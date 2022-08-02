Касаткина навесила «баранку» чемпионке Уимблдона! Первое поражение Рыбакиной после триумфа

Россиянка Дарья Касаткина обыграла в Калифорнии новоявленную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакиной. Это первое поражение представительницы Казахстана после триумфа.

На этой неделе полноценно стартовал сезон соревнований на американском харде. У женщин проходит два турнира – WTA-250 в Вашингтоне и WTA-500 в Сан-Хосе. Наиболее представительный состав собрался в Калифорнии, где сетку возглавили Мария Саккари из Греции (3-я ракетка мира) и испанка Паула Бадоса (4). Турнир в Сан-Хосе разыгрывается с 1971 года и традиционно проводится на кортах государственного университета Сан-Хосе. Рекордсменкой по количеству титулов здесь является американка Мартина Навратилова – пять, четыре победы у бельгийки Ким Клейстерс, по три – у Билли-Джин Кинг, Крис Эверт, Линдсей Дэвенпорт и Серены Уильямс (все – США). Побеждала тут и россиянка Анна Чакветадзе (2007), до финала доходили также Мария Шарапова (2010) и Дарья Касаткина (2021).

Из россиянок в этом году на турнир приехали первая ракетка России Дарья Касаткина, получившая 7-й номер посева, и Вероника Кудерметова (9), занявшая в сетке место испанки Гарбинье Мугурусы (5). Напомним, что в этом году Касаткина показала свой лучший результат на «Шлемах», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила лишь будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши. Во время травяного сезона Дарья дошла до четвертьфиналов в Берлине и Бад-Хомбурге, а на июльском грунте сыграла только в Гамбурге, где уступила на старте Катержине Синяковой из Чехии.

В Сан-Хосе жребий свёл уже в первом круге 7-ю ракетку турнира Касаткину и новоявленную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. Напомним, что за Уимблдон в этом году очки никому не давали и Рыбакина благодаря своему триумфу на травяных кортах не смогла улучшить свои позиции в рейтинге. Сейчас она является 23-й ракеткой мира. После своей сенсационной победы Елена отправилась на празднование в Казахстан и только начиная с Сан-Хосе вернулась в тур.

Касаткиной сейчас 23 года, и она на два года старше Рыбакиной. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами – Дарья выиграла в Остраве-2020, а Елена – в Абу-Даби-2021. Рыбакина за карьеру завоевала три титула – Бухарест-2019, Хобарт-2020 и Уимблдон-2022, а Касаткина – четыре: Чарльстон-2017, Кубок Кремля – 2018, Мельбурн и Санкт-Петербург – 2021.

Матч начался с атакующих действий Касаткиной на подаче соперницы. Дарья добралась до брейк-пойнта, но реализовать его не сумела. Следом россиянка уверенно взяла свою подачу – 1:1, однако затем Рыбакина наладила игру, прежде всего, в своих геймах, а затем стала ловить соперницу на ошибках. При счёте 2:1 Елена сделала брейк, набрала обороты и довела партию до уверенной победы – 6:1 за 36 минут. А вот во втором сете Касаткиной удалось втянуть соперницу в долгие перестрелки. Дарья заставила её нервничать, ошибаться, а сама постепенно забрала инициативу и повела – 5:1. Впрочем, подать на сет она не смогла, позволив Елене отыграть один брейк – 5:2. Однако россиянка следом снова взяла чужую подачу, а с ней и партию – 6:2 за 42 минуты. В третьем сете у Рыбакиной ничего не получилось – подача не выручала представительницу Казахстана, а удары частенько летели в сетку и аут. Касаткина тем временем брала гейм за геймом и в итоге навесила сопернице обидную «баранку» – 1:6, 6:2, 6:0 за 1 час 43 минуты.

Так Елена Рыбакина потерпела первое поражение после своего триумфа на Уимблдоне. Ну а Дарья Касаткина во втором круге сразится с квалифаером Тэйлор Таунсенд из США.

