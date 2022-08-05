От «Шлема» в Америке у Серены трагичные воспоминания. Зачем легенда возвращается вновь?

Финальный турнир «Большого шлема» — US Open — в этом году начнётся 29 августа, и, похоже, он недосчитается Новака Джоковича, которого власти никак не хотят пускать из-за отсутствия прививки от COVID-19. Но трибуны Флашинг-Медоус точно оживит появление сестёр Уильямс — пусть и выступающих не в статусе фавориток. Шанс на то, что они всё-таки порадуют родных фанатов, велик. Обе, например, заявились на предшествующие ТБШ турниры.

Североамериканское турне как гарант участия в US Open

В отличие от травяного сезона, на харде у сестёр есть время, чтобы подготовиться. Винус заявилась на турнир в Вашингтоне, но оступилась в первом же круге, проиграв канадке Ребекке Марино. Дальше по расписанию — Торонто и Цинциннати. Серена также появится на североамериканском турне, а значит, время разогреться до US Open есть, как и гарантия, что обе в этом турне сыграют. Одна получила уайлд-кард, другая войдёт в игру в Канаде по защищённому рейтингу — Серена выпала из WTA-тура, а Винус располагается в шестой сотне.

Поспособствуют этому и условия, которые предоставляют сёстрам. Например, заботливый муж Серены, основатель Reddit и миллиардер Алекс Оганян, даже построил специальный корт, который ничем не отличается от оригинала — харда US Open. Ещё во время пандемии площадка спасала 23-кратную от скуки и домашних хлопот. Там в июле Серена и тренировалась до перелёта в Вашингтон, где она теперь спаррингует с Винус.

Новость по теме Серена Уильямс тренируется в Вашингтоне с сестрой Винус. Видео

Правда, те редкие кадры с видео на тренировке вряд ли обрадуют её фанатов: движения 23-кратной казались не такими плавными и даже неловкими, а бэкхенд, по ощущениям, заставлял тратить очень много сил. Сбавить градус напряжения вокруг подопечных старается и тренер девушек — американец Эрик Хетчман.



«Не хочу говорить об их планах, но они определённо не готовы завершить карьеру. Они обе любят эту игру. Вы можете просто увидеть это в их глазах, эту страсть к теннису. Они обе чемпионки. Они обе любят усердно работать. Серена и Винус сломали барьеры для женщин, которые играют в эту игру».



Хетчман – уже третий год коуч Винус и всего два месяца помогает Серене, которая после десяти лет совместной работы с Патриком Муратоглу переживает его уход к Симоне Халеп. Но, кажется, уже не так остро. «Хм, честно, я не думала об этом. Я переживаю замечательное время здесь (на Уимблдоне). И… я не знаю, я просто совсем не думала об этом», — говорила чемпионка ещё в Англии.

Серена Уильямс на Уимблдоне-2022 Фото: Visionhaus/Getty Images

«Яжемать». Самый любимый, но болезненный «Шлем»

Мотивацией выступить на «Шлеме» станет и сам турнир — его Уильямс брала шесть раз, последний — в 2014-м. Но главное – в 1999 году родные корты США видели дебют американки в качестве чемпионки ТБШ: она взяла первый мэйджор, в финале одолев Мартину Хингис в двух партиях — 6:3, 7:6 (7:4).



О намерении хорошо выступить на US Open – 2022 говорит и статистика: в последний раз Серена играла два ведущих турнира-«тысячника» в Торонто и Цинциннати до американского мэйджора лишь в 2015 году. Тогда она отправилась в Нью-Йорк с мечтой выиграть календарный «Большой шлем», но в конце концов итальянка Роберта Винчи сенсационно остановила американку в полуфинале, а титул выиграла её соотечественница Флавия Пеннетта.

После той осечки Серена регулярно представала, мягко говоря, не в лучшем свете перед родными трибунами: чего стоит её эпичный монолог «Яжемать» в финале 2018-го — его она проиграла Наоми Осаке.



«Вы — лжец и вор, я — мать. Вы врёте, а я мать, поэтому врать не могу. Вы должны извиниться передо мной», — одна из самых великих тирад в истории тенниса.



И этот же турнир, по иронии судьбы, из раза в раз не давал ей переписать историю. Так, в 2016-м она уступила в полуфинале чешке Каролине Плишковой, в 2017-м пропустила турнир из-за родов, в финале 2019-го не смогла одолеть дебютантку ТБШ Бьянку Андрееску, в 2020-м — вновь не прошла стадию полуфинала, где проиграла Виктории Азаренко, а в 2021-м отказалась от участия из-за травмы ноги на Уимблдоне. Но этот мэйджор для неё всё равно остаётся особенным.

Серена Уильямс взяла титул на USO-1999 Фото: Mark Sandten/Bongarts/Getty Images

«Когда ты дома, особенно в Нью-Йорке на US Open, — это всегда что-то особенное. Ваш первый раз всегда особенный. Определённо, есть много мотивации, чтобы стать лучше и играть дома», — сказала Уильямс после поражения от француженки Армони Тан на Уимблдоне.

На US Open Серена уже заявилась по замороженному рейтингу, а вот Винус пока в расширенных списках не значится, но, следуя логике североамериканского турне, она, скорее всего, получит уайлд-кард.



Для обеих сестёр их будущее после лета неясно. В 42 года это может быть и прощальный тур для Винус, а вот почти 41-летняя Серена не думает складывать полномочия: соблазн 24-го титула «Большого шлема» и желание сравняться с рекордом Маргарет Корт никуда не делись.

Что говорят о возвращении на US Open фанаты и эксперты

Пока сёстры готовятся к возвращению в Америке, фанаты высказывают предположения об их результате на US Open. Одни предсказывают вылет шестикратной чемпионки уже во втором раунде, другие надеются, что она выиграет титул.

«Трудно сказать, не видя жеребьёвки. Моя голова внушает, что это будет вылет после второго раунда, а моё сердце говорит, что она выиграет», — считает пользователь «Твиттера» ladycat.



«Ей просто нужно вернуть чувство корта и проворные движения, тайминг — и всё вернётся», — считает KDiddy.



«Если она хочет этого, она должна полностью посвятить себя этому и набрать потрясающую форму. Талант не теряется — теряется физическая форма. А потом возвращается и уверенность, когда начинаешь играть и осваиваешься с победами и поражениями.

Винус Уильямс на турнире в Вашингтоне Фото: Rob Carr/Getty Images

«Знаю, что у неё другие приоритеты в жизни, она теперь мать. Но если она захочет это сделать, то сможет вернуться, сто процентов. И я считаю, что она могла бы не только выиграть турнир «Большого шлема». Она могла бы стать номером один в мире, если бы захотела. Но на этот вопрос может ответить только она», — заявил бывший тренер Серены Рик Макки.



Однако американская звезда не выиграла ещё ни одного крупного турнира с тех пор, как в 2017 году забрала 23-й ТБШ в Австралии, будучи беременной дочерью Олимпией. И в условии сильнейшей конкуренции в WTA-туре в это не верится и в 2022 году.