Как Кирстен Данст однажды сыграла Марию Шарапову. Лучшие фильмы о мире тенниса

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Какие фильмы о теннисе лучшие? В одном чуть не снялась Шарапова
Какие фильмы о теннисе лучшие? В одном чуть не снялась Шарапова
Байопики о легендарных матчах и игроках – в наличии.
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«Уимблдон», 2004
«Уимблдон», 2004
Сюжет фильма соприкасается с реальностью: главный герой влюбляется, и ему удаётся выиграть Уимблдон, будучи во второй сотне рейтинга! В 2001 году с позиции 125-й ракетки мира трофей взял Горан Иванишевич.
Главную героиню срисовали с Шараповой?
Главную героиню срисовали с Шараповой?
Прообразом главной героини, которую сыграла Кирстен Данст, стала Мария Шарапова. Это молодая, уверенная в себе блондинка, которая стремится к своей спортивной цели. Кстати, именно в 2004-м Мария выиграла Уимблдон.
«Борг/Макинрой», 2017
«Борг/Макинрой», 2017
Эта картина уже принадлежит к роду байопиков: в основе лежит история о финальном матче Уимблдона в 1980 году: в мужском одиночном разряде тогда сыграли Бьорн Борг и Патрик Макинрой.
Бьорна Борга сыграл шведский актёр Сверрир Гуднасон, а Патрика Макинроя — Шайа ЛаБаф.
Бьорна Борга сыграл шведский актёр Сверрир Гуднасон, а Патрика Макинроя — Шайа ЛаБаф.
«Битва полов», 2017
«Битва полов», 2017
Сюжет для этой ленты тоже подсказала жизнь: матч между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом в 1973 году.
Теннисист-ветеран Риггс (Стив Каррелл) бросил вызов Кинг (Эмма Стоун), утверждая, что женский теннис намного хуже мужского, поэтому и должен меньше оплачиваться. Но в итоге получил по заслугам.
Теннисист-ветеран Риггс (Стив Каррелл) бросил вызов Кинг (Эмма Стоун), утверждая, что женский теннис намного хуже мужского, поэтому и должен меньше оплачиваться. Но в итоге получил по заслугам.
«Король Ричард», 2021
«Король Ричард», 2021
Самый последний нашумевший фильм о мире тенниса — рассказ об отце сестёр Уильямс и начале спортивного пути теннисисток. Роль Ричарда Уильямса исполнил Уилл Смит.
За эту роль Смит был удостоен премий Оскар и «Золотой глобус». Правда, на церемонии вручения Оскара случился скандал: Смит ударил по лицу комика Криса Рока за шутку в адрес его жены.
За эту роль Смит был удостоен премий Оскар и «Золотой глобус». Правда, на церемонии вручения Оскара случился скандал: Смит ударил по лицу комика Криса Рока за шутку в адрес его жены.
Как Кирстен Данст однажды сыграла Марию Шарапову. Лучшие фильмы о мире тенниса
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