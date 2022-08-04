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Даниил Медведев выиграл 1-й матч на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе и пытается спасти своё лидерство в рейтинге

Медведев сделал первый шаг к финалу в Мексике! Россиянин спасает своё лидерство в рейтинге
Даниил Сальников
Медведев выиграл 1-й матч на турнире в Лос-Кабосе
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В стартовом матче на турнире в Лос-Кабосе Даниил уверенно справился с 224-й ракеткой мира.

Россиянин Даниил Медведев вернулся в тур после полуторамесячной паузы и пытается спасти своё лидерство в рейтинге ATP. Он успешно сделал первый шаг к финалу в Мексике.

Ещё на прошлой неделе, когда проходил турнир в Атланте, у мужчин стартовал сезон американского харда. Впрочем, параллельно ещё доигрывались соревнования на европейском грунте. А вот с первой недели августа уже все теннисисты окончательно перебрались за океан. Сейчас разыгрывается два турнира – категории ATP-500 в Вашингтоне и ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Большинство ведущих теннисистов, в том числе и три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев – отправились в столицу США. А вот первая ракетка мира Даниил Медведев предпочёл сыграть на новом для себя турнире в Лос-Кабосе.

Лос-Кабос – относительно новая точка на теннисной карте. Впервые турнир в этом мексиканском городе, расположенном в штате Южная Нижняя Калифорния, был разыгран в 2016 году, и тогда чемпионом стал хорват Иво Карлович. В дальнейшем победителями становились Сэм Куэрри (2017), Фабио Фоньини (2018), Диего Шварцман (2019) и Кэмерон Норри (2021). Кстати, Норри приехал в Мексику защищать свой титул и был посеян под 3-м номером. Ещё один высоко рейтинговый игрок в Лос-Кабосе – канадец Феликс Оже-Альяссим получил 2-й номер посева. Оба теннисиста оказались в нижней половине сетки, а верхнюю возглавил Медведев (1).

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Игроки топ-4 посева традиционно на турнирах ATP-250 первый круг пропускают, а во втором Даниилу должен был первоначально достаться победитель пары Кентен Алис (Франция) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC). Но после снятия Фабио Фоньини (5) был произведён допосев – Алис получил 9-й номер, а на его месте в сетке оказался квалифаер из Австралии японского происхождения Ринки Хидзиката, занимающий 224-е место в рейтинге. 21-летний Хидзиката в итоге победил Пачеко Мендеса – 6:3, 4:0 (отказ) и стал первым соперником Медведева в Лос-Кабосе – 2022.

ATP-250. Лос-Кабос – 2022. Сетка

У Даниила на этом турнире помимо борьбы за титул есть ещё важная цель – добраться до финала, чтобы завоевать 150 очков и обезопасить своё первое место в рейтинге ATP на ближайшие две недели. Если эту задачу в Лос-Кабосе россиянин всё же не выполнит, то у него будет последняя попытка на «Мастерсе» в Монреале. Впрочем, сетка в Лос-Кабосе у Медведева получилась вполне проходимой – после Хидзикаты в 1/4 финала на россиянина выходит Ричардас Беранкис (98-я ракетка мира), а в полуфинале – лучший теннисист из дуэта Миомир Кецманович (38) – Брэндон Накашима (61).

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Перед турниром в Мексике Даниил Медведев прокомментировал свою борьбу за звание первой ракетки мира: «Конечно, я немного слежу [за борьбой за первое место]. Многое зависит от ситуации. Я понимаю, что к концу сезона первым номером, вероятно, станет Рафа, если только я не буду выиграть каждый турнир. В то же время я в состоянии довольно долго удерживать первое место, если хорошо сыграю здесь (на хардовых турнирах в Северной Америке. — Прим. «Чемпионата»)».

Напомним, что после поражения в 1/4 финала турнира на Мальорке россиянин не выступал полтора месяца – на Уимблдон россиян не допустили, а всю европейскую июльскую грунтовую серию Даниил решил пропустить, сосредоточившись на подготовке к харду.

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Матч проходил в условиях вечерней жары и влажности. Такая обстановка не способствовала высочайшему темпу. Было видно, что Даниил играет не в полную силу, экономя свои ресурсы. Очень помогала россиянину в стартовом сете первая подача – на ней он выиграл 89% мячей (16 из 18), дважды прошёл эйс. В остальном же шла довольная равная борьба, и в концовке партии Медведев подловил соперника на ошибках, добился брейка и выиграл – 6:4 за 47 минут. Во втором сете ничего кардинально не изменилось – австралиец пытался доставать все мячи, но россиянин его переупрямил, сделал брейк в 6-м гейме и довёл матч до победы – 6:4, 6:3 за 1 час 33 минуты.

Лос-Кабос. 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 05:30 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Ринки Хидзиката
224
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Так Медведев сделал первый шаг к финалу на новом для себя турнире. Уже завтра он сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев •••

Заглавное фото: Формула ТХ

Источник: «Чемпионат»

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