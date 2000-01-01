Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP больше, чем все россияне

Медведев побил рекорд Сафина во главе рейтинга
Даниил является первой ракеткой мира уже 10 недель. А кто больше?
25 июля обновился рейтинг 52 недель ATP, и Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов по количеству недель во главе рейтинга. Он будет теперь первой ракеткой мира более 10 недель.
Новак Джокович — 373 недели
Кому же принадлежит мировой рекорд? Конечно же, Новаку Джоковичу. Суммарно серб возглавлял рейтинг 373 недели – это более семи лет. Потрясающе!
Роджер Федерер — 310 недель
Швейцарец впервые стал первой ракеткой мира 2 февраля 2004 года и суммарно побывал на вершине 310 недель.
Пит Сампрас — 286 недель
До Федерера рекорд принадлежал Питу Сампрасу, который последний раз был на вершине в 2000-м.
Иван Лендл — 270 недель
За 10 лет до Сампраса рекорд принадлежал Ивану Лендлу, который к августу 1990 года суммарно был первой ракеткой мира 270 недель.
Джимми Коннорс — 268 недель
Лендл смог всего на две недели опередить американца Коннорса, который свой рекорд оформил к июлю 1983 года.
Рафаэль Надаль — 209 недель
На шестом месте располагается 36-летний Рафаэль Надаль, у которого ещё есть теоретические шансы улучшить своё достижение.
Джон Макинрой — 170 недель
На седьмом месте среди всех теннисистов в истории находится великий бунтарь Джон Макинрой. Он поднимался на вершину 14 раз и суммарно был там 170 недель.
Бьорн Борг — 109 недель
Знаменитый швед был во главе рейтинга суммарно больше двух лет.
Андре Агасси — 101 неделя
Более сотни недель и на счету знаменитого американца Андре Агасси.
Даниил Медведев — 10 недель
А вот среди россиян три теннисиста удостоились такой чести возглавлять рейтинг ATP. Сейчас из них лидирует Даниил Медведев.
Марат Сафин — 9 недель
Марат был во главе рейтинга девять недель, и его рекорд среди россиян продержался с апреля 2001 года до июля 2022-го.
Евгений Кафельников — 6 недель
Ну а первым россиянином в истории, возглавившим рейтинг ATP, был Евгений Кафельников – с мая по июнь 1999 года.
Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP больше, чем все россияне
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