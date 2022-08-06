Медведев сохранил лидерство в рейтинге! Россиянин вышел в свой 4-й финал в сезоне

Даниил Медведев в Мексике пробился в свой 4-й финал в сезоне. Таким образом, россиянин сохранил лидерство в рейтинге ATP как минимум до окончания «Мастерса» в Цинциннати.

Российские теннисисты начали сезон американского харда на двух турнирах. На первой неделе августа на ATP-500 в Вашингтоне выступили Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев, а на ATP-250 в Лос-Кабосе – первая ракетка мира Даниил Медведев. Все россияне оказались сеяными и пропускали первый круг. В столице США Карацев (15) проиграл уже во втором раунде шведу Микаэлю Имеру. Хачанов (7) в поединке с немцем Домиником Кёпфером успешно преодолел стартовый барьер, но в 3-м круге уступил японцу Йосихито Нисиоке. Дальше всех из россиян по сетке Вашингтона продвинулся Рублёв (1). Он последовательно победил британца Джека Дрэйпера и американцев Максима Кресси и Джерри-Джона Вулфа. Причём последних двух из-за дождевых переносов Андрей обыграл в один день и вышел в свой 7-й в сезоне полуфинал, где в субботу сразится с японцем Нисиокой.

У Даниила Медведева (1) в Лос-Кабосе кроме борьбы за титул была и ещё одна цель – дойти до финала, набрать 150 очков и не позволить тем самым Александру Звереву обогнать его в борьбе за звание первой ракетки мира через неделю – 15 августа. Даниил сразу же взялся за дело – добрался в Мексике до полуфинала без потери сета, обыграв австралийца Ринки Хидзикату и литовца Ричардаса Беранкиса.

Соперником Даниила по полуфиналу стал серб Миомир Кецманович (4). Ранее теннисисты встречались лишь раз – в 3-м круге «Ролан Гаррос» — 2022 – и тогда уверенную победу одержал Медведев – 6:2, 6:4, 6:2. Перед матчем в Лос-Кабосе заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» оценил возможности Медведева: «Не думаю, что полуфинал с Кецмановичем получится лёгким. Но я уверен в Медведеве. Всё-таки он более уверенно держится как лидер. У него потенциал гораздо выше, чем у серба. Даниил перед US Open должен набраться уверенности. Матч будет серьёзным. Если Медведев позволит себе расслабиться, всё может быть».

И действительно противостояние Медведева с Кецмановичем не стало для россиянина лёгкой прогулкой. В 4-м гейме он упустил свою подачу – 1:3, следом не реализовал брейк-пойнт и позволил сопернику уйти в небольшой отрыв – 4:1. Однако тут же Даниил смог поймать соперника на ошибках, отыграть брейк и выровнять ситуацию в партии – 4:4. Теннисисты уверенно держали свои подачи и дело дошло до тай-брейка, в котором Медведев не оставил Миомиру ни шанса – 7:6 (7:0) за 59 минут. На волне успеха россиянину удалось взять на старте 2-го сета чужую подачу и создать небольшой запас – 3:0. После этого соперник взял один гейм, но больше сделать ничего не смог. За весь матч в активе Даниила накопилось 12 эйсов, которые помогли россиянину экономить силы в своих геймах и навязывать борьбу в чужих. 7:6, 6:1 за 1 час 27 минут.

Так Медведев пробился в свой 4-й финал в сезоне и попутно выполнил цель по удержанию лидерства в рейтинге. До окончания «Мастерса» в Цинциннати ему никто не угрожает – он по-прежнему остаётся 1-й ракеткой мира. В финале Лос-Кабоса Даниил сразится в субботу с победителем пары Норри – Оже-Альяссим.