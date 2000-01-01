Где живут сёстры Уильямс? У Серены — дома на обоих побережьях океана и квартира в Париже

В 2006-м Серена приобрела дом и на Западном побережье – в элитном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Уильямс купила дом за $ 6 млн, а выставила на продажу несколько лет назад уже за $ 12 млн. Чаще теннисистка всё же бывала во Флориде.