проигрывал. В этом году он завоевал уже титулы на турнирах ATP-500 в Рио и Барселоне, а также «Мастерсах» в Майами и Мадриде. Но как бы ни закончился финал в воскресенье, в понедельник Алькарас впервые станет пятой ракеткой мира и вытеснит из пятёрки сильнейших норвежца Каспера Рууда, который на параллельном турнире в Гштааде пытается защитить прошлогодний титул. Сейчас Карлосу 19 лет и 2 месяца. До него в столь юном в возрасте в топ-5 рейтинга ATP последний раз пробивался Рафаэль Надаль в 2005 году — тогда ему было 18 лет и 11 месяцев.