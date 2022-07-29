Шикарный дом, ранчо и $ 300 млн. Какое богатство накопила Шарапова к рождению наследника?

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в апреле в свой день рождения объявила в соцсетях, что ждёт появления первенца. А уже в июле теннисистка и её жених – британский миллионер Алекс Гилкс – стали родителями. Какое же богатство накопила Шарапова к рождению наследника?

Счастливые родители скрывали факт рождения ребёнка целых две недели. Сначала Мария поменяла статус в соцсетях, назвав себя «Мамой Медвежонка», а потом Шарапова выложила первое семейное фото с малышом и рассказала поклонникам, что 1 июля у неё родился сын, которого назвали Теодор. Напомним, в феврале 2020 года бывшая первая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры. Благодаря своим пяти «Шлемам» и другим крупным победам россиянка сумела заработать на корте $ 38 777 962.

Однако призовые – это лишь малая часть того, что заработала Шарапова, пока выступала в туре. Главной её статьёй доходов были рекламные и профессиональные контракты. По данным издания «Форбс», за всю свою карьеру Мария получила $ 325 млн дохода. Причём с 2010 по 2020 год она смогла заработать $ 197,8 млн. Именно Шарапова оказалась лидером в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов того десятилетия. Кстати, в 2015 году доход Марии составил $ 29,7 млн. На тот момент это был абсолютный рекорд для спортсменок.

Ещё будучи активной спортсменкой, Шарапова решила, что пора вложить доходы в собственный бизнес. В 2012 году Мария потратила $ 500 тыс. на конфетный бренд Sugarpova. С тех пор этот проект развился в твёрдо стоящую на ногах компанию с ежегодным оборотом $ 20 млн.

Мария Шарапова, Алекс Гилкс и их сын Теодор Фото: из личного архива Марии Шараповой

А когда теннисистка уходила из профессионального спорта в 2020 году, то решила расширить свою бизнес-империю и стала вкладываться в различные фитнес-проекты. Это решение оказалось своевременным, поскольку мир оказался в тот момент на пороге пандемии. Во время локдауна потребители фитнес-продукции активно покупали различные аксессуары для занятия спортом в домашних условиях. Если в марте 2020 года Мария и известный американский миллиардер Марк Кьюбан вложили в стартап, производящий фитнес-браслеты, $ 900 тыс., то в конце года прибыль компании, по данным всё того же «Форбс», составила уже около $ 19 млн. За весь 2020 год компания продала более 500 тыс. браслетов. И, конечно же, такой успех произошёл во многом благодаря Шараповой, которая активно рекламировала продукцию фирмы.

На что же тратит свои миллионы Шарапова? Прежде всего на недвижимость. Незадолго до ухода на пенсию теннисистка закончила обустройство дома в Лос-Анджелесе, который декорирован в японском стиле. Деталями дизайна дома Мария занималась сама. Стены сделаны из бетона, а центральная часть дома имеет высокий прозрачный потолок, который даёт много света. Возле дома расположены бассейн, небольшой газон. В доме также есть две дорожки для боулинга.

Но лучше всего малышу и наследнику Шараповой будет не в шумном мегаполисе, а за городом – на берегу океана. В 2020 году Мария приобрела ранчо в Санта-Барбаре, заплатив за поместье около $ 9 млн. Само ранчо занимает около пяти акров земли – это около двух гектаров или 200 соток. На территории находятся три строения – главный дом, гостевой дом и коттедж смотрителя, который примыкает к конюшне. Главный дом оформлен в балийском стиле. Он имеет красивую каменную террасу с видом на океан. Помимо строений, на ранчо есть место для барбекю, сад с розами, а также бамбуковая роща.

Кстати, недалеко от ранчо Шараповой находится поместье, принадлежащее принцу Гарри и Меган Маркл. Известно, что жених Марии – Алекс Гилкс – учился с Гарри в одном британском колледже.