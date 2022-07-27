До 3-го подряд четвертьфинала Карацев не дотянулся. Но он всё ближе к зоне посева US Open

Россиянин Аслан Карацев всё ближе к зоне посева на US Open. Сейчас он в районе 36-го места в рейтинге. Однако до своего 3-го подряд четвертьфинала Карацев не дошёл. На турнире в Австрии он проиграл сербу Лайовичу.

На последней неделе июля завершается короткая грунтовая летняя часть сезона двумя турнирами ATP-250 в Умаге и Кицбюэле, и одновременно в Атланте уже стартовала длинная американская серия на харде. Из россиян, входящих в топ-100, только Аслан Карацев решил сыграть на этой неделе и приехал австрийский Кицбюэль. Там он получил высокий 4-й номер посева, был освобождён от матчей 1-го круга и вступил в борьбу только последним запуском в среду. Пока Аслан ждал своего стартового матча, выяснилось, что с турнира снялся и действующий чемпион Каспер Рууд (1), который только что выиграл титул в Гштааде, и финалист того же турнира Маттео Берреттини (2). Так наивысший номер посева оказался у испанца Роберто Баутиста-Агута (3), а россиянин стал фактически второй ракеткой турнира в Кицбюэле.

Поскольку с турнира снялся и третий игрок – Мартон Фучович, то в сетке оказалось сразу три лаки-лузера, причём один из них, 21-летний россиянин Александр Шевченко, дебютировал на уровне основной сетки ATP. В соперники Александру достался любимец местной публики, бывший третий номер мирового рейтинга Доминик Тим, пытающийся набрать былую форму после травмы. Австриец, дошедший на прошлой неделе до 1/2 финала в Гштааде, уверенно справился с российским дебютантом – 6:4, 6:2. Как оказалось позднее, Шевченко стал не единственным лаки-лузером из России. Билет «счастливого неудачника» получил и 25-летний Иван Гахов. Причём в борьбу 315-й ракетке мира пришлось вступать только со второго круга. Голландец Таллон Грикспор (6), занявший в сетке место выбывшего Берреттини, снялся с турнира в последний момент, что позволило Гахову дебютировать в основной сетке соревнования ATP. Иван не растерялся – дал бой 140-й ракетке мира Яннику Ханфману, но всё уже уступил спустя 2,5 часа в 3-м сете – 3:6, 7:6, 4:6.

Карацев начинал турнир в Кицбюэле поединком с 32-летним Душаном Лайовичем из Сербии. На уровне основных сеток турниров ATP теннисисты до этого не играли, а вот в квалификации Кубка Кремля – 2012 сильнее оказался Лайович – 7:6, 3:6, 7:5. Отметим, что для 28-летнего Аслана этот сезон развивается неравномерно. Сначала он переболел коронавирусом, из-за чего пропустил ATP Cup, затем с ходу выиграл титул в Сиднее и дошёл до 3-го круга на Australian Open. После этого у россиянина была довольно затяжная серия соревнований, во время которой он не мог выиграть больше одного матча, но чаще даже уступал на старте. И только во время июльского грунта дела у Карацева пошли лучше. Возможно, принесло результат сотрудничество с известным российским тренером Борисом Собкиным, который долгое время работал с Михаилом Южным. В Бостаде Аслан дошёл до 1/4 финала, победив итальянца Лоренцо Сонего и француза Юго Гастона, а в Гамбурге тоже добрался до этой стадии, одолев Николоза Басилашвили из Грузии и колумбийца Даниэля-Элаи Галана. Любопытно, что в обоих случаях Карацева остановил аргентинец Франсиско Серундоло.

Лайович сразу же удивил Карацева отличной игрой на своей подаче. Временами у него даже проходили эйсы. Но главное, что россиянин так ни разу за стартовый сет не подобрался к брейк-пойнтам. А вот у серба первые шансы на чужой подаче появились в 6-м гейме. Правда, он их не использовал. И когда казалось, что тай-брейка не избежать, Душан всё же сделал брейк – 7:5 за 49 минут. Во второй партии уже россиянин добился своего первого брейк-пойнта в 3-м гейме, но этот шанс упустил. В концовке матча Лайович снова сделал брейк и успешно подал на матч – 7:5, 6:3 за 1 час 31 минуту.

Так Карацев не смог выйти в 3-й четвертьфинал подряд, и таким образом в сетке турнира ATP-250 в Кицбюэле россиян не осталось. Тем не менее Аслан всё ближе подбирается к зоне посева на US Open. Сейчас он в районе 36-го места. С первых чисел августа уже основательно начинается сезон на американском харде. Все теннисисты перебираются за океан. Возвращается на корт и первая ракетка мира Даниил Медведев. Будет интересно!