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Как известные теннисисты играли в кино самих себя
Как известные теннисисты играли в кино самих себя
Боевики, комедии, мыльные оперы — в списке жанры на любой вкус.
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Мария Шарапова
Мария Шарапова
Теннисистка не раз играла саму себя в кино и сериалах. Она появлялась в фильме «8 подруг Оушена», а также в сериалах «Миллиарды» и «Утреннее шоу».
Новак Джокович
Новак Джокович
В качестве камео Джокович появился в ленте «Неудержимые 2», но его имя, к сожалению, не указано в титрах.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
В разные годы карьеры Надаль появлялся в латиноамериканском проекте «Чего бы это ни стоило», а также в испанском сериале «Бешеные псы».
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Американка появляется в роли самой себя в документальном фильме «Я — Болт» о бегуне Усэйне Болте, вместе с Шараповой снималась в «8 подругах Оушена», а также появлялась в проекте «Пиксели».
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Федерер тоже не раз появлялся на экранах в роли самого себя: он снялся в «Чего бы это ни стоило» и в документальной картине о моде «Марк Джейкобс и Луи Виттон».
Андре Агасси
Андре Агасси
Во время спортивной карьеры Агасси появился в роли самого себя в мыльной опере «Без ума от тебя» — там он ещё со своей легендарной шевелюрой.
Анастасия Мыскина
Анастасия Мыскина
В начале 2010-х годов Мыскина появилась в качестве камео в российском сериале «Случайные связи».
Мартина Навратилова
Мартина Навратилова
Легенду тенниса можно увидеть в сериалах «Уилл и Грейс», «Портландия», документальной картине «В Россию с любовью».
Энди Роддик
Энди Роддик
Ещё в позапрошлом десятилетии Роддик снялся в известном сериале «Сабрина — маленькая ведьма», также он появлялся в комедии «Притворись моей женой».
Джокович снимался со Сталлоне, Шарапова — с Энистон. Самые известные камео теннисистов
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