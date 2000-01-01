Где живут сёстры Уильямс? У Серены — дома на обоих побережьях океана и квартира в Париже

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Где живут Серена и Винус Уильямс?
Где живут Серена и Винус Уильямс?
Путеводитель по домам главных теннисных сестёр.
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Долгое время Серена и Винус жили вместе, хотя и редко тренировались друг с другом из-за разницы подходов.
Долгое время Серена и Винус жили вместе, хотя и редко тренировались друг с другом из-за разницы подходов.
Одно время сёстры владели одним большим домом во Флориде, и у каждой теннисистки было своё крыло. Ещё в 1998-м сёстры купили участок в Палм-Бич-Гарденс, и на нём появился особняк в 800 кв. м. с шестью спальнями.
Одно время сёстры владели одним большим домом во Флориде, и у каждой теннисистки было своё крыло. Ещё в 1998-м сёстры купили участок в Палм-Бич-Гарденс, и на нём появился особняк в 800 кв. м. с шестью спальнями.
На большом участке, помимо дома, расположились беседка и бассейн, а также выход к частному озеру. В 2019 году сёстры продали дом примерно за $ 2,3 млн.
На большом участке, помимо дома, расположились беседка и бассейн, а также выход к частному озеру. В 2019 году сёстры продали дом примерно за $ 2,3 млн.
В 2017-м этот дом грабили: по сообщениям AP, грабители вынесли деньги и драгоценности на сумму около $ 400 тыс.
В 2017-м этот дом грабили: по сообщениям AP, грабители вынесли деньги и драгоценности на сумму около $ 400 тыс.
В 2006-м Серена приобрела дом и на Западном побережье – в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Уильямс купила дом за $ 6 млн, а выставила на продажу несколько лет назад уже за $ 12 млн. Чаще теннисистка всё же бывала во Флориде.
В 2006-м Серена приобрела дом и на Западном побережье – в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Уильямс купила дом за $ 6 млн, а выставила на продажу несколько лет назад уже за $ 12 млн. Чаще теннисистка всё же бывала во Флориде.
Также в 2007 году теннисистка купила квартиру в седьмом округе Парижа с двумя спальнями и видом на Эйфелеву башню. Как-то Серена даже проводила рум-тур по квартире в Snapchat.
Также в 2007 году теннисистка купила квартиру в седьмом округе Парижа с двумя спальнями и видом на Эйфелеву башню. Как-то Серена даже проводила рум-тур по квартире в Snapchat.
После продажи общего с Винус дома Серена переехала в собственный особняк в районе Майами. Любопытно, что дизайном занимались Винус и её агентство V Starr.
После продажи общего с Винус дома Серена переехала в собственный особняк в районе Майами. Любопытно, что дизайном занимались Винус и её агентство V Starr.
Гостиная в доме больше напоминает арт-галерею современного искусства, а гардеробная Серены – площадью почти 60 квадратных метров!
Гостиная в доме больше напоминает арт-галерею современного искусства, а гардеробная Серены – площадью почти 60 квадратных метров!
В 2017-м у Серены, её мужа и их дочери появился новый дом в Лос-Анджелесе: уже в Беверли-Хиллз. Три этажа, пять спален и семь ванных комнат – в наличии.
В 2017-м у Серены, её мужа и их дочери появился новый дом в Лос-Анджелесе: уже в Беверли-Хиллз. Три этажа, пять спален и семь ванных комнат – в наличии.
Винус после продажи сестринского дома осталась во Флориде и приобрела особняк в Хоб Саунд за $ 9,6 млн. На территории участка, помимо основного дома, есть ещё два гостевых.
Винус после продажи сестринского дома осталась во Флориде и приобрела особняк в Хоб Саунд за $ 9,6 млн. На территории участка, помимо основного дома, есть ещё два гостевых.
Где живут сёстры Уильямс? У Серены — дома на обоих побережьях океана и квартира в Париже
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