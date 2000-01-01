Кто из мировых звёзд обожает теннис?
Актрисы, певцы и даже один президент США.
Джон и Жаклин Кеннеди
35-й президент США и его супруга любили играть в теннис.
Николь Кидман
Известная актриса не только посещает турниры, но и играет сама. Она не оставляла игру в теннис даже во время беременности.
Адам Сэндлер
Актёру удалось принять участие в выставочном матче на US Open: он сыграл в паре с Джоном Макинроем против Кевина Джеймса и Джима Курье.
Джастин Бибер
В Лос-Анджелесе певец брал уроки игры в теннис, а также принял участие в благотворительном турнире: играл в паре с Эжени Бушар.
Джастин Тимберлейк
Певец проводит тренировки в известном теннисном клубе «Беверли Хиллз», а не только ездит на соревнования в свободное время.
Пирс Броснан
Марион Бартоли как-то признавалась, что присутствие актёра помогло ей выйти в финал Уимблдона в 2007 году, но Броснан не только сидит на трибунах, но ещё и поигрывает сам.
Риз Уизерспун
Актрису частенько ловили папарацци во время занятий теннисом: как и Николь Кидман, Риз играла даже во время беременности и не ограничивала свою активность.
Хью Джекман
Джекман и турниры посещает, и сам тренироваться не забывает, а однажды даже вызвал на матч самого Новака Джоковича!
Арнольд Шварценеггер
В 1977 году Арни вышел на выставочный матч на турнире Роберта Кеннеди, где познакомился со своей будущей женой, Марией Шрайвер – родственницей знаменитой теннисистки Пэм Шрайвер.
Эти звёзды просто обожают теннис! Кидман и Уизерспун играли даже во время беременности
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