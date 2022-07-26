«Под огромным давлением». Федерер рискнёт пригласить Медведева и Рублёва на свой турнир?

Легендарный швейцарец вновь собирает 12 топовых игроков в одном месте. Самый обсуждаемый коммерческий турнир между теннисистами Европы и мира — Laver Cup — четыре года берут первые. Его учредил Роджер и маркетинговая компания Team8 как дань уважения великому Роду Лэйверу. Турнир едва втиснулся в календарь американской серии и пройдёт в сентябре.

Но в этом году теннисные болельщики российских игроков там не ждут. №1 мира Даниил Медведев и MVP турнира в 2021-м Андрей Рублёв пока не в заявке — в команде Европы осталось всего два места из шести. Кубок Лэйвера уже сделал громкий анонс: Big-4 или «Большая четвёрка» впервые за долгое время вновь сыграют на турнире — причём за одну команду. Федерер, Надаль, Джокович, Маррей с 2010-го по 2018-й делили почти все финалы ТБШ, квартет вошёл в историю.

Теннисисты на Кубке Лэйвера — 2021 Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Компанию им, по мнению фанатов, составит кто-то из молодых: испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев или грек Стефанос Циципас. Почему не россияне? Статус игроков и самого турнира ведь позволяет — он коммерческий. Но есть ряд обстоятельств.

Турнир впервые пройдёт в Лондоне. Сама локация для россиян — как напоминание о несостоявшемся для них Уимблдоне. Королевский мэйджор не допустил до турнира и белорусов и в результате лишился рейтинговых очков, буквально став выставочным.



Да, Кубок Лэйвера — коммерческая история и никак не подчиняется LTA — ассоциации лаун-тенниса Британии. Домом турнира на три дня станет арена The O2, которая принимала Итоговый в 2009-м, а не местные теннисные корты. Но и Уимблдон, а также Queen's Club, Истборн, Ноттингем последовали «совету» власти: решение отстранить теннисистов из-за гражданства — инициатива министра спорта Британии Найджела Хаддлстона. Кажется, не жалует он россиян и здесь — их участие только будет нарушать цепочку болезненных для тенниса решений.

А как известно, Роджер — максимально неконфликтный и репутационно чистый игрок. Так отстаивать интересы россиян, как это делали боссы ATP на Уиме, ему просто не надо — есть альтернатива. Как главный организатор и менеджер Laver Cup, идти против системы он не хочет и потому, что у россиян на время отобрали все командные турниры — АТР Cup, Кубок Дэвиса и Билли Джин Кинг.



«Россияне не будут допущены к игре. Федерер будет находиться под огромным давлением со стороны ATP и ITF. Кубок ATP и Кубок Дэвиса в настоящее время дисквалифицировали всех россиян. Федерер бросил бы вызов им, ЕС и влиятельным людям, если бы продвигал и приглашал россиян», — считает юзер «Твиттера» Kollywoodfan.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Другая причина — сам повод этого турнира. За четыре года он и правда может стать особенным. Реюнион четвёрки многие связывают с прощанием Роджера с мировым туром, хотя 40-летний швейцарец обещал вернуться на домашнем турнире в Базеле в октябре, его он выигрывал 10 раз. К тому же рейтинги поднимет и местная звезда Маррей, а Рафа в свои 36 уже не катается по турнирам зря: только планомерная и точечная подготовка к ТБШ из-за травмы стопы. Оправдать этой идеей можно и появление Джоковича, ведь серб лишь раз в 2018-м принимал приглашение и в тот год проиграл оба матча.

«Это означает, что Роджер останавливается после этого сезона, трудно представить. Я не вижу другого объяснения, почему он настаивал на том, чтобы собрать всех вместе», — считает Lesane.



«Это похоже на прощание, к сожалению», — подхватил Lucho17.



«C сумасшедшим воссоединением «Большой четвёрки», но это также означает, что потенциально это последний раз, когда она сыграет вместе», — сомневается Stevan.



И, возможно, повестка британских медиа, по задумке организаторов, должна быть посвящена исключительно этому трогательному моменту. Иначе мы знаем, как местные медиа жёстко реагируют на победителей турнира — Елену Рыбакину после Уимблдона замучили вопросами про российский паспорт.

Да и сам Роджер не скрывал, что пора прощаться: «Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Не думаю, что мне нужен теннис».

Роджер Федерер Фото: Julian Finney/Getty Images

Тем более он до сих пор залечивает левое колено после операции в 2020 году и только приступает к тренировкам, а в Базель, скорее всего, приедет по защищённому рейтингу или уайлд-кард — швейцарец, как и Серена Уильямс, выпал из мирового рейтинга. Но какое дело теперь до этого 20-кратному!