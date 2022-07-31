Алькарас отдал итальянцу 2-й финал подряд! Но испанский вундеркинд дышит в спину Надалю

Испанский вундеркинд Карлос Алькарас уже дышит в спину Надалю. В понедельник он войдёт в топ-4. Однако в Умаге Карлос проиграл Яннику Синнеру. Так он отдал итальянскому теннисисту уже 2-й финал подряд после поражения в Гамбурге Лоренцо Музетти.

На последней неделе июля проходили три мужских турнира – в Кицбюэле, Умаге и Атланте. Российские теннисисты предпочли выступить на грунтовом соревновании в Кицбюэле. Аслан Карацев как высоко сеянный начал борьбу со второго круга и уступил сразу же сербу Душану Лайовичу. Также в Австрии дебютировали на уровне основной сетки ATP два лаки-лузера – Александр Шевченко и Иван Гахов, которые тоже проиграли на старте.

А вот в сетке Умага оказались сразу два теннисиста топ-10 – Карлос Алькарас (пятая ракетка мира) из Испании и Янник Синнер (10) из Италии, которые получили 1-й и 2-й номера посева. Неудивительно, что именно эти игроки и дошли до решающего матча в Умаге. Карлос по дороге в финал победил в двух сетах словака Норберта Гомбоша и аргентинца Факундо Багниса, а в полуфинале отдал одну партию итальянскому квалифаеру Джулио Цеппьери. Янник добрался до решающего матча без потери сета, уверенно справившись с испанцами Хауме Мунаром и Роберто Карбальес-Баэной и квалифаером из Италии Франко Агаменоне.

Алькарасу сейчас 19 лет, а Синнеру – 20, и их называют чуть ли не самыми перспективными теннисистами тура. Оба выиграли Итоговый турнир в Милане-U21 – Карлос в 2021-м, а Янник – в 2019-м. В профессиональном туре парни уже успели провести два поединка и обменялись победами – Алькарас победил в Париже-2021, а Синнер – на Уимблдоне-2022. Перед третьей очной встречей итальянец заявил: «Финал будет очень тяжёлым. Все ждали этого матча. Сегодня я играл довольно неплохо. Карлос также играет хорошо. Постараюсь показать хороший теннис. Но если хочу победить, мне нужно поднять свой уровень, поэтому постараюсь подготовиться наилучшим образом. Очень рад быть в финале. Умаг — особое место для меня. Здесь я выиграл один из первых матчей на уровне АТР-тура. Так что мне очень нравится играть здесь».

У Алькараса тоже очень тёплые воспоминания об Умаге, ведь именно тут он год назад завоевал свой первый титул в карьере, а теперь добрался до защиты титула: «Невероятно снова быть здесь в финале. Мне нравится играть здесь, в Умаге. Моя лодыжка не в полном порядке. Посмотрим вечером или на следующий день утром, но уверен, что буду готов к финалу. Было бы потрясающе одержать победу в моём 100-м матче и, конечно, прекрасно стать №4 в понедельник. Для меня это здорово, но сейчас я просто сосредоточен на финале». Да, действительно, выход в финал Умага-2022 позволил Карлосу выйти на четвёртое место рейтинга ATP, обойдя Стефаноса Циципаса. Теперь впереди Алькараса только Даниил Медведев, Александр Зверев и Рафаэль Надаль.

В первом сете получилась абсолютно равная борьба. Теннисисты чётко держали свои подачи. Синнер чуть больше рисковал, из-за чего допустил больше двойных, но и сделал больше эйсов. Судьба партии решилась на тай-брейке, где Алькарас быстро ушёл в отрыв – 5:1. Итальянец отыграл один мини-брейк, затем второй на сетболе, но тут же проиграл ещё одну свою подачу – 7:6 (7:5) за 1 час 4 минуты. В начале второй партии Карлос уверенно взял свой гейм, а потом упустил шесть брейк-пойнтов, позволив Синнеру сравнять счёт – 1:1. Как оказалось, спасённая подача воодушевила итальянца, и он взял следом ещё пять геймов подряд – 6:1 за 48 минут, сравняв счёт по партиям. В третьем сете Карлос так и не смог найти свою игру, проиграв с таким же счётом 1:6, но ещё быстрее – за 36 минут.

Так после поражения в Гамбурге от Лоренцо Музетти Карлос Алькарас отдал итальянскому теннисисту уже второй финал подряд. Защитить в Умаге титул испанец не сумел. Однако в понедельник он станет уже четвёртой ракеткой мира. Впереди только Медведев, Зверев и Надаль. Ну а в первый день августа начнутся два турнира на американском харде. Основная группа ведущих теннисистов, включая трёх россиян – Рублёва, Хачанова и Карацева, сыграет на соревновании категории ATP-500 в Вашингтоне. А лидер мирового рейтинга Даниил Медведев после паузы в 5,5 недель сыграет в мексиканском Лос-Кабосе. Будет интересно!