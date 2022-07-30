Потапова наконец-то в финале — причём с «баранкой»! Настя уже забронировала место в топ-50

Россиянка Анастасия Потапова наконец-то прорвалась в финал турнира WTA. В Праге она поборется за свой второй титул в карьере, но в любом случае в ближайший понедельник окажется в топ-50 рейтинга.

На последней неделе июля у женщин завершается европейская часть сезона, после чего все перебираются в Америку. В Праге и Варшаве проходят два турнира категории WTA-250, только в столице Чехии соревнования разыгрываются на харде, а в столице Польше – на грунте. В Варшаве из россиянок заявилась лишь Варвара Грачёва, которая уступила уже на старте. А вот в Праге в сетке оказались сразу шесть представительниц России, причём три из них попали в основу по рейтингу – Анастасия Потапова (7-й номер посева), Анна Блинкова и Виталия Дьяченко, а ещё три пробились через квалификацию – Оксана Селехметьева (Q), Анастасия Захарова (Q) и Наталья Вихлянцева (LL). Четыре наши девушки проиграли в первом же круге – Блинкова, Дьяченко, Захарова и Вихлянцева. Селехметьева продержалась до 1/4 финала, где уступила местной теннисистке Мари Боузковой, дошедшей в итоге до решающего матча. Ну а дальше всех по сетке из россиянок пробралась Анастасия Потапова.

Для 21-летней россиянки Анастасии Потаповой нынешний год уже сейчас можно назвать самым удачным в профессиональной карьере. Напомним, за Настей любители тенниса внимательно следят ещё с юниорских времён, когда она в 14 лет добралась до 1/4 финала юниорского Уимблдона и уступила только будущей чемпионке Софье Жук. А в следующем сезоне-2016 Потапова уже на всех четырёх юниорских «Шлемах» дошла как минимум до четвертьфинала. На «Ролан Гаррос» он убрала с дороги Игу Свёнтек из Польши, но в полуфинале проиграла американке Аманде Анисимовой. Ну а на Уимблдоне Анастасия завоевала титул, победив в решающем матче украинку Даяну Ястремскую.

Но путь на вершину профессионального тенниса для Потаповой получился тернистым, она немного отстала от своих соперниц про юниорскому туру, однако сейчас россиянка навёрстывает упущенное. В этом году Анастасия завоевала в Стамбуле свой первый титул в одиночке, победив в финале соотечественницу Веронику Кудерметову. А после пропущенного всеми россиянами Уимблдона Потапова разогналась и сумела дойти до полуфиналов на трёх турнирах подряд – в Лозанне, Гамбурге и Праге. Причём в столице Чехии для выхода в четвёрку лучших ей удалось разгромить 2-ю ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии – 6:1, 6:1.

Вот что сказала в интервью «Чемпионату» о перспективах и возможностях Анастасии 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева: «Я не удивляюсь её успехам, потому что ей наконец нашли нормального тренера. Только в этом году она начала работать с Игорем Андреевым. Я вижу и слежу за этим. У Контавейт такие же проблемы, только наоборот, потому что она рассталась с Турсуновым, с которым приобрела все свои очки — после этого она перестала выигрывать. Заняла своё предыдущее место: будет где-то в двадцатке-тридцатке. А Потапова очень хорошо работает с Игорем Андреевым. Очень рада за Игоря. Мне всегда казалось, что ему надо быть не только командным тренером, но и индивидуальным. Может ли Потапова вырасти в мировую звезду? Далеко загадывать никогда не надо. Она сейчас выбирается из безнадёжности. Выбирается довольно уверенно. Анастасия перспективная и молодая. Надо всегда найти своего тренера».

Любопытно, что в сетке Праги, кроме Контавейт, россиянке Потаповой достались все три теннисистки из Китая, которые участвовали в турнире. В первом круге Анастасия за 1 час 5 минут разгромила 20-летнюю Синьюй Ван – 6:1, 6:2, во втором справилась в двух сетах с 28-летней Линь Чжу, ну а в 1/2 финала встретилась с 30-летней Ван Цян, которая пробилась в основу через квалификацию, но в своё время была 12-й ракеткой мира. Настя сразу же взялась за дело, задавила соперницу темпом и мощными ударами, и уже в 4-м гейме сделала брейк под ноль – 3:1. Затем россиянка забрала ещё один чужой гейм – 5:1, а вот подать на сет не смогла – 5:2. Впрочем, это был последний успех Ван Цян в геймах россиянки, которая всё равно уверенно довела партию до победы – 6:3. Во втором сете Настя только прибавила, брала гейм за геймом и добилась обидной для соперницы «баранки» — 6:3, 6:0 за 1 час 1 минуту.

Таким образом, Анастасия Потапова с 3-й попытки вышла в июле в финал, где в воскресенье сразится с Мари Боузковой из Чехии. Но, как бы ни закончился этот поединок, в ближайший понедельник Настя впервые попадёт в топ-50 мирового рейтинга. Любопытно, что Настя оказалась в решающем матче ещё и в парном разряде – вместе с Яной Сизиковой.